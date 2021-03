Anchetă penală la CSM Bacău, în urma unei plângeri făcute de Primărie. Conducerea clubului acuză interese politice

Primăria Bacău a făcut o plângere penală în urma rezultatelor unui audit efectuat la propriul club, CSM Bacău. În urma plângerii, IPJ Bacău a solicitat o serie de acte de la clubul municipalității.

Auditul în cauză a fost efectuat în mandatul primarului Cosmin Necula și a scos la iveală mai multe nereguli financiare. Actuala conducere a Primăriei a decis că rezultatele auditului conțin nereguli de natură penală și a decis să facă o plângere către organele competente.

Conducerea CSM Bacău a confirmat situația pentru Ziarul de Bacău. Directorul Adrian Gavriliu susține însă că plângerea penală are conotații politice.

„Este un audit care a durat un an de zile, probabil cel mai lung din istorie, bazat pe neîntelegerile mele cu primarul Cosmin Necula. L-am contestat la primărie ca fiind tendențios și urmează să o fac și în instanță probabil. A venit noul primar și a făcut o plângere pe neregulile sesizate. Nu e nimic deosebit, sunt tot felul de abateri financiare, ca în orice instituție. La un buget de 2 milioane de euro se mai fac greșeli. Un audit are rolul de a corecta aceste abateri, nu de a incrimina pe cineva. Poliția a cerut acte și va cerceta pe baza auditului cine are dreptate și dacă este ceva cu iz penal. Sunt niște chestiuni politice și numai un naiv poate crede altceva. Când se face un astfel de denunț și nu se ține cont de părerile și explicațiile noastre, nu mă pot gândi la altceva”, a declarat Adrian Gavriliu.

Cercetările demarate de autorități sunt deocamdată sunt in rem, față de fapte și nu față de persoane. Vom reveni cu un punct de vedere al Primăriei Bacău și cu detalii despre neregulile raportate de instituție.