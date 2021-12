A fost semnat contractul de execuție pentru subsolul și parterul clădirii Spitalului Municipal. Valoarea investiției se ridică la 22 de milioane de lei

Astăzi a fost semnat contractul de execuție a lucrărilor la subsolul și parterul clădirii „Spital Municipal”, acestea urmând să fie amenajate astfel încât capacitatea de preluare și tratare a cazurilor Covid19 să crească, în contextul valului 5 al pandemiei.

Valoarea totală a investiției se cifrează la aproximativ 22 milioane lei, din care peste 14 milioane lei aferente construcțiilor și montajului. Costul dotărilor, cifrate la 4,86 milioane lei, este integral suportat de către Consiliul Județean.

Astăzi am vizitat parterul imobilului medical, alături de viitorul prefect al Bacăului, Lucian Bogdanel, și de managerul SJU Bacău, Adrian Popa, pentru a constata, la fața locului, de la ce grad fizic vor porni lucrările de amenajare și în ce punct trebuie să ajungem cu ele. Ne-a însoțit în șantier inclusiv antreprenorul general, care ne-a asigurat că se va mobiliza exemplar pentru finalizarea lucrării.

Lucrările vor începe de îndată și mă voi asigura că ritmul lor va fi unul susținut, pentru că pandemia nu așteaptă după nimeni. În ultimele două luni, pornind de la parteneriatul încheiat de Consiliul Județean cu CL, am parcurs proceduri administrative laborioase, care au presupus timp, constând atât în expertizarea locației respective, cât mai ales în proiectarea subsolului și parterului în acord cu obiectivele propuse prin intervenția pe care o dorim cât mai rapid realizată.

Investiția vizează amenajarea UPU la parterul clădirii „Spital Municipal”, unde vor funcționa o „zonă roșie”, respectiv o „zonă verde”, ambele pentru gestionarea cazurilor Covid, o zonă de „Spitalizare zi”, una de „Investigații – diagnostic”, precum și zona administrativă a UPU. La subsol, vor fi amenajate mai multe spații de depozitare, precum și prosectura. Noua UPU va presupune, în principal, operaționalizarea a 16 saloane (7 vor deservi UPU-Covid, 9 vor fi destinate zonei de „Spitalizare zi”), concomitent cu amenajarea mai multor spații de evaluare pacienți, depozite medicale/materiale sanitare, camere de gardă și cabinete pentru asistenți.

Ceea ce am început în martie 2020, când am propus amenajarea la etajele 4 şi 5 de la clădirea „Spital Municipal” a unei secții ATI-Covid, continuă cu parterul imobilului, unde Consiliul Județean amenajează secția UPU. Este un efort administrativ considerabil, fundamentat pe două obiective: 1. Degrevarea UPU de la Spitalul Județean de Urgență, unde au loc lucrări de extindere & modernizare finanțate cu bani europeni; 2. Creşterea capacității de preluare & tratare a pacienților Covid, prin amenajarea clădirii „Spital Municipal” în acest sens. Am ferma convingere că parteneriatul administrativ pe aliniamentul CJ – Prefectură va avea un rol determinant în implementarea proiectelor viitoare pentru comunitățile din județul Bacău.

a declarat europarlamentarul Dragoș Benea