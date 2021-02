ANRSC „trage frâna” la Transport Public SA. Contractul cu Primăria Bacău ar fi expirat încă din 2019!

Războiul economic dintre Primăria Bacău și SC Transport Public SA, firma privată care deține, din 2004, licența de transport cu autobuze în oraș, intră într-o nouă fază. Un document adresat transportatorului de ANRSC (Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice) – și ajuns… la sediul Primăriei – pare să răstoarne toate calculele Transport Public SA.

Foto arhiva

În urmă cu zece zile, Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu anunța intenția de reziliere a contractului cu Transport Public SA, pe baza unui document de la ANRSC, în care se precizează că toate concesiunile nu pot depăși 10 ani. Cum contractul pentru traseele de transport cu autobuzul datează din 2004, edilul a concluzionat că poate organiza o nouă licitație.

În replică, Transport Public SA considera că există „autoritate de lucru judecat”, în sensul în care instanțele au decis continuarea contractului de concesiune încheiat pe 25 de ani cu SC Transport Public SA, până la expirarea acestuia, în 2029.

Firma de transport a și cerut explicații de la ANRSC și i-a solicitat să ia în considerare deciziile instanțelor de judecată.

Documentul care trimite în corzi firma de transport

Vineri, 19 februarie, ANRSC a expediat către SC Transport Public SA un răspuns extrem de dur.

„Contractul nr. 11252/26.03.2004 nu este atribuit în baza unei proceduri prevăzute de directivele (europene – n.n) de achiziții publice, iar perioada celor 10 ani de tranziție (…) până la care autoritățile administrației publice locale ale municipiului Bacău aveau obligația de a proceda la atribuirea unui contract de servicii publice în conformitate cu Regulamentul CE nr. 1370/2007, a expirat la 3 decembrie 2019, existând un risc major de declanșare a unei noi proceduri de infrigement de către Comisia Europeană”, susține ANRSC (vezi facsimil la final).

Transport Public SA: „ANRSC procedează în mod obscur!”

Vineri, până la închiderea programului, hârtia de la ANRSC nu ajunsese oficial la compania de transport căreia îi era adresată, situație care a produs iritare la nivelul conducerii.

„Nu putem da acum un răspuns, deoarece nu am primit oficial documentul, deși societatea Transport Public SA ar fi trebuit să fie destinatara poziției ANRSC, având în vedere că noi am formulat interpelarea la care Autoritatea a răspuns. Se confirmă o dată în plus modul obscur în care se procedează în aceasta chestiune”, a reacționat avocatul firmei, Gabi Ioniță, la solicitarea Ziarului de Bacău.

Un contract, trei termene de expirare

În funcție de situația în care se află părțile implicate în conflict, contractul încheiat în 2004 cu Transport Public SA are trei variante de termene de finalizare, două avantajează municipalitatea și unul, operatorul de transport.

Potrivit legislației autohtone, apărute după licitația din 2004, contractul a expirat încă din 2013. După legislația europeană, despre care ANRSC susține că „primează normelor de drept intern și se aplică fără a necesita transpunerea în legislația națională”, contractul, inclusiv o prelungire de 5 ani a acestuia, a expirat în martie 2019.

SC Transport Public SA consideră însă că abia în 2029 se termină contractul de 25 de ani. Transportatorul invocă de partea sa și deciziile judecătorești obținute în urma litigiilor declanșate de Primăria Bacău în timpul administrației Romeo Stavarache (2004-2016).

Calcul sau hachițe politice? Pe ce se bazează Primăria, în conflictul cu Transport Public SA?

În anul 2010, Consiliul Local a aprobat lansarea procedurii pentru desemnarea unui nou transportator public în municipiul Bacău. A urmat procesul câștigat în cele din urmă de Transport Public SA, iar durata contractului a rămas de 25 de ani.

Numai că, în timpul procesului, transportatorul sesizase Curtea Constituțională a României, pe câteva prevederi din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007. CCR a respins cererea Transport Public SA, prin Decizia nr. 125 din 7 martie 2013:

Încheierea unor contracte ce vizează gestiunea unui serviciu public pentru o perioadă foarte mare de timp – în speţă, 25 de ani -, chiar dacă în urma câştigării unor licitaţii publice desfăşurate în condiţii legale, nu este de natură să încurajeze participarea şi altor competitori în condiţii de egalitate de şanse şi nici nu poate să garanteze creşterea calităţii serviciilor publice respective, în vederea protejării interesului destinatarilor lor. Dimpotrivă, prin stabilirea unui termen lung al valabilităţii unui asemenea contract, precum şi prin includerea unor clauze de posibilă prelungire a acestora, se creează premisele unui stări de monopol a respectivului operator de servicii de transport public în acest domeniu, ceea ce nu corespunde intenţiei legiuitorului şi nici principiilor fundamentale de drept mai sus menţionate. – sursa: decizia CCR, din martie 2013

Cu o asemenea decizie favorabilă, Primăria Bacău părea să aibă dreptatea de partea sa, numai că sentința în procesul de la Tribunalul Brașov, unde s-a judecat litigiul dintre municipalitate și Transport Public SA, a fost dată cu câteva luni înaintea deciziei CCR.

