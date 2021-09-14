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Anunț – concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Bacău

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Inspectoratul Școlar Județean Bacău anunță organizarea concursului pentru ocuparea a 166 funcții vacante de director și 72 funcții de director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Bacău în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației nr. 4597/06.08.2021, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Metodologie.

La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

a) Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

c) Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;

d) Au calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în

funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;

e) Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;

g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“.

Dosarul de înscriere la concurs se încarcă în aplicația informatică dedicată în perioada 15-26 septembrie 2021. Pentru utilizarea aplicației informatice a fost elaborată Procedura nr. 204/DTI/10.09.2021 privind utilizarea platformei de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat postată pe site-ul inspectoratului școlar.

Calendarul de concurs pentru sesiunea 2021 este prevăzut în anexa nr. 8 la Metodologie.

Bibliografia de concurs este prevăzută în anexa nr. 12 la Metodologie.

Metodologia de concurs, bibliografia pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct, lista funcțiilor vacante și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar. 

Informații suplimentare se pot obține pe site-ul www.isjbacau.ro și la nr. de telefon 0754033700, de luni până vineri, între orele 9:00 și 12:00.

Nr. crt.Unitatea de învățământU.A.T.MediulNumăr posturi directorNumăr posturi director adjunct

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR. 1 BACĂUBACĂUURBAN11

CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR BACĂUBACĂUURBAN10

COLEGIUL „MIHAI EMINESCU” BACĂUBACĂUURBAN11

COLEGIUL „N.V. KARPEN” BACĂUBACĂUURBAN13

COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” BACĂUBACĂUURBAN12

COLEGIUL NAŢIONAL „FERDINAND I” BACĂUBACĂUURBAN11

COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE VRĂNCEANU” BACĂUBACĂUURBAN11

COLEGIUL NAŢIONAL „VASILE ALECSANDRI” BACĂUBACĂUURBAN11

COLEGIUL NAŢIONAL CATOLIC „SF. IOSIF” BACĂUBACĂUURBAN10

COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTĂ „GEORGE APOSTU” BACĂUBACĂUURBAN11

COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC „ŞTEFAN CEL MARE” BACĂUBACĂUURBAN12

GRĂDINIŢA CU PROGRAM SĂPTĂMÂNAL „AGRICOLA” BACĂUBACĂUURBAN10

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BACĂUBACĂUURBAN10

LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” BACĂUBACĂUURBAN11

LICEUL TEHNOLOGIC „DUMITRU MANGERON” BACĂUBACĂUURBAN11

LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE ANTIPA” BACĂUBACĂUURBAN11

LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RAREŞ” BACĂUBACĂUURBAN10

LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ” BACĂUBACĂUURBAN11

PALATUL COPIILOR BACĂUBACĂUURBAN10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALECU RUSSO” BACĂUBACĂUURBAN11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU CEL BUN” BACĂUBACĂUURBAN11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA” BACĂUBACĂUURBAN12

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN PLATON” BACĂUBACĂUURBAN11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DOMNIŢA MARIA” BACĂUBACĂUURBAN11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR. ALEXANDRU ŞAFRAN” BACĂUBACĂUURBAN11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE BACOVIA” BACĂUBACĂUURBAN11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” BACĂUBACĂUURBAN11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI DRĂGAN” BACĂUBACĂUURBAN12

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL SADOVEANU” BACĂUBACĂUURBAN11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRON COSTIN” BACĂUBACĂUURBAN11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” BACĂUBACĂUURBAN11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICU ENEA” BACĂUBACĂUURBAN10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OCTAVIAN VOICU” BACĂUBACĂUURBAN11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SPIRU HARET” BACĂUBACĂUURBAN11

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 BACĂUBACĂUURBAN11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „MARIA MONTESSORI” BACĂUBACĂUURBAN10

LICEUL TEORETIC „ION BORCEA” BUHUŞIBUHUȘIURBAN11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” BUHUŞIBUHUȘIURBAN11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL ANDREI” BUHUŞIBUHUȘIURBAN10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN CEL MARE” BUHUŞIBUHUȘIURBAN10

