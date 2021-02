Agenția Locală de Mediu Bacău închide ochii la tăieri ilegale de copaci. Dovada, un raport al Gărzii Forestiere

În luna decembrie 2020, organizația Agent Green a sesizat că Primăria Dămienești a tăiat ilegal câțiva copaci aflați în apropierea unui cămin de bătrâni. La acel moment, pentru Ziarul de Bacău, Agenția de Mediu susținea că Primăria nu avea nevoie de avize de la instituție pentru doborârea arborilor. Un raport al Gărzii Forestiere arată însă că s-a comis un delict silvic.

La momentul tăierii copacilor, primarul localității, Vasilică Răileanu, susținea că unii dintre arbori erau uscați și reprezentau un pericol pentru trecători. Agenția Locală de Mediu Bacău a luat partea primarului și a spus că nu era nevoie de aviz APM. „Fiecare primărie îşi gestionează singură întreţinerea spaţiilor verzi. Este nevoie de avize speciale doar dacă sunt arbori din specii protejate, precum nuci sau castani. Primăriile pot toaleta sau tăia copacii care sunt în pericol de prăbuşire sau care au paraziţi. Obligativitatea legală este de a nu reduce suprafaţa verde”, a declarat Maria Ionos, purtător de cuvânt al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău.

Garda Forestieră dă o palmă APM Bacău

Cu toate acestea, Garda Forestieră Suceava a efectuat o inspecție în zonă, fiind sesizată despre tăierile suspecte care s-au făcut.

Concluziile controlului sunt clare și arată nepăsarea APM față de tăierile ilegale comise de primari. „S-au constatat 10 delicte silvice din specii de castan și tei, rezultate ca urmare a tăierii fără drept a arborilor, iar valoarea prejudiciului a fost calculată conform Legii 265/2017, privind prețul mediu al unui cub metru de masă lemnoasă pe picior de 164 de lei. Raportul de control se va transmite Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău pentru a stabili dacă faptele constatate pot fi apreciate ca infracțiuni silvice. Materialul lemnos a fost reținut și predat în custodia primarului UAT Dămienești până la soluționarea cauzei de către unitatea de parchet”, se arată în răspunsul oficial semnat de inspectorul șef Mihai Gășpărel (vezi facsimil mai jos).

În totală contradicție cu cele menționate de Garda Forestieră, primarul localității susține că procesul verbal care a ajuns la Primăria Dămienești nu menționează vreo ilegalitate. „Nu știu ce informații aveți, dar în procesul verbal pe care l-am semnat scrie că nu există nici o infracțiune și nici un prejudiciu. Eu chiar am emis o decizie ca lemnul să fie donat căminului, aștept bonul de transport. Eu am vrut să fac o înfrumusețare a zonei. Vom vedea mai departe dacă vine o altă hârtie oficială. Momentan, nu am nimic altceva”, a explicat primarul Vasilică Răileanu.