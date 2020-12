Afacerea bradului de Crăciun. Culisele unui eșec

Primăria Bacău a ratat toate termenele pe care le-a anunțat pentru montarea „bradului de Crăciun” în centrul municipiului. Tradiția aprinderii de Moș Neculai a bradului, în Piața Tricolorului, a fost abandonată fără explicații, iar primăria condusă de Lucian Daniel Stanciu Viziteu a promis că evenimentul va avea loc pe 10 decembrie. Lucrurile nu au stat așa, eșecul fiind „garantat” de întârzierea cu care s-au făcut contractele, dar și de îndârjirea cu care noua administrație ignoră serviciile propriei firme, SSPM. Acum, în Piața Tricolorului, băcăuanii pot admira o instalație poreclită „Columna lui Viziteu”.

Foto: 5 decembrie 2020

Primăria Bacău a început să facă planuri pentru iluminatul de sărbători abia la finalul lunii noiembrie. Ocupat cu alegerile generale ce urmau, primarul Stanciu Viziteu a cedat din atribuțiile sale către purtătorul de cuvânt, ocolindu-i pe viceprimari și administratorul public. Așa a ajuns să împartă cărțile bugetului de 350.000 de lei Ionuț Avram, angajat inspector de specialitate la cabinetul primarului.

Ziua de 10 decembrie a trecut, iar luni, 14 decembrie, Avram a anunțat că bradul este „pe drum”, însă Bogdan Marin, contractorul căruia i s-au încredințat achiziția și serviciile de montare a luminițelor și bradului, s-a declarat sceptic și nu a putut furniza un termen precis.

„Pentru sărbători, a început montarea instalațiilor de iluminat, din partea Primăriei, deoarece nu se va mai ocupa SSPM anul acesta. Bugetul estimativ pentru amenajări – care țin cont și de restricțiile din pandemie – este de circa 300.000 de lei, de 3 sau 4 ori mai ieftin decât în anii trecuți. Și credem că vom avea și câteva surprize plăcute”, spunea Stanciu-Viziteu, pe 23 noiembrie 2020. La trei săptămâni distanță, Ziarul de Bacău l-a căutat să comenteze eșecul evident, însă primarul nu a fost de găsit.

O achiziție tardivă

În urma unei discuții cu reprezentanții Primăriei Bacău, Direct Group Solutions SRL, patronată de Bogdan Marin, publica pe SICAP (sistemul electronic de achiziții publice) oferta pentru „Lucrări de împodobire cu ornamente luminoase, specifice Sărbătorilor de Iarnă 2020-2021”. Era 20 noiembrie, ora 9:28. În ciuda proverbialei birocrații, Primăria aproba oferta în timp record: în aceeași zi, la ora 11:46.

Societatea de Servicii Publice Municipale (SSPM), firma Primăriei Bacău, nu a beneficiat de o cerere de ofertă. Purtătorul de cuvânt Ionuț Avram a susținut pentru Ziarul de Bacău faptul că SSPM ar fi cerut peste 600.000 de lei, însă companiei municipalității nu i s-a făcut o cerere de ofertă pentru aceleași servicii ce aveau să fie cumpărate de la Direct Group Solutions SRL, firmă asociată cu „rețeaua Cumpănașu”, potrivit afirmațiilor unui membru al noii administrații.

Practic, s-a mimat o competiție de oferte, din care SSPM a fost din start eliminată, planurile administrației „Viziteu” referitoare la această companie fiind neclare și mai degrabă ostile.

Termen maxim de livrare a bradului de Crăciun: februarie 2021

Odată rezolvată problema acordării contractului de 350.000 de lei, n-a mai fost nicio grabă. De altfel, chiar în contract, primarul a fost de acord să se treacă „3 luni” drept termen de livrare, ceea ce lasă furnizorului libertatea de a monta bradul chiar și în februarie 2021.

„Contractul s-a semnat foarte târziu, termenul de 10 decembrie nu este în contract, Primăria a semnat pentru «3 luni» termenul de furnizare a bradului. Noi nu am avut cunoștință de oferta SSPM, doar s-a vehiculat că au cerut 1 milion de lei, după ce anul trecut au făcut cu 650.000 de lei”, a spus Bogdan Marin, de la Direct Group Solutions SRL.

După achiziția rapidă, a mai durat câteva zile până a fost semnat contractul, la mijloc fiind zile de sărbătoare legală, iar ordinul de începere a lucrărilor a fost dat abia pe 4 decembrie 2020. A doua zi, primarul Stanciu Viziteu avea să anunțe, optimist și eronat, că bradul se montează pe 10 decembrie.

Bogdan Marin: „Primarul era bine să nu scape porumbelul”

„De ce a zis primarul că va fi 10 decembrie? Nu știu, nu trebuia scăpat porumbelul. A fost o discuție la primărie, să dăm gata ce putem până pe 6 decembrie (ziua alegerilor și ziua de Moș Neculai – n.n), dar eu nu mi-am asumat termenul de 10 decembrie, nici nu am discutat asta”, a dezvăluit Marin.

