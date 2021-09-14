Anunț – concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Bacău

Inspectoratul Școlar Județean Bacău anunță organizarea concursului pentru ocuparea a 166 funcții vacante de director și 72 funcții de director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Bacău în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației nr. 4597/06.08.2021, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Metodologie.
La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:
a) Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
c) Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;
d) Au calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în
funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;
e) Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;
g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“.
Dosarul de înscriere la concurs se încarcă în aplicația informatică dedicată în perioada 15-26 septembrie 2021. Pentru utilizarea aplicației informatice a fost elaborată Procedura nr. 204/DTI/10.09.2021 privind utilizarea platformei de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat postată pe site-ul inspectoratului școlar.
Calendarul de concurs pentru sesiunea 2021 este prevăzut în anexa nr. 8 la Metodologie.
Bibliografia de concurs este prevăzută în anexa nr. 12 la Metodologie.
Metodologia de concurs, bibliografia pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct, lista funcțiilor vacante și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar.
Informații suplimentare se pot obține pe site-ul www.isjbacau.ro și la nr. de telefon 0754033700, de luni până vineri, între orele 9:00 și 12:00.
|Nr. crt.
|Unitatea de învățământ
|U.A.T.
|Mediul
|Număr posturi director
|Număr posturi director adjunct
|CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR. 1 BACĂU
|BACĂU
|URBAN
|1
|1
|CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR BACĂU
|BACĂU
|URBAN
|1
|0
|COLEGIUL „MIHAI EMINESCU” BACĂU
|BACĂU
|URBAN
|1
|1
|COLEGIUL „N.V. KARPEN” BACĂU
|BACĂU
|URBAN
|1
|3
|COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” BACĂU
|BACĂU
|URBAN
|1
|2
|COLEGIUL NAŢIONAL „FERDINAND I” BACĂU
|BACĂU
|URBAN
|1
|1
|COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE VRĂNCEANU” BACĂU
|BACĂU
|URBAN
|1
|1
|COLEGIUL NAŢIONAL „VASILE ALECSANDRI” BACĂU
|BACĂU
|URBAN
|1
|1
|COLEGIUL NAŢIONAL CATOLIC „SF. IOSIF” BACĂU
|BACĂU
|URBAN
|1
|0
|COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTĂ „GEORGE APOSTU” BACĂU
|BACĂU
|URBAN
|1
|1
|COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC „ŞTEFAN CEL MARE” BACĂU
|BACĂU
|URBAN
|1
|2
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM SĂPTĂMÂNAL „AGRICOLA” BACĂU
|BACĂU
|URBAN
|1
|0
|LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BACĂU
|BACĂU
|URBAN
|1
|0
|LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” BACĂU
|BACĂU
|URBAN
|1
|1
|LICEUL TEHNOLOGIC „DUMITRU MANGERON” BACĂU
|BACĂU
|URBAN
|1
|1
|LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE ANTIPA” BACĂU
|BACĂU
|URBAN
|1
|1
|LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RAREŞ” BACĂU
|BACĂU
|URBAN
|1
|0
|LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ” BACĂU
|BACĂU
|URBAN
|1
|1
|PALATUL COPIILOR BACĂU
|BACĂU
|URBAN
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALECU RUSSO” BACĂU
|BACĂU
|URBAN
|1
|1
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU CEL BUN” BACĂU
|BACĂU
|URBAN
|1
|1
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA” BACĂU
|BACĂU
|URBAN
|1
|2
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN PLATON” BACĂU
|BACĂU
|URBAN
|1
|1
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DOMNIŢA MARIA” BACĂU
|BACĂU
|URBAN
|1
|1
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR. ALEXANDRU ŞAFRAN” BACĂU
|BACĂU
|URBAN
|1
|1
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE BACOVIA” BACĂU
|BACĂU
|URBAN
|1
|1
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” BACĂU
|BACĂU
|URBAN
|1
|1
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI DRĂGAN” BACĂU
|BACĂU
|URBAN
|1
|2
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL SADOVEANU” BACĂU
|BACĂU
|URBAN
|1
|1
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRON COSTIN” BACĂU
|BACĂU
|URBAN
|1
|1
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” BACĂU
|BACĂU
|URBAN
|1
|1
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICU ENEA” BACĂU
|BACĂU
|URBAN
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OCTAVIAN VOICU” BACĂU
|BACĂU
|URBAN
|1
|1
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SPIRU HARET” BACĂU
|BACĂU
|URBAN
|1
|1
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 BACĂU
|BACĂU
|URBAN
|1
|1
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „MARIA MONTESSORI” BACĂU
|BACĂU
|URBAN
|1
|0
|LICEUL TEORETIC „ION BORCEA” BUHUŞI
|BUHUȘI
|URBAN
|1
|1
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” BUHUŞI
|BUHUȘI
|URBAN
|1
|1
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL ANDREI” BUHUŞI
|BUHUȘI
|URBAN
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN CEL MARE” BUHUŞI