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR 2 COMĂNEŞTICOMĂNEȘTIURBAN11

COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE GHIKA” COMĂNEŞTICOMĂNEȘTIURBAN12

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CIPRIAN PORUMBESCU” COMĂNEŞTICOMĂNEȘTIURBAN11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „COSTACHI S. CIOCAN” COMĂNEŞTICOMĂNEȘTIURBAN10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „LIVIU REBREANU” COMĂNEŞTICOMĂNEȘTIURBAN11

LICEUL TEHNOLOGIC DĂRMĂNEŞTIDĂRMĂNEȘTIURBAN11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 2 DĂRMĂNEŞTIDĂRMĂNEȘTIURBAN10

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 3 DĂRMĂNEȘTIDĂRMĂNEȘTIURBAN10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PLOPUDĂRMĂNEȘTIURBAN10

COLEGIUL TEHNIC „GRIGORE COBĂLCESCU” MOINEŞTIMOINEȘTIURBAN11

LICEUL TEORETIC „SPIRU HARET” MOINEŞTIMOINEȘTIURBAN11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU SEVER” MOINEŞTIMOINEȘTIURBAN10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE ENESCU” MOINEŞTIMOINEȘTIURBAN11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN LUCHIAN” MOINEŞTIMOINEȘTIURBAN11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TRISTAN TZARA” MOINEŞTIMOINEȘTIURBAN10

CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR ONEŞTIONEȘTIURBAN10

COLEGIUL NAŢIONAL „DIMITRIE CANTEMIR” ONEŞTIONEȘTIURBAN11

COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE MOISIL” ONEŞTIONEȘTIURBAN10

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” ONEŞTIONEȘTIURBAN11

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „NADIA COMĂNECI” ONEŞTIONEȘTIURBAN11

LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI” ONEŞTIONEȘTIURBAN11

LICEUL TEHNOLOGIC ONEŞTIONEȘTIURBAN11

LICEUL TEOLOGIC „FERICITUL IEREMIA” ONEŞTIONEȘTIURBAN10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EMIL RACOVIŢĂ” ONEŞTIONEȘTIURBAN10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE CĂLINESCU” ONEŞTIONEȘTIURBAN11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHIŢĂ MOCANU” ONEŞTIONEȘTIURBAN10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL VOIEVOD ŞTEFAN CEL MARE” ONEŞTIONEȘTIURBAN11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 ONEŞTIONEȘTIURBAN11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SLĂNIC-MOLDOVASLĂNIC MOLDOVAURBAN10

COLEGIUL NAŢIONAL „COSTACHE NEGRI” TÂRGU OCNATÂRGU OCNAURBAN11

LICEUL TEHNOLOGIC TÂRGU OCNATÂRGU OCNAURBAN10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 TÂRGU OCNATÂRGU OCNAURBAN11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 2 TÂRGU OCNATÂRGU OCNAURBAN11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 7 TÂRGU OCNATÂRGU OCNAURBAN10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ AGĂŞAGĂȘRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 ARDEOANIARDEOANIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ASĂUASĂURURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 BALCANIBALCANIRURAL11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 BÎRSĂNEŞTIBÂRSĂNEȘTIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE BORCEA” BEREŞTI-BISTRIŢABERELTI-BISTRIȚARURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEREŞTI-TAZLĂUBEREȘTI TAZLĂURURAL11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU CEL BUN” BERZUNŢIBERZUNȚIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION ROTARU” VALEA LUI IONBLĂGEȘTIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 BLĂGEŞTIBLĂGEȘTIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BOGDĂNEŞTIBOGDĂNEȘTIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOANA RADU ROSETTI” BRUSTUROASABRUSTUROASARURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUCIUMIBUCIUMIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN POPOVICI” BUHOCIBUHOCIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNVĂŢĂTOR NECULAI PÂSLARU” CAŞINCAȘINRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „RĂDUCANU ROSETTI” CĂIUŢICĂIUȚIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CLEJACLEJARURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SMARANDA APOSTOLEANU” COLONEŞTICOLONEȘTIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂCIOIUCORBASCARURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORBASCACORBASCARURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COŢOFĂNEŞTICOȚOFĂNEȘTIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂLUGĂRENIDĂMIENEȘTIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ DEALU MORIIDEALU MORIIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SCARLAT LONGHIN” DOFTEANADOFTEANARURAL12

