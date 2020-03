„Puiul fericit” de la Agricola aduce disperare în Gherăiești. Localnicii se tem de ilegalități în extinderea abatorului

Locuitorii din cartierul Gherăiești continuă lupta cu Agricola, compania băcăuană care vrea să mărească abatorul din cartier. Ei cred că acesta oricum le otrăvește viața de mulți ani și pun pe seama poluării din zonă o lungă listă de morți înainte de vreme și îmbolnăviți de cancer sau alte boli grave. În timp ce oamenii speră la ajutorul instituțiilor statului, Agricola a plătit un studiu de impact ale cărui concluzii îi vin mănușă și neagă orice problemă care ar putea sta în calea extinderii abatorului. Utilitățile abatorului sunt însă extrem de aproape de puțurile de captare a apei din Gherăiești, parte din proiectul Rezervei de Apă a Bacăului, ceea ce extinde interesul public de la cartier la întregul oraș.

S-a ținut și o dezbatere publică, la care șefii Agenției pentru Protecția Mediului s-au afișat drept aliați ai Agricolei. Chiar și așa, după ce locuitorii au prezentat probele și argumentele pe care se sprijină, reprezentanții producătorului de carne au plecat îngândurați, obținerea avizelor pentru extinderea abatorului din zona rezidențială nu mai pare o formalitate.

În 2019, Grupul Agricola și-a anunțat intenția de a mări capacitatea de producție la abatorul pe care îl are în cartierul Gherăiești. „Puiul fericit” ar urma să fie asomat în număr de 13.500 de bucăți pe oră, față de capacitatea actuală, de „numai” 8.000.

În articolul menționat mai sus, directorul general al Agricolei, Grigore Horoi, a declarat că „în tot ceea ce facem avem grijă să nu afectăm calitatea vieții celor care se învecinează cu noi. Evident, acest proiect se va realiza dacă există avizul tuturor instituțiilor implicate”. Numai că Agricola nu a mai avut răbdare și s-a apucat de lucru.

Așa cum se vede în fotografiile de mai sus, graba a fost mai puternică decât respectarea legii, s-au făcut lucrări fără autorizație. Sesizată de cetățeni și pusă în fața evidenței probelor, Poliția Locală n-a avut încotro și a amendat Agricola (vezi facsimil mai jos).

Studiul comandat de Agricola a fost realizat în ianuarie 2020 de Eco Project Consulting. Concluziile la care au ajuns specialiștii acesteia contrazic sau minimalizează toate reclamațiile vecinilor abatorului:

In timpul functionarii Abatorului de pasari nu exista emisii de poluanti in aer din procesul de abatorizare propriu zis. Emisii punctiforme sunt doar de la centrala termica prin arderea gazului metan.

Prin masurile luate, in timpul functionarii investitiei nu se va produce impact asupra solului si subsolului din amplasament.

In legatura cu mirosurile de pe amplasament s-a efectuat un studiu de sanatate asupra populatiei din zona, in care se mentioneaza:

In general mirosurile sunt considerate subiectiv, deci reactiile la stimuli de miros (odorizanti) nu sunt intotdeauna predictibile. Pe deasupra, simtul mirosului devine selectiv, adica mirosim instinctiv anumite mirosuri si ignoram altele. Mirosul, ca si gustul, poate fi adaptat unor anumiti stimuli dupa expunere si poate fi atenuat cu timpul. Nici un studiu nu a dovedit ca exista vreo boala sau modificare fiziologica cauzata de locuirea sau munca in zonele din vecinatatea obiectivelor generatoare de mirosuri neplacute. Cu certitudine, se poate afirma ca starea de sanatate a persoanelor care locuiesc in zone cu mirosuri dezagreabile nu este afectata de mirosuri. Mirosul de la ferme este mai degraba o sursa de disconfort sau neplaceri.

Functionarea unitatii industriale de abatorizare si prelucrare a carnii de pasare apartinand societatii Agricola International SA, localitatea Bacau, nu a eliberat in perioada analizata (24 ore) substante periculoase (amoniac, PM10, si H2S) in concentratii care sa depaseasca valorile maxim admise pentru aer in zone protejate.

Nivelele de zgomot ambiental au depasit Limita Maximă Admisă (LMA) pe timp de zi (55 dB) in punctul de masurare 3 (Calea Moldovei) datorita traficului rutier foarte intens. In punctul de masurare 1 (str. Arinilor) nivelul de zgomot ambiental (zi) s-a situat la limita superioara a nivelului admis. In schimb, pe timp de noapte toate valorile masurate ale zgomotului ambiental in cele 3 puncte au depasit LMA (45 dB) chiar si cu peste 15 decibeli (punct 2 si punct 3).

Pe perioada masuratorii, au trecut 2 autoturisme. Surse de zgomot: activitate amplasament si latratul cainilor de pe str. Arinilor – Fara valori de trafic. Surse de zgomot: activitate amplasament si latratul cainilor de pe str. Arinilor – Pe perioada masuratorii, a trecut 1 autoturism. Surse de zgomot: activitate amplasament si latratul cainilor de pe str. Arinilor – Fara valori de trafic. – Fara valori de trafic – Pe perioada masuratorii, au trecut 2 autoturisme. Surse de zgomot: latratul cainilor de pe str. E. Teodoroiu