Potrivit lui Ciprian Piștea, administratorul public al municipiului Bacău, pe baza deciziei Curții Constituționale, termenul contractului se calculează de la data intrării în vigoare a Legii serviciilor de transport public local. Astfel, cei zece ani, la care se adaugă 5 ani de prelungire maximă, ar fi expirat în 2019, acesta fiind argumentul principal al Primăriei Bacău pentru decizia de organizare a unei noi licitații.

Îngrijorare pe tema subvențiilor

Adresa ANRSC stârnește și unele îngrijorări la nivelul conducerii executivului local. În răspunsul adresat Transport Public SA, ANRSC avertizează… Primăria Bacău să nu subvenționeze de la bugetul local serviciul de transport public. „Totodată, vă atragem atenția că eventualele compensații financiare acordate de la bugetul local pentru îndeplinirea de către Transport Public SA a obligațiilor de serviciu public, pe baza unui contract care se derulează pe o durată mai mare decât cea statuată în Regulamentul CE 1370/2007, sunt sume nelegal plătite operatorului, supuse controlului Curții de Conturi”, avertizează ANRSC.

Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu și managerul public, Ciprian Piștea

Pentru Ziarul de Bacău, managerul public, Ciprian Piștea, a precizat că sunt două tipuri de subvenție, cea acordată populației și cea destinată operatorului, pentru derularea serviciului public. De la bugetul local nu se subvenționează serviciul de transport public, iar asta înseamnă că prețul biletului de autobuz este cel corect.

Există însă subvențiile acordate unor categorii de populație, conform unor legi. Potrivit unor surse încă neconfirmate oficial, Transport Public SA ar primi circa 10 milioane de lei anual, pentru transportul elevilor, pensionarilor și al unor categorii defavorizate. Referitor la acestea, există o nesiguranță, în Primăria Bacău. „Curtea de Conturi ar putea considera că sumele sunt de fapt subvenții acordate operatorului”, a afirmat Ciprian Piștea.

Ziarul de Bacău nu a putut obține, în weekendul care a trecut, o confirmare oficială a nivelului subvențiilor achitate.

Profit mic, subvenții mari. Cine are controlul?

Dacă suma de 10 milioane de lei anual acordată de la buget este cea corectă, aceasta cântărește decisiv în cifra de afaceri a Transport Public SA. În 2019, transportatorul privat a avut, conform termene.ro, o cifră de afaceri de 18,4 milioane de lei și un profit de numai 2.000 de lei.

Profitul transportatorului băcăuan ridică semne serioase de întrebare, comparativ cu al companiilor similare din țară. SC Transport Public Local SA Suceava a făcut, tot în 2019, o cifră de afaceri de peste 20 de milioane de lei și un profit de peste 271.000 de lei. SC Tursib SA Sibiu a avut în același an afaceri de aproape 40 de milioane de lei și un profit de peste 4,2 milioane de lei.

Există în țară și companii de transport public local aflate pe pierdere, însă regula este că aparțin consiliilor locale, nu sunt private. Cazul Bacăului este special, fostul primar Dumitru Sechelariu a ținut să privatizeze, în anii 2000, compania de transport, pe care a ajuns să o controleze.

Moștenitorii lui Dumitru Sechelariu și ceilalți acționari semnificativi ar fi refuzat propunerea primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu, de cumpărare a acțiunilor. Dacă ar fi acceptat, prețul ar fi fost stabilit de un evaluator, iar cifrele economice ale companiei nu ar fi avantajat deloc actualii proprietari.

De partea cealaltă, dincolo de declarațiile belicoase ale primarului Stanciu-Viziteu, discuțiile între administrația locală și reprezentanții transportatorului se poartă „cu mănuși”. Cheia stă în posibilitatea atragerii fondurilor europene, lucru imposibil acum, când Consiliul Local deține doar 18% dintre acțiuni. „Se pot găsi soluții, se pot accesa fonduri europene, dacă municipalitatea deține un control «ca al propriilor departamente». Pentru asta, se poate face o preluare a unor acțiuni”, a precizat Ciprian Piștea, managerul public al municipiului Bacău.

ANRSC Raspunde Transport Pu… by Florin Popescu

Vom reveni cu noi informații și puncte de vedere despre evoluția conflictului dintre Primăria Bacău și Transport Public SA.