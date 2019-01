Aerostar Bacău a spart „pușculița”. Șase transferuri într-o zi pentru echipa lui Florin Bratu

Aerostar Bacău, echipa antrenată de Florin Bratu, a realizat un record de șase transferuri în 24 de ore.

Unul dintre jucători a avut ofertă din Cipru, dar n-a vrut să părăsească România, notează gsp.ro.



Alin Marian Gojnea (21 de ani/mijlocaș lateral) a plecat de la Balotești și a ales drumul Moldovei. A avut ofertă din liga secundă cipriotă, dar a preferat să meargă la Bacău special pentru Bratu.

„Sunt fericit că am ales Aerostar Bacău. Aveam două oferte concrete, una era de la o echipă din primele 6 din Cipru, iar cea de-a doua de la o echipă din liga a doua clasată între primele. Lucrurile s-au schimbat după ce am avut o discuție cu Florin Bratu. Consider că este un pas extrem de bun și de important în cariera mea, iar acum tot ceea ce îmi doresc este să intru în ritm cât mai repede. Împreună cu noii colegi, vreau să ajutăm Aerostarul să se claseze cât mai sus”, a declarat Alin Gojnea pentru GSP.ro.

Tânărul fotbalist a fost în trecut în vederile fostului selecționer de la U21 Cristi Dulca.

Ceilalți jucători transferați de Bacău sunt: Andrei Udeanu (portar), Dudu Drugă (fundaș stânga), Sorin Tăbăcariu (mijlocaș la închidere), Liviu Gheorghe (mijlocaș lateral) și Alexandru Pop (atacant).

Anunțuri publicitare