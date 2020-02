Dragoș Benea, reconfirmat președinte al PSD Bacău. Social-democrații pun tunurile pe liberali: „Nepricepuți și leneși”

Sâmbătă, a avut loc Conferința de alegeri a Organizației Județene PSD Bacău, fiind stabilite noua conducere și delegații la următorul congres al formațiunii. Din partea conducerii naționale, a participat eurodeputatul Claudiu Manda, președintele PSD Dolj. Eurodeputatul Dragoș Benea a fost reconfirmat în funcția de președinte al organizației băcăuane. Discursurile au ridicat „temperatura” preelectorală, liberalii fiind principala țintă.

Delegații i-au mai ales pe Lucian Șova – președinte executiv și pe Costel Baciu, Sorin Brașoveanu, Vasile Budacă, Ioan Bujor, Raluca Ioana Dinu, Costel Dunava, Nicolae Gnatiuc, Dorian Pocovnicu, Ion Răuță, Miron Smarandache, Teodora Șotcan și Dumitru Tulpan – vicepreședinți. Secretar general a rămas Ionel Floroiu. A mai fost desemnată componența CEx județean, format din circa 120 de persoane.

Cifrele PSD Bacău

Din rapoartele de activitate prezentate, a reieșit că PSD are în județul Bacău 17.338 de membri, cu peste 1.000 mai mult decât în 2016. Ceva mai mult de jumătate, peste 9.300, sunt bărbați. În statisticile social-democraților, apar circa 4.000 de membri de peste 60 de ani.

În ultimii patru ani, au fost sancționați cu excludere din partid câțiva consilieri locali și doi primari.

Brașoveanu: „Cu ură și dezbinare nu poți construi nimic!”

Primul care a vorbit a fost vicepreședintele Sorin Brașoveanu, președinte al Consiliului Județean Bacău. El a amintit că, sub administrația PSD, s-au atras fonduri pentru „investiții majore, în interesul oamenilor”. În județ, sunt deschise acum peste 220 de șantiere, majoritatea sunt lucrări în infrastructură rutieră și aeroportuară, dar și în educație, mediu etc. În total, se fac investiții de 340 de milioane de euro, din diverse surse de finanțare.

„Uite ce fac liberalii, azi! Cu ură și dezbinare nu poți construi nimic. Prin pasiune și jertfă ne putem îndepărta de mocirla spre care ne duc liberalii. Îmi doresc unitate și credință în cadrul acestei echipe”, a declarat Brașoveanu.

Benea: „PSD-ului nu îi e frică de anticipate!”

Președintele Dragoș Benea a afirmat că PSD-ului nu îi e frică de anticipate, iar acest lucru „va fi demonstrat”. El s-a referit și la intenția – eșuată – a PNL, de a elimina alegerea președintelui Consiliului Județean prin vot direct. „Așteptau alegerile la Consiliul Județean, ca să plimbe valizele pe sub masă. Ei își doreau o tranzacționare a Consiliilor Județene la masa verde, nu la vot!”.

Dragoș Benea a lăudat omogenitatea consilierilor județeni PSD și a grupului de parlamentari din județ. „Sunt convins că și în 2020 toți candidații la Parlament vor fi tot din județul Bacău”, a preconizat el.

Liderul PSD Bacău a amintit despre „colegii care nu au înțeles că promisiunile trebuie respectate” și cei doi primari excluși în 2019, cei din Târgu Ocna și municipiul Bacău: „Să ne luăm angajamentul să nu mai susținem habarniști în funcții publice, aleși care au ținut comunitățile în loc timp de patru ani. Dacă faci de două ori aceeași greșeală, te numești prost, și eu nu vreau să fiu prost!”.

Dragoș Benea a trecut apoi la analiza activității instituțiilor preluate de PNL și a spus că prefectul Liviu Miroșeanu, deși în funcție apolitică, e un vechi activist, de când „îi purta servieta lui Vasile Nistor (fost lider PDL)”.

