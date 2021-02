A murit scriitorul băcăuan Calistrat Costin, fost director al Teatrului Bacovia

Scriitorul Calistrat Costin (pseudonimul lui Costinel Costin), fost președinte al Uniunii Scriitorilor Bacău, secretar literar, consilier artistic şi director al Teatrului de Animaţie (1979-1985 şi 1997-2005) şi al Teatrului „Bacovia” din Bacău (1989-1996 şi 2001-2005), a murit, sâmbătă. Pe 30 ianuarie 2021, a împlinit 79 de ani.

Calistrat Costin s-a nascut la 30 ianuarie 1942, in orasul Bacau, provenind dintr-o familie de tarani, cu multi copii. A promovat cursurile Facultatii de Filologie din cadrul Universitatii „Al.I.Cuza” din Iasi (1965), cu lucrarea de licenta „Shakespeare in critica literara romaneasca”. A primit repartitie ca asistent universitar la Institutul de Invatamint Superior din Tirgu Mures (1965-1968).

A abandonat catedra in favoarea scrisului, incadrindu-se ulterior la gazeta „Informatia Harghitei” din Miercurea Ciuc, ca sef al Sectiei Cultura. Dupa sute de articole publicate nu doar in presa locala ci si in revistele de cultura, a debutat editorial in calitate de coautor, cu monografia caricaturistului Conastantin Jiquidi (Iasi, 1970), dupa care a început colaborarea la revista „Ateneu”.

A rămas în Bacău, unde a fost, pe rând, bibliotecar-bibliograf, asistent universitar, redactor al revistei „Ateneu”, secretar literar, consilier artistic, si director de teatru (Teatrul de Animatie „Licurici” si Teatrul Dramatic „Bacovia”).

Pentru modul in care a condus activitatea teatrului bacauan, in cadrul celei de-a cincea editii a Galei UNITER (1998), i s-a acordat „Premiul pentru management teatral”.

A scris scenarii si dramatizari, a tradus piese de teatru, realizind peste 50 de premiere teatrale din literatura romana si universala. Incepind cu 1974, a publicat intr-un ritm alert mai multe volume de poezii, proza, dramaturgie, traduceri, printre care: „Planete” (1974), „Augusta lumina” (1976), „La raspintii” (roman- 1979), „Satira duhurilor mele” (1980), „O anume fericire” (roman-1989), „Inchis… pentru inventar” (1998), „Umor la gura tevii” (2001), „Birfitor la colt de univers…” (2006), „Om fi gresit galaxia!” (2010).

In 2018, Calistrat Costin a primit titlul de Cetatean de onoare al Bacaului.