Întârzierea are și o explicație, potrivit furnizorului: „Astfel de instalații nu sunt pe stoc, se fabrică la comandă. Ce a avut ELBA pe stoc, îngerii de exemplu, s-au livrat și au și fost montați în 3-4 zile. Nu întârzie nimeni, nu trage nimeni de timp. Cei de la ELBA au reușit chiar să construiască bradul în 2 săptămâni, în loc de 3”.

Lanțul prieteniilor

Biografiile celor implicați în acest ghem de interese și decizii, ca și unele „coincidențe” inexplicabile, au creat suspiciuni. Ziarul de Bacău a încercat să afle ce se află în spatele „Afacerii bradului de Crăciun” și al eșecului administrației locale într-o chestiune rezolvată fără probleme de foștii primari.

S-a zvonit că ar fi implicat chiar Laurian Lucaș, fost viceprimar al Bacăului în administrația Sechelariu. Acesta a reprezentat recent Direct Group Solutions SRL în relația cu Primăria Bacău, în timpul administrației Cosmin Necula.

Lucaș este legat de purtătorul de cuvânt, Ionuț Avram – decidentul în chestiunea ornamentelor de Crăciun, printr-o prietenie de notorietate, dar este prieten și cu Bogdan Marin, proprietarul Direct Group Solutions SRL.

Laurian Lucaș și Bogdan Marin au răspuns întrebărilor Ziarului de Bacău despre situație. Primul a negat orice implicare, dar s-a declarat convins că bradul e pe drum, în timp ce al doilea a fost mai sceptic.

„Bradul este pe drum, am auzit. Nu am nicio legătură cu firma respectivă, îl cunosc pe Bogdan Marin la fel cum cunosc alte zeci de oameni de afaceri. Firma lui a avut mai mulți ani contract pentru administrarea iluminatului public al orașului”, a declarat fostul viceprimar Laurian Lucaș.

În schimb, Bogdan Marin a admis că producătorul l-a anunțat luni dimineață că bradul a fost încărcat, însă momentul livrării și instalării în centrul Bacăului depinde de timpii indicați de tahometrul șoferului, care este obligat să facă pauze de odihnă și de somn.

Laurian Lucaș, „translator” de administrație

Laurian Lucaș a vorbit despre relația de prietenie pe care o are cu Bogdan Marin, pe care l-a însoțit în calitate de „translator” de administrație în biroul fostului primar Cosmin Necula.

„Da, am fost cu el la Primărie, aveam de discutat o problemă cu primarul Cosmin Necula și Nicu Zaharia (directorul SSPM – n.n). Bogdan Marin a prezentat o soluție pentru iluminatul public, la o treime din prețul oferit de SSPM (firma Primăriei Bacău). Practic, m-am dus la primarul Necula într-o problemă în care prietenul meu Bogdan Marin nu se descurca, am făcut pe translatorul în chestiuni de administrație. Demersul nu a reușit, altă colaborare nu am avut și nici nu am o relație de consultant cu firma”, a afirmat Lucaș.

El a insistat că nu are nicio legătură cu această afacere, nici cu altele, viitoare, cum s-a sugerat. „Atât PSD, cât și liberalii, văd în mine un paria politic, iar USR are pe agendă «fără penali» (Lucaș a făcut închisoare pentru corupție – n.n). Mă îndoiesc că vor accepta să-mi ceară sfatul, deși am o experiență în administrație”, a afirmat Laurian Lucaș, fost viceprimar al Bacăului, în 2000-2004.

Bogdan Marin a negat inițial, după care a minimalizat sprijinul primit de la prietenul și „translatorul” său.

„Laurian Lucaș nu are nicio implicare, noi livrăm pixuri în Primărie din vremea primarului Sechelariu. Nu-mi amintesc să fi fost cu el la primarul Cosmin Necula, habar n-am contextul. … Ne-am întâlnit întâmplător, dar nu poți spune că a mers de mână cu mine și a rupt ușa în Primărie”, a spus Marin.

Firmele lui sunt vechi furnizoare pentru Primăria Bacău, au „prins” contracte în ultimii 10-20 de ani: „În 2013-2016, am avut contract pentru întreținerea iluminatului public, l-am câștigat prin licitație. Am avut contracte și cu SSPM. De fapt, am fost furnizori pentru ultimele administrații, începând de la primarul Dumitru Sechelariu”.

Referitor la „Rețeaua Cumpănașu”, Marin a declarat că a avut doar o „relație umană” cu Alexandru Cumpănașu, dar „performanța noastră, ca firmă, nu vine de acolo, vine din muncă”.

Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu nu a fost disponibil pentru un punct de vedere.