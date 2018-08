Amenajarea subsolului | Idei de utilizare a spatiului

De cele mai multe ori, subsolul este folosit ca un simplu spatiu de depozitare a obiectelor nefolositoare, uneltelor pentru casa, pentru masina si multe alte lucruri care nu isi mai gasesc locul prin locuinta. Daca te-ai gandit ca ai vrea sa amenajezi acest loc intr-un mod mai creativ, util si, in acelasi timp, sa mai castigi o camera primitoare in locuinta ta, atunci afla ca aceasta incapere iti permite mai mult decat ai crezut.

Subsolul poate fi amenajat in fel si chip, de la camera de zi pana la birou de lucru, unde poti alege sa te retragi ori de cate ori ai nevoie sa lucrezi la proiectele proprii, sa citesti o carte sau sa te relaxezi. Multor persoane le este frica de anumite eventuale surprize, cum ar fi umiditatea, sursa slaba de lumina sau probemele cu tevile si caldura.

Ei bine, pentru toate acestea exista acum solutii potrivite, atat pentru izolare cat si pentru alte detalii tehnice, care te vor ajuta sa iti duci misiunea pana la capat. Spre exemplu, Hornbach iti pune la dispozitie peste 35.000 de articole din care sa alegi, din toate categoriile, inclusiv materiale care servesc ca solutii de izolare termica, incalzire, climatizare si ventilatie. Daca acum ai la indemana ustensilele si materialele prime necesare, tot ce mai ai nevoie este putina creativitate si cateva idei inspirationale pentru a obtine un design placut.

De aceea, vei gasi mai departe cateva propuneri de amenajare a subsolului, in diverse moduri

Inainte sa incepi modificarile, trebuie sa stii ca o scurta istorie a pivnitei spune ca, de regula, acest gen de spatiu a fost mult timp utilizat pentru depozitarea alimentelor sau a vinurilor, de cele mai multe ori. Temperaturile scazute din aceasta incapere favorizau o buna pastrare a acestei bauturi alcoolice, asa ca oamenii alegeau sa construiasca crame, care pastrau cele mai rafinate licori. Americanii au fost primii care au inceput sa utilizeze subsolurile locuintelor si ca spatiu de locuit, drept urmare, amenajarea acestui spatiu a inceput sa primeasca o atentie mai mare.

CRAMA

Daca esti degustator de vinuri, colectionar al acestei bauturi, atunci crama nu trebuie sa lipseasca din casa ta. Crama va impune intotdeauna eleganta, rafinament, combinate cu un stil rustic. Cea mai mare atentie o vor atrage rafturile pe care sunt asezate sticlele, asa ca mobilierul trebuie ales inteligent, pentru a fi cat mai util si, in acelasi timp, sa completeze perfect atmosfera acestei incaperi. Poti folosi multa piatra, lemn inchis la culoare si candelabre mari, impunatoare.



LIVING

Daca spatiul iti permite, poti sa aduci cu usurinta confortul unei camere de zi, la subsol. Poti sa mergi chiar si pe varianta de parchet, insa gresia este mai recomandata, din cauza umiditatii care se poate produce in aceasta incapere. Pentru a alege materialele necesare, intra pe site si alege categoria potrivita, in functie de ce ai nevoie. Totusi, evita cu desavarsire mochetele! In ceea ce priveste mobilierul, ai mana libera sa alegi orice iti doresti.

Poti amenaja cu o canapea de dimensiuni mai mari si o masuta de cafea, obtinand astfel un spatiu cozy si relaxant, perfect pentru serile petrecute in familie sau impreuna cu prietenii. Daca te gandesti la o zona de dining, atunci opteaza pentru o masa mai mare, scaune si o comoda cu tv, optional. Biblioteca se poate regasi si ea printre piesele de rezistenta si isi va capata repede un loc potrivit intr-un astfel de spatiu.

BIROU

Poate ca amenajarea unui birou in subsol poate parea, la prima vedere, o idee mai neobisnuita, insa daca vei amenaja intr-un mod potrivit, vei obtine un spatiu intim de lucru, cu investitii destul de mici. Aici este neaparata nevoie sa ai macar o sursa de lumina naturala, asta daca nu te deranjeaza sa lucrezi constant cu becurile aprinse.

Daca ai luat o decizie in aceasta directie, tot ce ai nevoie este un birou, un scaun de birou si optionalele, care pot fi canapeaua, rafturile de carti, masa de cafea, etc. Desigur, vei avea nevoie de prize si acces la internet. Pentru un plus de confort, este indicat sa optezi pentru varianta de parchet. Sunt cateva detalii de care trebuie sa tii cont chiar inainte de a incepe sa mobilezi, asa ca citeste urmatoarele informatii, pentru a te asigura ca pregatesti spatiul intr-un mod corespunzator.

Sentimentul de siguranta si intimitate pe care ti-l va oferi subsolul este unul pe care nu-l vei regasi in alte incaperi din locuinta. Asa ca, foloseste-ti imaginatia si amenajeaza un spatiu in care sa te simti confortabil, indiferent de utilitatea lui.

Anunțuri publicitare