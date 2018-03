4 activități DISTRACTIVE de primăvară pentru tine și copilul tău

Absenta unui program variat de activitati poate duce la instalarea rutinei si monotoniei in viata ta si a copilului tau. Avand in vedere ca primavara incepe sa isi faca simtita prezenta, acesta este un moment oportun pentru a desfasura cateva activitati distractive, la care poate participa intreaga familie si care il vor ajuta pe micutul tau sa scape de plictiseala, sa se relaxeze si sa descopere lucruri noi in acelasi timp. Astfel, cu putina planificare si creativitate, poti transforma acest anotimp intr-unul de neuitat pentru tine si prichindelul tau.



Iata 4 activitati DISTRACTIVE pe care sa le desfasori cu copilul tau primavara aceasta:

1.Vizitele la gradina zoologica

La inceput de primavara, cand zilele sunt claduroase, dar placute, o idee exelenta pentru a petrece timp de calitate impreuna cu copilul tau este aceea de a vizita o gradina zoologica. Pentru junior acesta va fi un eveniment special, pentru ca va descoperi tot felul de lucruri noi despre animalele lui preferate si va avea ocazia sa le priveasca de aproape. De asemenea, aceasta activitate poate fi cu adevarat distractiva si relaxanta atat pentru cel mic, cat si pentru tine. Fara indoiala, daca vei vizita gradina zoologica impreuna cu prichindelul tau primavara aceasta, veti reusi sa iesiti din cotidian si sa va creati cele mai frumoase amintiri.

2.Plimbarile in natura

Indiferent daca tu si copilul tau preferati parcurile sau padurile, plimbarile in natura va vor ajuta sa iesiti din rutina si sa petreceti timp de calitate in aer liber. In plus, daca veti practica aceasta activitate la inceputul primaverii, micutul tau va avea ocazia sa descopere cele mai spectaculoase schimbari prin care trece natura in aceasta perioada. De asemenea, va putea sa isi consume energia alergand si jucandu-se in spatiile special amenajate, dar si sa isi faca prieteni noi. Totusi, pentru a adauga factorul distractiv in aceasta activitate, ii poti cumpara juniorului o trotineta sau o tricicleta pe care sa o foloseasca de fiecare data cand organizati o astfel de escapada. Cu siguranta, cel mic va fi incantat de toate aceste lucruri si, pe langa faptul ca se va distra, va primi si o lectie nepretuita de biologie.

3.Cursele cu bicicleta

O alta activitate pe care o poti lua in calcul pentru a o desfasura impreuna cu copilul tau in timpul primaverii este aceea de a organiza curse cu bicicleta, la care poate participa, bineinteles, intreaga familie. In mod sigur, cel mic se va bucura atat de competitie, cat si de clipele petrecute impreuna cu persoanele dragi si, mai mult decat atat, va face multa miscare.

In cazul in care prichindelul nu stie sa mearga pe bicicleta, acesta este prilejul ideal pentru a-i achizitiona una, dar si pentru a-l invata sa o foloseasca. Nu numai ca va veti amuza copios, dar cel mic va afla si ce presupune un concurs si isi va consuma astfel energia.

4.Picnicurile

O masa sanatoasa si gustoasa servita in aer liber, la iarba verde si intr-un loc linistit poate fi cea mai distractiva activitate pentru copilul tau. Acest lucru este valabil mai ales in cazul in care locuiti intr-un apartament de bloc si micutul tanjeste, de ceva vreme, dupa cateva momente de libertate. Pe langa faptul ca se va putea desfasura in voie si se va putea juca orice isi doreste, fara teama ca va deranja vecinii, prichindelul se va putea bucura si de vremea minunata de afara. Asadar, profita de sosirea anotimpului cald si organizeaza un picnic reusit, cu mancarurile lui preferate. In mod cert, vei reusi sa creezi cele mai deosebite momente pentru tine si junior, dar si sa il scoti pe acesta din rutina.

In concluzie, primavara este anotimpul perfect pentru a scapa de plictiseala si pentru a desfasura cele mai inedite activitati alaturi de prichindelul tau. Tot ce trebuie sa faci este sa apelezi la creativitate si sa tii cont de dorintele si nevoile copilului.