A doua ediție a Street FOOD Festival are loc în acest weekend. PROGRAMUL COMPLET!

Cu peste 55.000 de gurmanzi fericiți la Street FOOD Festival Bacău 2017, revenirea în sezonul 2018 era firească. Astfel că experiența culinară care a adunat până în prezent peste 20 de ediții delicioase și care a bucurat sute de mii de gurmanzi din România revine în Parcul Mircea Cancicov în perioada 6 – 9 septembrie.

Timp de 4 zile, zeci de bucătari talentați vor fi pe baricade, gata în orice moment, să pregătească mâncăruri care să satisfacă până și poftele celor mai pretențioși gurmanzi. Preparate creative și delicioase vor da culoare și savoare unei locații reprezentative pentru orașul Bacău și vor crea cadrul perfect pentru relaxare alături de activitățile special gândite pentru toate vârstele.

După succesul pe care l-a avut în 2017, când peste 55.000de oameni s-au adunat în Parcul Mircea Cancicov pentru a se răsfăța cu preparatele celor mai buni chefi, o nouă revenire a Street FOOD Festival în Bacău era inevitabilă. Cele peste 40 de truck-uricu mâncare prezente vor ademeni publicul cu preparate savuroase și ingenioase, invitându-i pe toți pofticioșii băcăuani să testeze cea mai bună rețeta a relaxării: un preparat delicios, condimentat cu un concert live și garnisit cu un film vizionat la cinema-ul outdoor.

Lista completă cu toți vendorii prezenți la Street FOOD Festival Bacău este disponibilă accesând: http://streetfoodfestival.ro/street-food-festival-bacau/

Experiența de festival va fi completată și cu ajutorul unui program bine ales la scenă și cinema outdoor.

Ce filme vedem la Street FOOD Festival?

6.09.2018, ora 21:30 – No Reservations

7.09.2018, ora 21:30 – Haute Cuisine

8.09.2018, ora 21:30 – Chef

9.09.2018, ora 21:30 – Big Night

Ce muzică ascultăm la Street FOOD Festival?

6.09.2018

Ligia Hojda

Firma

7.09.2018

Soul Serenade

Rockabella

Cuibul

8.09.2018

Next Ex

Lucia

Grimus

9.09.2018

Kosmic Blues

Ana and The Changes

(sursa: comunicat de presă)

Anunțuri publicitare