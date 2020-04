A murit Vilmoș Gârbea, primarul comunei Ghimeș – Făget

Vilmoș Gârbea, primarul comunei Ghimeș – Făget, județul Bacău, a murit, pe 18 aprilie.

Pe Facebook, deputatul Tudorița Lungu, vicepreședinte PNL Bacău, a transmis condoleanțe:

A plecat la fel de discret cum a trăit, deși a făcut lucruri mari pentru semeni. Vilmoș Gârbea n-a fost doar colegul meu, primarul de la Ghimeș – Făget, ci a fost prietenul meu. Omul pe care l-am respectat și căruia i-am admirat hotărârea de a lua decizii corecte pentru cei din jur și pentru comunitatea căreia i s-a dedicat aproape 20 de ani. În spatele chipului hotărât, pentru care cuvântul dat a fost mereu literă de lege, am descoperit omul blând și înțelegător, gata oricând să ajute, să sprijine, să rezolve. Un suflet mare și discret, în care seriozitatea a fost mereu dublată de umor și de puterea de a depăși situațiile complicate. Am pierdut un prieten, un exemplu de ce înseamnă să faci administrație cu gândul la oameni.

Tristețea e și mai mare, pentru că nu am putut să fim cu el pe ultimul drum. Vilmoș Gârbea merita să fie însoțit și plâns de comunitate și de toți cei care l-au cunoscut și l-au apreciat.

Dumnezeu să-l odihnească!