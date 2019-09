Antrenamente de groază la Aerostar. Noi acuzații ale fotbaliștilor chinuiți la clubul din Bacău

Cazul fotbalistului Alin Gojnea, prezentat de GSP, a avut un efect imediat. Impresionat de povestea mijlocașului de 22 de ani care a fost abandonat de clubul său în momentul unei accidentări grave, internaționalul Alex Băluță a făcut un gest excepțional: s-a oferit să-i plătească lui Gojnea operația de reconstrucție a ligamentelor.

„Magazinerul, nea Florica, ne dadea cu spray daca aveam nevoie de asistenta medicala”, a povestit fotbalistul.

În urma dezvăluirilor lui Gojnea, Bratu s-a apărat și a susținut că nu l-a acuzat niciodată pe fotbalist că încearcă să păcălească fotbalul. Însă un nou caz petrecut la Aerostar în mandatul lui Bratu a ieșit la iveală. Iar victima e tot un fotbalist tânăr.

Forțați să alerge pe gheață

Împrumutat la Dacia Brăila, Liviu Gheorghe s-a accidentat serios în septembrie 2018. “Am făcut o ruptură musculară cu desprindere de os și am nevoit nevoit să stau câteva luni. În ianuarie 2019, când am revenit la pregătire, aveam vreo cinci kilograme în plus”, a explicat fotbalistul.

La începutul acestui an, Gheorghe a fost contactat de Florin Bratu, fostul său antrenor de la Dinamo, pentru a veni împrumut la Aerostar. Mijlocașul a semnat actele pentru un împrumut până în vara lui 2019 și a început antrenamentele.

“I-am spus domnului Bratu ce problemă am avut și că am kilograme în plus și mi-a zis că va ține cont de asta. Problema mare a fost că ne antrenam afară, în parc, și era numai gheață pe jos. Nu au vrut să dea zăpada de pe terenul lui Aerostar și am mers în parc. Era foarte frig în ianuarie. Vreo 10 zile m-am antrenat așa. I-am spus antrenorului că, după accidentarea pe care am avut-o, nu este recomandat să alerg pe gheață. Nu a ținut cont de părerea mea și nici de recomandarea kinetoterapeutului. Am intrat pe gheață la o alergare de 2.000 de metri, m-am forțat și am făcut întindere. Am simțit o înțepătură”, spune Gheorghe.

“Cu câteva ore înainte de prezentare, Liviu a fost anunțat de Bratu că poate să plece. Deși semnase contractul și era deja jucătorul lui Aerostar, l-a trimis înapoi la Dinamo pentru că se accidentase la alergările pe gheață. Deși Liviu îi spunea că nu e recomandat, Bratu îi răspundea: «Pune mâna și aleargă!». Liviu a fost foarte supărat, mai ales că Bratu i-a transmis că nu are rost să mai rămână la club, să cheltuiască patronul bani cu el”, povestește sub protecția anonimatului un fotbalist aflat încă în lotul celor de la Aerostar.

Contactat de GSP pentru a comenta cazul lui Liviu Gheorghe, Florin Bratu a declarat:

“Asta e culmea. Mie îmi pare rău, el era unul dintre jucătorii mei preferați. Avea opt kilograme în plus când a venit la Aerostar. Începusem deja alergările contratimp, el a spus că nu poate să alerge în ritmul celorlalți colegi. Lui nu-i prea plăcea munca, înțeleg că și acum are kilograme în plus, la Daco Getica. Nu aveam ce să fac. Era în parc, era zăpadă, nu gheață. Astea erau condițiile, ce să fac eu? S-a accidentat, de aia am renunțat la el. N-am riscat să-l mai țin. Aveam nevoie de un jucător sub vârstă și el se accidentase. Sper să-și rezolve problemele extrasportive și cele cu greutatea și să reușească în carieră”. (articolul integral, pe gsp.ro)