|BUHUȘI
|URBAN
|1
|0
|CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR 2 COMĂNEŞTI
|COMĂNEȘTI
|URBAN
|1
|1
|COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE GHIKA” COMĂNEŞTI
|COMĂNEȘTI
|URBAN
|1
|2
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CIPRIAN PORUMBESCU” COMĂNEŞTI
|COMĂNEȘTI
|URBAN
|1
|1
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „COSTACHI S. CIOCAN” COMĂNEŞTI
|COMĂNEȘTI
|URBAN
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „LIVIU REBREANU” COMĂNEŞTI
|COMĂNEȘTI
|URBAN
|1
|1
|LICEUL TEHNOLOGIC DĂRMĂNEŞTI
|DĂRMĂNEȘTI
|URBAN
|1
|1
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 2 DĂRMĂNEŞTI
|DĂRMĂNEȘTI
|URBAN
|1
|0
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 3 DĂRMĂNEȘTI
|DĂRMĂNEȘTI
|URBAN
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ PLOPU
|DĂRMĂNEȘTI
|URBAN
|1
|0
|COLEGIUL TEHNIC „GRIGORE COBĂLCESCU” MOINEŞTI
|MOINEȘTI
|URBAN
|1
|1
|LICEUL TEORETIC „SPIRU HARET” MOINEŞTI
|MOINEȘTI
|URBAN
|1
|1
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU SEVER” MOINEŞTI
|MOINEȘTI
|URBAN
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE ENESCU” MOINEŞTI
|MOINEȘTI
|URBAN
|1
|1
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN LUCHIAN” MOINEŞTI
|MOINEȘTI
|URBAN
|1
|1
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TRISTAN TZARA” MOINEŞTI
|MOINEȘTI
|URBAN
|1
|0
|CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR ONEŞTI
|ONEȘTI
|URBAN
|1
|0
|COLEGIUL NAŢIONAL „DIMITRIE CANTEMIR” ONEŞTI
|ONEȘTI
|URBAN
|1
|1
|COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE MOISIL” ONEŞTI
|ONEȘTI
|URBAN
|1
|0
|COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” ONEŞTI
|ONEȘTI
|URBAN
|1
|1
|LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „NADIA COMĂNECI” ONEŞTI
|ONEȘTI
|URBAN
|1
|1
|LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI” ONEŞTI
|ONEȘTI
|URBAN
|1
|1
|LICEUL TEHNOLOGIC ONEŞTI
|ONEȘTI
|URBAN
|1
|1
|LICEUL TEOLOGIC „FERICITUL IEREMIA” ONEŞTI
|ONEȘTI
|URBAN
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EMIL RACOVIŢĂ” ONEŞTI
|ONEȘTI
|URBAN
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE CĂLINESCU” ONEŞTI
|ONEȘTI
|URBAN
|1
|1
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHIŢĂ MOCANU” ONEŞTI
|ONEȘTI
|URBAN
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL VOIEVOD ŞTEFAN CEL MARE” ONEŞTI
|ONEȘTI
|URBAN
|1
|1
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 ONEŞTI
|ONEȘTI
|URBAN
|1
|1
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SLĂNIC-MOLDOVA
|SLĂNIC MOLDOVA
|URBAN
|1
|0
|COLEGIUL NAŢIONAL „COSTACHE NEGRI” TÂRGU OCNA
|TÂRGU OCNA
|URBAN
|1
|1
|LICEUL TEHNOLOGIC TÂRGU OCNA
|TÂRGU OCNA
|URBAN
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 TÂRGU OCNA
|TÂRGU OCNA
|URBAN
|1
|1
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 2 TÂRGU OCNA
|TÂRGU OCNA
|URBAN
|1
|1
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 7 TÂRGU OCNA
|TÂRGU OCNA
|URBAN
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ AGĂŞ
|AGĂȘ
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 ARDEOANI
|ARDEOANI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ ASĂU
|ASĂU
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 BALCANI
|BALCANI
|RURAL
|1
|1
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 BÎRSĂNEŞTI
|BÂRSĂNEȘTI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE BORCEA” BEREŞTI-BISTRIŢA
|BERELTI-BISTRIȚA
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEREŞTI-TAZLĂU
|BEREȘTI TAZLĂU
|RURAL
|1
|1
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU CEL BUN” BERZUNŢI
|BERZUNȚI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION ROTARU” VALEA LUI ION
|BLĂGEȘTI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 BLĂGEŞTI
|BLĂGEȘTI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ BOGDĂNEŞTI
|BOGDĂNEȘTI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOANA RADU ROSETTI” BRUSTUROASA
|BRUSTUROASA
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUCIUMI
|BUCIUMI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN POPOVICI” BUHOCI
|BUHOCI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNVĂŢĂTOR NECULAI PÂSLARU” CAŞIN
|CAȘIN
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „RĂDUCANU ROSETTI” CĂIUŢI
|CĂIUȚI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ CLEJA
|CLEJA
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SMARANDA APOSTOLEANU” COLONEŞTI
|COLONEȘTI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂCIOIU
|CORBASCA
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORBASCA
|CORBASCA
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ COŢOFĂNEŞTI
|COȚOFĂNEȘTI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂLUGĂRENI
|DĂMIENEȘTI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ DEALU MORII
|DEALU MORII
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SCARLAT LONGHIN” DOFTEANA
|DOFTEANA
|RURAL
|1
|2
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 FARAOANI
|FARAOANI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIPENI
|FILIPENI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIPEŞTI
|FILIPEȘTI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ GĂICEANA
