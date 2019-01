A fost declarată „stare de urgență” în municipiul Bacău. Declarațiile primarului Cosmin Necula

Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) a declarat azi „stare de urgență” în municipiul Bacău, după decizia de dimineață a Eco Sud de a nu permite depozitarea deșeurilor adunate din tot județul.

Într-o conferință de presă, primarul Cosmin Necula a prezentat situația paradoxală în care se află municipiul Bacău. Acesta ar fi trebuit scos de pe lista datornicilor, pe care s-a aflat până la începutul acestui an, pentru că a achitat între timp toate datoriile.

Decizia afectează în mod direct municipiul Bacău, laolaltă cu întregul județ, fără ca municipiul să aibă datorii către operatorul celulei 2, a spus edilul Bacăului.

Potrivit primarului Necula, s-a ajuns în această situație, întrucât ADIS – asociația pentru salubrizare din județul Bacău – are conturile blocate de operatorul de colectare și transport Romprest, pentru datorii de peste 14 milioane lei, rezultate dintr-un contract în care municipiul Bacău nu este parte. Cu conturile blocate de Romprest, ADIS nu poate plăti operatorul celulei 2 (Eco Sud), iar sumele de bani datorate acestuia ajung, de fapt, în conturile Romprest.

„Ca primar al Bacăului, nu voi accepta niciodată ca orașul pe care-l conduc și cetățenii acestuia să fie victime colaterale în războiul pe bani derulat de operatori de salubritate”, a declarat Necula. Primarul a mai subliniat că municipiul Bacău și-a achitat obligațiile pe subiectul deșeuri și nu are nicio datorie către Eco Sud. Municipiul Bacău nu este parte în contractul pe care Romprest îl derulează în județ și care înregistrează o situație de colaps financiar.

De asemenea, în opinia primarului Bacăului, conducerea ADIS trebuia să rezolve problema marilor datornici Moinești, Dărmănești și Onești, întrucât această problemă se află în curtea ADIS, fiind de competența directă a ADIS.

„Pe cale de consecință, băcăuanii nu pot plăti oalele sparte de alții, iar cei care înregistrează datorii sau au dus de râpă contractele aflate-n derulare să plătească și să-și asume responsabilități!”, a cerut Cosmin Necula. El și-a criticat colegii datornici din județ: „Ca primar, întâi asiguri utilitățile, după aceea faci balul, masa și felicitările!”

În opinia primarului Bacăului, Eco Sud nu ar fi avut dreptul să oprească sau să suspende activitatea de la groapa de gunoi a Bacăului. Necula a invocat o adresă prim care Agenția Națională pentru Protecția Mediului Bacău a informat Primăria că „Legislația de mediu în vigoare și autorizația integrată de mediu deținută de SC Eco Sud SA nu prevede posibilitatea suspendării sau limitării activității de către operator”.

Eco Sud pare acoperită

Surse din cadrul Eco Sud au precizat pentru Ziarul de Bacău că decizia de vineri dimineață se bazează pe contractul încheiat cu ADIS, unde ar fi prevăzută această posibilitate. „Eco Sud are dreptul să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile, dacă sumele datorate nu au fost achitate în termen” – potrivit articolului 8 al contractului. În plus, în Legea 51/2006, a Serviciilor comunitare de utilități publice, se prevede expres că „dacă sumele datorate după 45 de zile, operatorul poate întrerupe furnizarea / prestarea serviciului și are dreptul să solicite recuperarea debitelor în instanță”.

Chiar și așa, primarul Bacăului e de părere că ar fi trebuit permis accesul la Celula 2 mașinilor cu deșeuri din localități fără datorii.

Soluția e la instituțiile statului

„Singura soluție este ca Bacăul să depună deșeurile tot în Celula 2. Dacă nu, înseamnă că instituțiile statului nu mai au nicio autoritate”, a spus Cosmin Necula în conferința de presă.

Primarul a mai afirmat că prefectul județului Bacău trebuie să convoace de urgență Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în condițiile în care sistarea operării celulei 2 generează un risc major la nivelul întregului județ, cu consecințe extrem de periculoase.

Ce poate face Prefectul

Pentru Ziarul de Bacău, prefectul Luminița Maricica Coșa a confirmat că a luat la cunoștință despre solicitările CLSU. „Deja am luat primele măsuri, am decis să trimit grupurile de suport tehnic la fața locului, pentru constatarea situației și redactarea unui raport. Pe baza raportului acestui grup, se poate convoca Comitetul Județean pentru Situații de Urgență”, a declarat prefectul Coșa.

Din „grupul de suport tehnic” fac parte reprezentanții ISU, DSP, DSV, APM etc.

Dacă din tot județul vor fi cereri similare de la minimum 3 localități, decizia nu va mai fi luată la Prefectură, ci la Ministerul Afacerilor Interne, dar tot pe baza raportului grupului de suport tehnic.

În acest moment, deșeurile strânse din Bacău au rămas încărcate în mașinile încolonate la bariera de la groapa de gunoi.

Vom reveni.

