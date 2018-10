Anunț concesionare și vânzare loturi de teren – Primăria comunei Gura Văii, județul Bacău

ROMANIA

JUDETUL BACÃU

COMUNA GURA VÃII

COMPARTIMENT ACHIZITII

Sat GuraVãii, ComunaGuraVãii, JudetulBacãu, Telefon: 0371/407500;fax 0372/002112 e-mail: primariaguravaii@yahoo.com

Nr. 11604 / 10.10.2018

ANUNT

Negociere directa fara publicare

In conformitate cu prevederile: Legii nr. 213/1998, Legii nr. 215/2001 – legea administratiei publice locale republicata, OUG 54/2006 republicata, Legea nr.50/1991, subscrisa Unitatea Administrativ – Teritoriala Comuna Gura Vaii, judetul Bacau, reprezentata legal prin primar domnul Valerica Mihalcea, va invita sa participati la procedura de negociere directa fara publicarein vederea concesionarii Lotului nr. 8 in suprafata de 3601 mp si un grajd in suprafata de 787 mp amplasat in intravilanul comunei Gura Vaii, judetul Bacau si a vanzariicelor 205 loturi (teren + constructii) situate in locatia Rotunda in domeniul privat al comunei Gura Vaii.

Persoanele interesate vor depune la sediul primariei o cerere de participare mentionand lotul conform centralizatorului de mai jos:

INFORMAŢII PRIVIND DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

Documentaţia de atribuire se poate obţine pe suport de hârtie ,ca urmare a unei solicitări în acest sens de la biroul de achiziţii publice din cadrul Primăriei comunei Gura Văii jud. Bacău, tel. 0371/407500, fax 0372/002112 .

Costul documentaţiei de atribuire :

Lotul nr. 8 – caiet de sarcini 10 lei; taxa de participare 100 lei; Garantia de executie 64 lei

– caiet de sarcini 10 lei; taxa de participare 100 lei; Garantia de executie 64 lei 205 loturi – Garantia de participare 10 % din valoarea totala a imobilului (teren+constructii) reevaluat Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 10.2018 orele 12:00;



INFORMAŢII PRIVIND OFERTELE

Data limită de depunere a ofertelor este 10.2018 intre orele 09:00-15:00

Ofertele vor fi depuse la Registratura Primăriei comunei Gura Văii, jud. Bacău, în plic sigilat, însoţit de scrisoare de inaintare.

Ofertele se vor depune într-un exemplar original.

Şedinţa publică de deschidere a ofertelorse va desfăşura la data de 25.10.2018, ora 11:00 la sediul primăriei comunei Gura Văii,jud. Bacău Litigiile de orice fel sunt de competenţa judecătoriei Oneşti cu sediul în municipiul Oneşti,judeţul Bacău str. Tineretului nr. 1,tel. 0234/311913 DATA TRANSMITERII ANUNŢULUI DE LICITAŢIE CĂTRE INSTITUŢIILE ABILITATE ÎN VEDEREA PUBLICĂRII :10.10.2018

Primar, Intocmit,

VALERICA MIHALCEA Cons. Achizitii,

Gina Tataru

