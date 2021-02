Aleea Teilor din Hemeiuș rămâne fără… tei. Replica primarului: „Nu puteam pierde 1 milion de euro!”

Agent Green, organizația care a atras atenția asupra tăierilor de copaci care s-au dovedit a fi ilegale la Dămienești, a sesizat Garda Forestieră despre un caz similar la Hemeiuș. La Fântânele, zece tei ar fi fost puși la pământ de angajații primăriei, deși păreau sănătoși. Alți tei sunt marcați pentru tăieri pe aceeași alee, ceea ce a stârnit nemulțumirea locatarilor din zonă.

Aleia Teilor, înainte și după (foto Agent Green)

„Avem suspiciunea rezonabilă că aceste operațiuni s-au efectuat fără evaluarea masei lemnoase, fără acte de punere în valoare și fără avize de transport a masei lemnoase pe drumul public. Suntem îngrijorați că aceste tipuri de tăieri vor continua pe o stradă la nord de Biserica Sfinții Voievozi, unde mai mulți arbori sunt deja marcați”, se arată în sesizarea transmisă Gărzii Forestiere Suceava.

copaci marcați pentru tăiere (foto Agent Green)

Până acum, concluziile cercetării făcute de Gardă nu au venit, dar se pare că instituția a solicitat lămuriri și documente de la Primăria Hemeiuș.

„Da, vom vedea ce spune procesul verbal. Ce pot să vă spun este că în zonă au existat sesizări de la cetățeni că sunt arbori seculari, sunt periculoși, în plus erau un pericol fiind lângă liniile electrice. De altfel, mereu la un vânt puternic, oamenii rămâneau fără curent în zonă și începeau sesizările. Drumul este de fapt o alee, de 2,5 metri, pe care nu poate intra o mașină de pompieri, un utilaj, nimic. Din acest motiv am făcut un proiect european care include lărgirea și asfaltarea acestei alei, și va permite accesul la un monument istoric care trebuie reabilitat tot pe fonduri. Nu am vrut să pierd 1 milion de euro! În plus, am sunat la Garda Forestieră și ni s-a confirmat că în interiorul localității, putem interveni la aliniament”, a declarat Constantin Sava, primarul comunei Hemeiuș.

Tot materialul lemnos rezultat în urma tăierii se află depozitat chiar la drum, iar o parte în curtea Bisericii Sfinții Voievozi. După finalizarea lucrărilor de modernizare, primarul susține că va planta alți puieți.

Vom reveni cu raportul inspectorilor de la Garda Forestieră Suceava.