Al doilea pod construit prin PNDL, inaugurat la Bîrsănești

Comuna Bîrsănești, județul Bacău, are două poduri modernizate prin PNDL (Planul Național de Dezvoltare Locală). Investiția totală este de 6 milioane lei, iar lucrările au fost realizate de Conextrust.

„Am revenit cu bucurie la Bârsăneşti, comună unde merituosul primar Gelu Botezatu a finalizat două poduri, în valoare de 6 milioane lei, proiecte de infrastructură realizate prin programul PNDL al guvernării PSD 2017-2019. De un intimidant bun-simț, Gelu se pregăteşte să finalizeze şi Centrul de tineret din comună, o investiție cu fonduri europene în valoare de aprox. 200.000 euro. Prin multă muncă şi altruism, Gelu a reuşit să schimbe fața comunității pe care o conduce. Hotărât lucru, la Bârsăneşti omul sfințeşte locul!”, a notat, pe Facebook, eurodeputatul Dragoș Benea, după o vizită la Bârsănești.

„Proiectele de dezvoltare locală a căror implementare am coordonat-o când am condus Prefectura Bacău cresc siguranța cetățenilor şi calitatea vieții din comunități. Un exemplu strălucit este comuna Bârsăneşti, unde primarul Gelu Botezatu a finalizat două poduri, în valoare de 9 milioane lei, şi are în construcție un Centru de tineret finanțat cu fonduri europene prin AFIR”, a afirmat, tot pe Facebook, Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean.



„Consiliul Județean Bacău va fi un partener de nădejde pentru toate comunitățile locale care aleg drumul dezvoltării, iar Bârsăneştiul şi al său primar sunt un exemplu concludent în acest sens. Am aprofundat cu dl. Botezatu perspectiva unor investiții în infrastructura comunei, pentru legarea de centru a unor sate acum izolate, urmând ca acestea să fie implementate în anii ce vor veni”, a concluzionat Ivancea.