Criticile la adresa prefectului au continuat cu acuzații de racolare a primarilor PSD: „S-a apucat să viziteze primării, cele mai multe PSD. Eu nu cred în Moș Crăciun, le atrag atenția liberalilor și celor de la Prefectură că știm cu ce se ocupă”.

În context, Benea l-a lăudat pe fostul prefect Valentin Ivancea, prezent la conferința PSD, drept „un funcționar care nu are carnet de partid, dar a fost susținut de PSD”, pentru implicarea în derularea proiectelor PNDL, a decolmatării lacului de la Insula de Agrement, și a șoselei de centură a Bacăului.

„Azi, nu poți să stai să te închini două luni la doi plopi. Sigur că dacă ești toată ziua la racolat, n-ai cum să rezolvi problemele de mediu de la Centură”, a continuat Benea criticile la adresa prefectului PNL.

Tot în sarcina prefectului a fost pusă menținerea în funcție a primarului din Măgura, deși acesta are o condamnare penală definitivă de la începutul lunii decembrie 2019, dar și instalarea la Inspectoratul Școlar a unui adjunct aflat în perioada de probațiune. Ion Balcan are o condamnare definitivă pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și, în cursul zilei de sâmbătă și-a anunțat demisia.

În finalul discursului, Dragoș Benea s-a declarat „mândru că a condus cea mai valoroasă organizație politică a județului Bacău”.

Șova: „Nu putem lăsa Bacăul pe mâna unor oameni fără meserie!”

Deputatul Lucian Șova, reales președinte executiv, a rostit un discurs și mai dur la adresa liberalilor. „Nu vom lăsa drumurile, școlile, Centura, Radioterapia începute de noi să fie oprite de ei. Nu avem voie să-i lăsăm să oprească proiectul autostrăzii Bacău-Brașov”, a spus Șova.

Președintele executiv al PSD Bacău a apreciat că liberalii sunt „leneși, nepricepuți și proști”, iar ordonanțele pe care le-au dat înainte să pice Guvernul Orban sunt „grav” împotriva românilor.

În opinia lui Șova, Guvernul PNL distruge în numai 3 luni eforturile guvernării de 3 ani a PSD: „Centura va îmbunătăți calitatea vieții nu doar sub aspectul confortului, dar și al mediului, iar acum Bacăul este printre cele mai poluate orașe din România. Centura nu trebuie să-și încetinească ritmul doar pentru că cei de la PPE de la Bruxelles se întreabă de ce costurile de mentenanță sunt de 3 ori mai mici decât cele preconizate pentru autostrada Pitești-Sibiu”.

Fostul ministru a mai spus că, în România ultimilor ani, proiecte noi de infrastructură se fac doar la Craiova și Bacău, ambele semnate când el conducea Ministerul Transporturilor.

În final, a declarat că Bacăul trebuie să devină un centru comercial regional al Moldovei. „Nu putem lăsa Bacăul pe mâna unor oameni fără meserie. Eu sunt inginerul Lucian Șova, înțeleg problemele băcăuanilor, știu bine ce fac, fac bine ce știu!”, a încheiat deputatul, în aplauzele sălii.

Umor la microfon: „Orban știe bătaie, că a mai luat”

La conferință, au vorbit și alți politicieni PSD.

Eurodeputatul Claudiu Manda (președinte PSD Dolj): „Liberalii au demonstrat că sunt mai proști decât proștii noștri. Președintele l-a propus tot pe Orban prim-ministru, pe principiul «știe bătaie, că a mai luat»”.

Deputatul Costel Dunava: „Am trecut cu bine peste alegerile prezidențiale”.

Ion Răuță, primarul comunei Sascut: „Văd în sală că ne adunăm mulți în opoziție și puțini la putere”.

Rezoluțiile adoptate de conferința PSD Bacău

În finalul Conferinței PSD Bacău, au fost votate câteva rezoluții: să nu mai fie acceptați candidați „habarniști” și să se ceară Guvernului Orban prioritizarea autostrăzii Iași-Bacău-Brașov, finanțarea celui de-al doilea accelerator de particule, finanțarea PNDL, finanțarea optimă a lucrărilor la Centura Bacăului, în funcție de ritmul constructorului.