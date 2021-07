Actrița Eliza Noemi Judeu a dat Primăria Bacău în judecată. Fosta directoare a Teatrului Bacovia cere 50.000 de euro și repunerea în funcție

Actrița Eliza Noemi Judeu nu renunță la funcția de manager al Teatrului Municipal „Bacovia”. Ea a dat în judecată atât teatrul, cât și Primăria Bacău, de la care revendică daune morale de 50.000 de euro și repunerea în funcție.

Eliza Noemi judeu, managerul Teatrului Municipal Bacovia, a fost demisă în luna martie 2021, după ce a picat evaluarea anuală organizată de Primăria Bacău. Ea a reușit să ia doar nota 6,81 la evaluarea raportului pentru anul 2020, minimul fiind 7. Raportul său de activitate poate fi studiat pe site-ul municipalității.

La momentul demiterii, Judeu a contestat evaluarea, care a fost făcută de o comisie din care au făcut parte un angajat de la cabinetul primarului și doi șefi de teatre. „Mi se spune că nu am realizat, în 2020, o analiză țintă a publicului sau un focus grup de discuții sau alte tipuri de întâlniri. Când, în pandemie? Sau că am cerut mulți bani pentru 2021… Am solicitat o majorare a bugetului, dar… că aceste solicitări nu cuprind vreo alocare suplimentară cum ar fi achiziționarea hotelului privat din cadrul teatrului. Dar de când stă în atribuțiile unui manager să pună în buget achiziția unei clădiri? Este treaba ordonatorului de credit”, a declarat Eliza Noemi Judeu, în martie 2021. Ea a mai dezvăluit că Primăria i-a solicitat o reducere cu 10 la sută a bugetului.

La începutul lunii iunie 2021, Eliza Noemi Judeu a dat în judecată Primăria Bacău și Teatrul Municipal Bacovia, de la care cere daune morale de 50.000 de euro, anularea dispoziției de evaluare și repunerea în funcție. Fostul manager nu a putut fi contactat, pentru un punct de vedere.