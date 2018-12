A murit Kurt Gross, fost fotbalist de la Dinamo Bacău

Kurt Gross, fostul jucător al echipelor Poli Iaşi și Dinamo Bacău, a murit la vârsta de 81 de ani, iar anunţul a fost făcut pe site-ul oficial al grupării din Copou.



Kurt Gross a făcut parte din prima echipă a Iaşiului care a reuşit promovarea în prima ligă din România, iar pe parcursul carierei a mai jucat pentru Dinamo Bacău (1960-1966).

Iată anunţul făcut de Poli Iaşi în legătură cu moartea lui Kurt Gross:

“Născut în 1937, Kurt Gross a făcut parte din prima echipă a Iașului care a reușit promovarea pe prima scenă fotbalistică a României.

A jucat pentru CSMS Iași și Dinamo Bacău, a fost antrenor al Politehnicii în perioada de glorie din anii ’80 fiind secundul lui Gh. Constantin.

A continuat să lucreze în cadrul clubului până în ultima zi.

În aceste momente triste, Clubul Sportiv Municipal Politehnica Iași, prin reprezentanții săi, jucători, antrenori,conducere executivă și administrativă, își exprimă compasiunea față de familia îndoliată și este aproape de aceasta.

Dumnezeu să-l odihnească!”.

Într-un interviu realizat de jurnalistul Leonard Popa, în 2013, Kurt Gross a povestit cum a ajuns să joace fotbal în Bacău: „În 1960, fiind la Dinamo Obor, am jucat finala Cupei României cu Progresul, pe Stadionul Republicii. Am pierdut cu 2-0, dar pentru că după disputarea meciului urma să se înfiinteze Cupa Orașelor Targuri, Federația stabilise, deja, ca în competiția respectivă România să fie reprezentată de Progresul, și toata lumea a trebuit să se conformeze, jucatorii, arbitrii… La ei, jucau atunci Mândru, Caricaş, Oaidă, Mişu Smărăndescu, Protopopescu…,cei care în sferturi eliminaseră pe CCA, nu puteam emite pretenţii noi, o echipă de Divizia B. După disputarea finalei, antrenorii Gică Nicolae şi Florian Anghel au fost mutati la Bacău. Eu m-am pomenit cu Vasile Pintilie, delegatul lui Dinamo Bacău, care mi-a spus că trebuie să-mi urmez antrenorii acolo. Aşa am ajuns la echipa de pe malurile Bistriţei”.

Sursă și foto: fanatik.ro

