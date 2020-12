Aleșii locali și-au publicat averile. Primarul Stanciu-Viziteu și-a cumpărat casă în comuna Sărata

Mai târziu decât aleșii din Consiliul Județean, membrii Consiliului Local Bacău și-au publicat averile cu care au intrat în mandatul de 4 ani în legislativul local.

Primarul nou-instalat, Lucian Daniel Stanciu-Viziteu (USR), și-a rotunjit proprietățile în urma veniturilor încasate ca deputat. În 2019, acesta și-a achiziționat două terenuri în intravilanul comunei Sărata. Tot anul trecut, și-a achiziționat și o casă în comuna Sărata, pe lângă apartamentele din Bacău și București pe care le are moștenire. Avea în conturi, la data declarației, peste 23.000 de euro și 10.000 de lei. Ca deputat în Parlamentul României, Stanciu Viziteu acesta a încasat doar anul trecut 224.640 de lei. Soția sa lucrează la Transelectrica, pe post de inginer, având anul trecut un venit total de 46.640 de lei.

Viceprimarul Liviu Miroșeanu (PNL) deține un teren în intravilanul municipiului Bacău, două apartamente și o casă. Are un credit scandent în 2033, de 367.000 de lei. În 2019, Miroșeanu a câștigat 70.348 de lei din funcția de consilier la ANCPI Bacău, 4.651 de lei, drept consilier la Primăria Măgirești, și 1.308 lei de la OCPI Bacău. Soția sa lucrează la Ministerul Fondurilor Europene, având un venit anual de 89.644 de lei. În 2019, actualul viceprimar a fost și consilier județean, încasând 11.980 de lei din indemnizații de ședință.

Viceprimarul Cristian Ghingheș (PLUS) nu are bunuri pe numele său. Anul trecut, a avut venituri de 32.641 lei de la Societatea Academică Română și 10.950 de lei de la Consiliul Local Bacău, pentru ședințele la care a participat.

Dan Bitire, consilier local din partea Pro România, aflat la primul mandat, lucrează la Transelectrica, de unde a câștigat anul trecut 39.957 de lei.

Gigi Candet, consilier local din partea PPU-SL, deține un teren în intravilanul comunei Hemeiuș, o casă tot în Hemeiuș și un apartament în Bacău, și 75.000 de lei în conturi. Din avocatură, a avut venituri de 185.206 lei, iar soția sa, judecător, a câștigat anul trecut 144.000 de lei.

Laurențiu Chiciu, consilier PPU-SL, deține un teren în intravilanul municipiului Bacău, o casă și două autoturisme. A câștigat, ca avocat, 57.417 lei, iar soția, în același domeniu, 38.490 de lei.

Consilierul independent, Dorin Chirilescu, nu deține decât un teren în comuna Măgura, a cărui titular este însă soția. A câștigat anul trecut ca administrator de rețea calculatoare 36.816 lei, iar soția, ca economist, 56.000 de lei.

Eusebiu Diaconu, consilier local Pro România și fost consilier al primarului Cosmin Necula, are un teren la Șerbănești, unde are și casă, iar în 2019 a adăugat un spațiu comercial bunurilor sale. Din funcția deținută în cabinetul fostului primar, Diaconu a încasat 50.000 de lei. De la Ministerul Tineretului, a încasat și o pensie viageră de 42.000 de lei.

Cătălin Dinu, membru PLUS Bacău, este singurul consilier local cu zero proprietăți, zero venituri, zero bani pe vreun card. Este asociat și administrator, potrivit declarației de interese, în nu mai puțin de trei firme.

Dr. Ioana Raluca Dinu, PSD, rămâne printre consilierii locali cu veniturile cele mai bune, având 3 apartamente în București, unul în Bacău, unde are și o casă. Are aproximativ 500.000 de lei în bănci. De la CL Bacău, a câștigat anul trecut 12.000 de lei, de la SJU Bacău, 138.000 de lei, din activitate medicală privată, 50.000, de la Spitalul Onești, 144.000 de lei.

Consilier local USR, Ana Groza deține două terenuri la Hemeiuș, un apartament și o casă în municipiu și un spațiu comercial. Are 2 colecții, de sculpturi și tablouri. Singurele sale venituri sunt din închiriere, respectiv 31 de mii de lei anul trecut.

Gabriel Lupu, consilier PNL, deține în Buhuși un teren în intravilan, un spațiu comercial tot aici, bijuterii de 8.000 de euro, 60 de mii de lei în conturi. Are salariu de la universitatea de stat, de 80 de mii de lei anual. A fost consilier județean, pentru care a luat indemnizație de 5.910 lei. Soția lucrează la SJU Bacău și a câștigat anul trecut 248.000 de lei.

Cristinel Manolache, membru PER, revine în Consiliul Local Bacău. Are trei autoturisme și nicio clădire sau teren pe numele său. Din funcția de manager al societății sale, a raportat un venit de 15.156 de lei anul trecut, similar cu al soției.

Adrian Mocanu, membru PMP, are 2 apartamente în Bacău și un salariu de 52.304 lei anul trecut.

Mihai Munteanu, membru PER, nu are proprietăți pe numele său, iar anul trecut a câștigat 36.000 de lei ca salariat.

Fostul viceprimar Dragoș Ștefan, PMP, a adăugat averii sale un teren în 2020, de un hectar, la Podu Turcului. Are un apartament în Bacău. În calitate de viceprimar a câștigat anul trecut 140.524 de lei, iar soția sa, cadru didactic, a încasat 58.000 de lei.

Dumitru Stângaciu, consilier PER, deține 2 apartamente, în Dărmănești și Bacău. Lucrează la Direcția de Asistență Socială, de unde a câștigat 41.662 lei anul trecut, iar soția la Complexul de Științele Naturii, unde a câștigat 61 de mii de lei.

Violeta Urban, consilier local PNL, la primul mandat, deține un teren în intravilanul comunei Mărgineni și un apartament în municipiu. Ca decan la Universitatea „G.Bacovia”, a avut anul trecut un venit de 97.726 de lei, iar ca formator, 6.637 de lei.

Ghoerghe Huluță (Pro România), Romică Botoi (Pro România) și Cătălin Crețu (PNL) au rămas cu aceleași averi ca anul trecut.

Dintre consilierii aleși, trei vor pleca pentru a-și ocupa fotoliile din Parlament, respectiv Cristina Breahnă-Pravăț, devenită senator PSD, Lazăr Teodor, deputat USR, și Sebastian Cernic, senator USR.