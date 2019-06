5 AVANTAJE ale exercitiilor de fitness asupra organismului uman

Sa faci fitness in ziua de astazi nu mai este doar o moda, mai degraba un stil de viata care te mentine sanatos o cat mai lunga perioada de timp. Cei mai multi oameni petrec foarte mult timp la birou printre hartii si planuri complicate, care le macina fizicul si psihicul. Stresul isi spune cuvantul, apar durerile de spate, de cap, irascibilitatea atinge cote maxime in unele cazuri.

Te-ai gandit ca ar fi indicat sa te apuci de sport? Si nu de orice sport, ci de fitness, o activitate sportiva extrem de benefica pentru organism. Lasa lenea care te cuprinde numai la gandul ca dupa orele epuizante la serviciu trebuie sa pleci la sala. Incearca cateva zile si ai sa vezi cum vei reusi sa-ti schimbi starea de spirit intr-un mod simplu.

Afla cateva avantaje deosebite, pe care le vei avea daca practici acest sport!

Imaginea ta din oglinda nu-ti mai place si te gandesti cu groaza ca trebuie sa mergi la mare si sa te expui in costum de baie. Ce-ar fi sa incepi orele de fitness si sa obtii cateva modificari senzationale ale corpului, ce iti vor aduce numeroase priviri apreciative? Poate ca nu esti convins de beneficiile acestui sport, asa ca iata de ce trebuie sa-l iei in considerare:

1. Pierderea in greutate. Nu-ti place burtica revarsata peste slip, nici bratele flescaite. Fitness-ul reuseste cu succes sa te scape de kilogramele in plus, asa ca nu ezita si cumpara imbracaminte fitness de barbati la Decathlon si apuca-te cat mai curand de sport. Vei observa ca in scurt timp vei obtine un corp mult mai armonios;

2. Reduce stresul si riscul de depresie. Epuizarea cotidiana isi spune cuvantul si ai nevoie de ceva care sa te faca sa te simti plin de energie. Exercitiile fizice te pot ajuta in acest sens, iar fitness-ul ramane alegerea perfecta. Endorfinele eliberate in momentul miscarii au acest efect, de a te simti relaxat si a avea o stare de spirit mult mai buna;

3. Eliminarea durerilor de spate. Mai ales daca esti mai in varsta, te-ai confruntat des cu dureri de spate pentru ca ai o pozitie gresita la birou sau la volan sau din cauza stilului de viata sedentar. Specialistii sunt de parere ca miscarea te ajuta fantastic sa elimini durerea aceasta, aducand beneficii si asupra coloanei vertebrale si asupra sistemului osos;

4. Aspectul fantastic al pielii. Pielea este mai lucioasa, fara celulita, mult mai fina, doar cu ajutorul exercitiilor regulate de fitness. Se pare ca acesta stimuleaza regenerarea celulelor din organism, dar ca trebuie sa incepi sa transpiri usor si vei avea nevoie de cel putin 20 de minute de miscare in ritm alert, non-stop;

5. Mintea functioneaza mult mai bine. Pe parcursul anilor incepi sa te simti mai obosit, lipsit de chef, iar stresul iti altereaza in mare masura functionalitatea creierului. Daca vrei sa ai o memorie foarte buna si chiar sa nu prezinti riscul aparitiei dementei, atunci fa fitness in fiecare saptamana.

In concluzie, avantajele acestea sunt demne de luat in seama daca vrei sa ai un corp frumos si o minte sanatoasa. Practica acest sport cu regularitate si vei observa ca poti lucra cu succes asupra defectelor pe care consideri ca le are organismul tau si ca nu vei pune inapoi kilogramele pe care ai reusit sa le dai jos.

Surse foto: Shutterstock.com