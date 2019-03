ALERTĂ! Se ia apa din nou, în Bacău. Probleme la stația de pompare Moinești

In data de 16.03.2019, orele 05.57, din cauza intreruperii alimentarii cu energie electrica a statiei de pompare Moinesti, (pana de curent electric) am fost nevoiti sa executam manevrele aferente trecerii pe alimentarea electrica de rezerva.

In timpul acestor operatiuni (care au durat aproximativ 10 minute) a fost intrerupta pomparea apei pe aductiunea de la Poiana Uzului, ceea ce a dus la golirea partiala a acesteia.

Procesul de umplere complet a conductei se va face conform procedurii prin cresterea treptata a debitului. In aceasta situatie furnizarea apei potabile in Municipiul Bacau, in data de 16.03.2019 se va realiza restrictionat, dupa urmatorul program 05.00 – 09.00 si 18.00 – 21.00.

Este posibil ca in zonele inalte ale Municipiului Bacau presiunea de furnizare a apei potabile sa fie redusa. Estimam ca reluarea programului de furnizare a apei se va face incepand cu data de 17.03.2019, orele 05.00.

