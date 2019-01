Ajutor bucătar M&M Food în Bacău

Ajutor Bucatar M&M Food

Cerinţe privind ocuparea postului

– Afinitate pentru arta culinara;

– Experienta in domeniu;

– Capacitatea de a invata rapid, dorinta de a te dezvolta profesional;

– Bune abilitati de comunicare si organizare a spatiului si timpului de lucru;

– Energic, proactiv, cu spirit de echipa si initiativa.

Descrierea jobului

AJUTORUL DE BUCATAR are urmatoarele responsabilitati:

– Răspunde de păstrarea în bune condiţii a ustensilelor şi aparaturii;

– Respecta retetele de productie si modul de prezentare al produsului finit conform instructiunilor companiei;

– Se asigura ca toate produsele utilizate sunt in conformitate cu procedurile si standardele companiei si legislatiei in vigoare;

– Organizeaza programul de activitate in bucatarie;

– Realizeaza necesarul si il transmite catre Bucataria centrala.

– Răspunde de respectarea normelor de igienă şi securitate a muncii;

Beneficii

-Pachet salarial motivant+ bonusuri;

-Pranz Asigurat;

-Mediu placut de lucru;

-Ture suplimentare platite.

Daca doresti sa faci parte dintr-o echipa dinamica si interactiva,alaturi de care te poti dezvolta profesional, alatura-te noua!

Contact: 0757752408

Cv la adresa de email: andimarmm@gmail.com

Anunțuri publicitare