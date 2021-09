Anunt aviz de gospodarire al apelor – satul Pradais

In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, comuna Huruiesti, judetul Bacau, intentioneaza sa solicite de la A.N. “Apele Romane” -ABA Siret, aviz de gospodarire a apelor, pentru realizarea lucrarilor “Infiintare sistem de alimentare cu apa in satul Pradais, comuna Huruiesti, judetul Bacau” amplasate in satul Pradais, comuna Huruiesti, judetul Bacau.

Aceasta investitie este noua.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului: comuna Huruiesti, judetul Bacau sau la adresa: Str. Cuza Voda, nr.1, mun. Bacau, judetul Bacau dupa data de 17.09.2021