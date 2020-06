Alegerile locale vor avea loc peste 3 luni. Principalele partide din Bacău încă nu și-au stabilit candidații

Guvernul a aprobat, joi, proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor locale în 27 septembrie. „A fost adoptat proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, respectiv data de 27 septembrie 2020”, a precizat şeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă, după şedinţa Executivului.

Deși alegerile locale sunt peste doar 3 luni, PSD, PNL și Alianța USR + PLUS nu și-au stabilit oficial candidatul pentru Primăria Bacău sau Consiliul Județean.

În cazul PSD, cele mai mari șanse să devină candidat pentru fotoliul de primar al municipiului le are fostul ministru Lucian Șova, actual parlamentar. Pentru șefia Consiliului Județean, ar fi în cărți actualul președinte Sorin Brașoveanu.

La PNL, lucrurile sunt destul de neclare. Dacă pentru Consiliul Județean pare bătută în cuie candidatura președintelui organizației, Ionel Palăr, pentru Primăria Bacău există o adevărată bătălie internă. Inițial și-au anunțat intenția să candideze Petrică Mihăilă, Iulian Stoican și Cătălin Crețu, ei participând într-un soi de competiție internă. Însă nu s-a mai auzit nimic despre rezultate. Între timp, a apărut varianta Liviu Miroșeanu, actualul prefect, care ar putea fi desemnat de partid drept candidat la Primărie.

În cazul Alianței USR + PLUS, se pare că în județul Bacău există orgolii greu de depășit, iar cele două formațiuni negociază de mult timp, fără rezultate, stabilirea raportului de forțe la alegerile locale, precum și stabilirea candidaților. În cazul Primăriei Bacău bătălia se dă între candidatul USR, deputatul Lucian Viziteu, și Cristian Ghingheș, candidatul PLUS. Despre Consiliul Județean, cele două formațiuni nu au anunțat nimic, postul fiind vizat de liderul PLUS, Cristian Ichim.

Singura certitudine vine din partea Pro România, unde primarul în funcție, Cosmin Necula, va candida pentru un nou mandat la Primăria municipiului Bacău. Formațiunea nu a anunțat încă vreun concurent în cursa pentru Consiliul Județean.

Nu sunt excluse candidaturi comune sau alianțe preelectorale. Dacă se va decide la nivel național, PSD ar putea merge alături de Pro România, iar PNL și USR – PLUS ar putea avea candidați comuni la Consiliul Județean (Ionel Palăr) și Primăria Bacău (Lucian Daniel Stanciu Viziteu sau Cristian Ghingheș).

Partidele mici, care au șanse slabe să capete vot politic semificativ, sunt PMP și ALDE. De altfel, ALDE a și fost părăsit de primarii din județ, care vor candida, după caz, din partea PNL și PSD. Niciunul dintre acestea nu a anunțat dacă va intra în cursa electorală și nici cu cine.