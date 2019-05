A fost semnat contractul pentru revizuirea studiului de fezabilitate aferent tronsonului Târgu Mureș – Târgu Neamț din autostrada A8

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a participat astăzi, 9 mai 2019, la Iași, la semnarea contractului pentru revizuirea studiului de fezabilitate aferent segmentului de autostradă Târgu Neamț – Târgu Mureș.

Pentru A8 Târgu Mureș – Ditrău – Târgu Neamț – Iași studiile de fezabilitate au fost realizate între anii 2010-2011. Pentru că erau inaplicabile, CNAIR a hotărât să le actualizeze, însă din trei licitații pornite în iunie 2014, doar una a fost finalizată, cea aferentă tronsonului Târgu Mureș-Ditrău, însă contractul a fost ulterior reziliat.



Contractul pentru revizuirea studiului de fezabilitate aferent tronsonului Târgu Mureș – Târgu Neamț a fost adjudecat de compania Ingenieria Especializada Obra Civil SA (Spania), pentru valoarea de 17,58 milioane lei. Lungimea tronsonului de autostradă vizat este de 209 km, iar durata contractului este de 14 luni de la data semnării.

Semnarea contractului a avut loc în prezența reprezentanților constructorului, a directorului general al CNAIR, Narcis Neaga, a directorului general regional al DRDP Iași, Ovidiu Mugurel Laicu, dar și a oficialităților locale, printre care prefectul județului Iași, Marian Șerbescu, președintele Consiliului Județean Iași, Maricel Popa, alături de parlamentari de Iași.

Într-un comunicat de presă, se reamintește că anunțul de licitație pentru revizuirea studiului de fezabilitate al tronsonului Târgu Neamț- Târgu Mureș a fost publicat pe SICAP în luna februarie, valoarea estimată a contractului fiind de 29,912 milioane lei, fără TVA. Termenul limită pentru depunerea ofertelor a fost 3 martie 2019, iar cel pentru anunțarea câștigătorului – 15 mai.

În perioada următoare, se va ridica pe SICAP și documentația pentru tronsonul Târgu Neamț – Iași, ce va fi realizat prin parteneriat public-privat.

„După cum știți, mi-am asumat un termen – 15 mai, până la care vom finaliza procedura de licitație pentru revizuirea studiului de fezabilitate pentru tronsonul Târgu Mureș – Târgu Neamț. Am solicitat CNAIR să urgenteze procedurile, astfel încât astăzi, 9 mai, am reușit să devansăm acest termen și să semnăm contractul, drept pentru care vreau să îl felicit pe dl director Narcis Neaga și întreaga echipă de la CNAIR pentru implicare (…) Am înțeles foarte bine mesajul pe care cetățenii României l-au transmis, vizavi de lipsa infrastructurii mari. De aceea semnăm astăzi acest contract important pentru realizarea autostrăzii Marii Uniri”, a declarat la Iași ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc.

Recent, Guvernul României a aprobat și studiul de fundamentare al proiectului strategic de investiții în parteneriat public-privat „Autostrada Târgu Neamț – Iași”. Valoarea totală a investiției este estimată la 1,2 miliarde euro, iar perioada de proiectare și realizare a autostrăzii este preconizată să dureze 48 luni. Proiectul are în vedere realizarea a 68 km autostradă.