|GĂICEANA
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” LESPEZI
|GÂRLENI
|RURAL
|1
|0
|LICEUL TEHNOLOGIC FĂGET
|GHIMEȘ-FĂGET
|RURAL
|1
|1
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DANI GERGELY” GHIMEŞ
|GHIMEȘ-FĂGET
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION STRAT” GIOSENI
|GIOSENI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ GLĂVĂNEŞTI
|GLĂVĂNEȘTI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GURA VĂII
|GURA VĂII
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ HELEGIU
|HELEGIU
|RURAL
|1
|0
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE TABACARU” HEMEIUȘ
|HEMEIUȘ
|RURAL
|1
|1
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ HORGEŞTI
|HORGEȘTI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂCĂTĂU
|HORGEȘTI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE PÂRVAN” HURUIEŞTI
|HURUIEȘTI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BANTAŞ” ITEŞTI
|ITEȘTI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN MOSCU” IZVORU BERHECIULUI
|IZVORU BERHECIULUI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ LETEA VECHE
|LETEA VECHE
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” LIPOVA
|LIPOVA
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LIVEZI
|LIVEZI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ LUIZI-CĂLUGĂRA
|LUIZI CĂLUGĂRA
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ MĂGIREŞTI
|MĂGIREȘTI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EMIL BRĂESCU” MĂGURA
|MĂGURA
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA MARIA” MĂNĂSTIREA CAŞIN
|MĂNĂSTIREA CAȘIN
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU PIRU” MĂRGINENI
|MĂRGINENI
|RURAL
|1
|1
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE NECHITA” MOTOŞENI
|MOTOȘENI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „COSTACHE NEGRI” NEGRI
|NEGRI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU” NICOLAE BĂLCESCU
|NICOLAE BĂLCESCU
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ TISA-SILVESTRI
|ODOBEȘTI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 OITUZ
|OITUZ
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ OITUZ
|OITUZ
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ ONCEŞTI
|ONCEȘTI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 ORBENI
|ORBENI
|RURAL
|1
|0
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ PALANCA
|PALANCA
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ PARAVA
|PARAVA
|RURAL
|1
|0
|LICEUL TEHNOLOGIC „GEORGETA J. CANCICOV” PARINCEA
|PARINCEA
|RURAL
|1
|1
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PÎNCEŞTI
|PÂNCEȘTI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GH. RADU” SATU NOU
|PÂRGĂREȘTI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ PÎRJOL
|PÂRJOL
|RURAL
|1
|1
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ PLOPANA
|PLOPANA
|RURAL
|1
|0
|LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ” PODU TURCULUI
|PODU TURCULUI
|RURAL
|1
|1
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GENERAL NICOLAE ŞOVA” PODURI
|PODURI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE AVRAMESCU” PRĂJEȘTI
|PRĂJEȘTI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION BORCEA” RACOVA
|RACOVA
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂCĂCIUNI
|RĂCĂCIUNI
|RURAL
|1
|1
|LICEUL TEHNOLOGIC RĂCHITOASA
|RĂCHITOASA
|RURAL
|1
|1
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ROŞIORI
|ROȘIORI
|RURAL
|1
|0
|LICEUL TEHNOLOGIC „JACQUES M. ELIAS” SASCUT
|SASCUT
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ SASCUT
|SASCUT
|RURAL
|1
|1
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 SĂNDULENI
|SĂNDULENI
|RURAL
|1
|1
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 SĂRATA
|SĂRATA
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IONIŢĂ SANDU STURDZA” SĂUCEŞTI
|SĂUCEȘTI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ SCORŢENI
|SCORȚENI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ SECUIENI
|SECUIENI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ SOLONŢ
|SOLONȚ
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE APOSTU” STĂNIŞEŞTI
|STĂNIȘEȘTI
|RURAL
|1
|0
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SLOBOZIA
|STĂNIȘEȘTI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUGARI
|STRUGARI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 NEGOIEŞTI
|ȘTEFAN CEL MARE
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHETRIŞ
|TAMAȘI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORNII DE SUS
|TĂTĂRĂȘTI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ TÂRGU TROTUS
|TÂRGU TROTUȘ
|RURAL
|1
|1
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN
|TRAIAN
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ UNGURENI
|UNGURENI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ URECHEŞTI
|URECHEȘTI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 VALEA SEACĂ
|VALEA SEACĂ
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ VULTURENI
|VULTURENI
|RURAL
|1
|0
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN CEL MARE” ZEMEŞ
|ZEMEȘ
|RURAL
|1
|0
|166
|72
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