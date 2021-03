A murit un fost deputat de Bacău

Familia anunță decesului lui Nicolae (Nicolai) Ciocan, fost membru FSN-PDSR-PSD Bacău. Colonel în rezervă, Ciocan a fost deputat, în legislatura 1990-1992, și consilier județean în perioada 2004-2012.

„Bunicul (bunic prin alianță) a fost un om care şi-a iubit ţara şi oamenii ei cu adevărat! Astăzi, am pierdut unul dintre cei mai buni prieteni, pe bunicul, dar mă consider un om norocos pentru că am avut privilegiul să-l cunosc şi cumva soarta a făcut-o să mă întâlnesc cu el de foarte multe ori în viața aceasta”, a notat, pe Facebook, Iulian Tănasă.

Înmormântarea este programată pentru luni, 8 martie 2021, ora 11:00, la Cimitirul Central din municipiul Bacău.