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 FARAOANIFARAOANIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIPENIFILIPENIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIPEŞTIFILIPEȘTIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GĂICEANAGĂICEANARURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” LESPEZIGÂRLENIRURAL10

LICEUL TEHNOLOGIC FĂGETGHIMEȘ-FĂGETRURAL11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DANI GERGELY” GHIMEŞGHIMEȘ-FĂGETRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION STRAT” GIOSENIGIOSENIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GLĂVĂNEŞTIGLĂVĂNEȘTIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GURA VĂIIGURA VĂIIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ HELEGIUHELEGIURURAL10

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE TABACARU” HEMEIUȘHEMEIUȘRURAL11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ HORGEŞTIHORGEȘTIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂCĂTĂUHORGEȘTIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE PÂRVAN” HURUIEŞTIHURUIEȘTIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BANTAŞ” ITEŞTIITEȘTIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN MOSCU” IZVORU BERHECIULUIIZVORU BERHECIULUIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ LETEA VECHELETEA VECHERURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” LIPOVALIPOVARURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LIVEZILIVEZIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ LUIZI-CĂLUGĂRALUIZI CĂLUGĂRARURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MĂGIREŞTIMĂGIREȘTIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EMIL BRĂESCU” MĂGURAMĂGURARURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA MARIA” MĂNĂSTIREA CAŞINMĂNĂSTIREA CAȘINRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU PIRU” MĂRGINENIMĂRGINENIRURAL11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE NECHITA” MOTOŞENIMOTOȘENIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „COSTACHE NEGRI” NEGRINEGRIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU” NICOLAE BĂLCESCUNICOLAE BĂLCESCURURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TISA-SILVESTRIODOBEȘTIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 OITUZOITUZRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ OITUZOITUZRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ONCEŞTIONCEȘTIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 ORBENIORBENIRURAL10

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PALANCAPALANCARURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PARAVAPARAVARURAL10

LICEUL TEHNOLOGIC „GEORGETA J. CANCICOV” PARINCEAPARINCEARURAL11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PÎNCEŞTIPÂNCEȘTIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GH. RADU” SATU NOUPÂRGĂREȘTIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PÎRJOLPÂRJOLRURAL11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PLOPANAPLOPANARURAL10

LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ” PODU TURCULUIPODU TURCULUIRURAL11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GENERAL NICOLAE ŞOVA” PODURIPODURIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE AVRAMESCU” PRĂJEȘTIPRĂJEȘTIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION BORCEA” RACOVARACOVARURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂCĂCIUNIRĂCĂCIUNIRURAL11

LICEUL TEHNOLOGIC RĂCHITOASARĂCHITOASARURAL11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ROŞIORIROȘIORIRURAL10

LICEUL TEHNOLOGIC „JACQUES M. ELIAS” SASCUTSASCUTRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SASCUTSASCUTRURAL11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 SĂNDULENISĂNDULENIRURAL11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 SĂRATASĂRATARURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IONIŢĂ SANDU STURDZA” SĂUCEŞTISĂUCEȘTIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SCORŢENISCORȚENIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SECUIENISECUIENIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SOLONŢSOLONȚRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE APOSTU” STĂNIŞEŞTISTĂNIȘEȘTIRURAL10

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SLOBOZIASTĂNIȘEȘTIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUGARISTRUGARIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 NEGOIEŞTIȘTEFAN CEL MARERURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHETRIŞTAMAȘIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORNII DE SUSTĂTĂRĂȘTIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TÂRGU TROTUSTÂRGU TROTUȘRURAL11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TRAIANTRAIANRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ UNGURENIUNGURENIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ URECHEŞTIURECHEȘTIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 VALEA SEACĂVALEA SEACĂRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VULTURENIVULTURENIRURAL10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN CEL MARE” ZEMEŞZEMEȘRURAL10

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