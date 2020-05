Afaceristul băcăuan Viorel Cataramă a anunțat că vrea să se infecteze voluntar cu COVID-19

Viorel Cataramă a anunţat că vrea să se infecteze voluntar cu COVID 19 pentru a demonstra mai multe idei ale sale.

2. Metoda imunizării de grup, pe care am susţinut-o încă de la început, are aceleaşi rezultate (vezi Suedia, Olanda…), dar nu a falimentat ţară şi nici nu anulează drepturile şi libertăţile fundamentale (vezi şi declaraţiile Directorului Executv OMS, dr. Michael Ryan). 3. La ridicarea stării de urgenţă, Coronavirus va continua să existe, însă vaccin nu; vom fi în aceeaşi situaţie ca la început, cu toţii ne vom infecta, se va demonstra că sacrificiile au folosit exclusiv unor scopuri care nu au nicio legătură cu ″grija″ pentru populaţie!

1.Injectaţi cu frică, am acceptat mult prea uşor atât pierderea drepturilor noastre fundamentale, cât şi prăbuşirea economiei româneşti; experimentul funcţionează, pe viitor nu va mai fi nicio problemă să ne pierdem libertăţile atât de greu câştigate!

Soţia sa, medicul estetician Adina Alberts, nu este de acord cu decizia, aşa că a decis să-şi ia fiica şi să plece de acasă pentru a nu se expune acestui virus.

„Ca medic, am văzut coronavirusul ca o ameninţare asupra oamenilor – pe care am jurat să-i protejez şi să-i ajut. Viorel Cataramă a ales să privească pandemia de SARS-CoV-2 ca o ameninţare asupra economiei. Şi vrea să dovedească tuturor că are dreptate supunându-se unui experiment riscant. Aşa că drumurile noastre se despart pentru o perioadă. Ştiu că ne va fi foarte greu, dar nu pot trece peste menirea mea de medic, de mamă şi de fiică.O perioadă mă voi muta de acasă, împreună cu fetiţa noastră, astfel încât să nu ne expunem acestui virus”, a anunţat pe Facebook.



Adina Alberts, soția lui Viorel Cataramă