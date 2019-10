Anul acesta nu se mai organizează Zilele Bacăului! Ce motive invocă primarul Cosmin Necula

Zilele Bacăului, care aveau loc în perioada 6-8 octombrie, nu se vor mai organiza anul acesta. Primarul Cosmin Necula dorește să organizeze în schimb “Concertul Regal al toamnei”, unde sunt invitați Placido Domingo Jr. și soprana Alexandra Coman, însă proiectul a fost respins de Consiliul Local.

„Nu putem să lăsam băcăuanii fără un eveniment extraordinar, singurul pe care am ales să îl organizăm pe 6 octombrie, ziua in care municipiul Bacău împlinește 611 ani de atestare documentară. Din lipsă de bani am renunțat la alte manifestări de amploare dedicate acestei zile și am considerat că este potrivit un singur eveniment, de o calitate culturală incontestabilă”, a declarat Necula.

Astăzi, Consiliul Local se întrunește din nou pentru a vota organizarea concertului, însă primarul Cosmin Necula nu este optimist vizavi de aprobarea proiectului, având în vedere că a pierdut sprijinul PSD.