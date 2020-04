Se amenajează în regim de urgență etajele 4 și 5 ale Spitalului Municipal Bacău, pentru tratarea pacienților diagnosticați cu noul coronavirus

Două etaje ale Spitalului Municipal Bacău vor fi amenajate de urgență, pentru a putea fi tratați pacienții diagnosticați cu noul coronavirus. Lucrările vor fi cofinanțate cu câte 50 de procente de Consiliul Județean și Primăria Bacău.

Autoritățile locale și județene au reușit să colaboreze, astfel încât unitatea spitalicească aflată în construcție din 2009 să fie utilă în perioada crizei COVID-19.

Consiliul Județean și Consiliul Local Bacău au aprobat, miercuri, în ședințe separate, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre privind asocierea între Județul Bacău, Municipiul Bacău și Direcția de Sănătatea Publică, Bacău pentru demararea lucrărilor la etajele 4 și 5 ale Spitalului Municipal.

„De mâine, constructorii își pot începe activitatea, pentru a finaliza lucrările în cel mai scurt timp”, a anunțat, după ședință, Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău.

„În câteva zile, vom începe și lucrările pe șantierul de la Spitalul Municipal”, a anunțat și primarul Cosmin Necula.

„Suntem pregătiți și pe partea de echipamente medicale. Am demarat deja procedurile pentru achiziționarea a 10 unități complete de ATI – Anestezie și Terapie Intensivă (paturi, ventilatoare, monitoare funcții vitale, etc) – dotări esențiale pentru cazurile critice. Vă reamintesc faptul că 9 unități ATI de la Spitalul Municipal au fost transferate încă de acum 3 săptămâni către Spitalul Județean. Am luat decizia de a suplimenta cu echipamentele noastre aparatura existentă la Spitalul Județean pentru a veni atât în sprijinul cât mai multor pacienți dar și a personalul medical din această instituție”, a mai spus primarul Bacăului.

În total, alocările bugetare ale municipalității sunt de circa 14 milioane de lei.

PSD: „Pledăm pentru o negociere la vedere a contractului de execuție a lucrărilor”

Concretizarea asocierii dintre Consiliul Județean și Consiliul Local a fost salutată de eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău.

„Inițiativa pe care, împreună cu colegii mei de la PSD Bacău, am lansat-o pe 13 martie, a fost aprobată – în sfârșit – de Consiliul Județean și Consiliul Local. Asocierea pe care am solicitat-o încă de acum două săptămâni a primit undă verde inclusiv din partea DSP, care a precizat că etajele 4 și 5 ale clădirii se pretează pentru a fi convertite în spații de carantină și tratament”, a notat președintele PSD Bacău: