36 de luni pentru construirea șoselei de centură a Bacăului. Contractul s-a semnat azi, în prezența ministrului Lucian Șova

Firmele omului de afaceri băcăuan Dorin Umbrărescu, Tehnostrade și Spedition UMB, au la dispoziție 36 de luni pentru proiectarea și construirea șoselei de centură a municipiului Bacău. Contractul a fost semnat azi, la Centrul de Afaceri, de conducerea CNAIR și reprezentantul constructorului care a câștigat licitația.

La eveniment au participat Lucian Șova, ministrul Transporturilor, senatorul Dragoș Benea, alți parlamentari de Bacău și reprezentanți ai Guvernului, directori de instituții, primari, consilieri locali și județeni. Din discursuri, nu au lipsit referirile la precedentul contract, semnat și eșuat în zile de 1 Aprilie.



CNAIR: Centura Bacăului are finanțare

Narcis Neaga, directorul general al CNAIR, care a fost prezent și la semnarea precedentului contract, în 2015, a recunoscut că „1 Aprilie a fost o mare păcăleală, dar acum, pe 22 decembrie 2018, se restartează proiectul” și a precizat că „finanțarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile, nu se pune problema să nu existe bani”. De asemenea, constructorul este „cel mai bun din România”, cu un „bonus” pentru că e din zonă.

„Sunt convins că va termina înainte de termen”, a mai spus directorul CNAIR. Potrivit lui Neaga, asocierea Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL a câștigat licitația cu preţul de 668,3 milioane lei fără TVA. Durata contractului cuprinde 6 luni perioada de proiectare, 30 luni perioada de execuție a lucrărilor și o perioadă de garanție de 84 de luni.

Realizarea contractului presupune proiectarea și execuția lucrărilor de construire a 30,8 km de drum nou, din care 16,269 km la profil de autostradă. Centura va avea 6 poduri și 6 pasaje.



Primarul municipiului Bacău, Cosmin Necula, a declarat că toate studiile de mobilitate urbană făcute în oraș iau în calcul realizarea șoselei de centură a Bacăului. „Indiferent câte lucrări am face, acestea nu pot suplini centura ocolitoare. În numele cetățenilor municipiului Bacău, îi mulțumim domnului ministru Lucian Șova pentru tot ceea ce a făcut!”, a declarat primarul Cosmin Necula.

«Maurul Lucian Șova și-a făcut datoria»

Discursul senatorului Dragoș Benea:

„Antreprenorul, fiind din Bacău, sunt convins că dincolo de bifarea unei lucrări pentru această firmă, este și un obiectiv de orgoliu pentru el, iar termenul de 30 de luni va fi redus, la un moment dat.

Vreau să vă dau câteva repere ale acestui obiectiv. Prima hârtie în legătură cu această centură a fost pusă în 2004 la Ministerul Transporturilor. Atunci, era privită ca o necesitate pentru dezvoltarea municipiului, dar, după 14 ani, este vitală pentru un oraș care se sufocă pe zi ce trece. Alte obiective ale Bacăului sunt Aeroportul Internațional și o autostradă care să treacă prin Bacău până la Brașov.

Din 2014 până în 2013, peste acest obiectiv s-a așternut o liniște totală, o noapte lungă, de 9 ani, care a fost spartă doar de zgomotul campaniei electorale din 2008 și de 3 trubaduri veseli. Unul, domnul Ludovic Orban, care se visează viitor prim-ministru. Altul, domnul deputat Ionel Palăr (PNL- n.n), care inițiază și semnează moțiune contra ministrului transporturilor din Bacău. Iar altul probabil că are cutia neagră a acestui obiectiv și chiar dacă nu este obișnuit să recunoască, nu poate să nege că dacă această centură se va face, este legată de adversarii săi politici, pe care i-a stigmatizat continuu.



În 2013 – coincidență și fatalitate – ministrul Marilor Proiecte, Dan Șova, repornește acest proiect, cu documentațiile aferente – nu poveștile îndrugate de cei 3 trubaduri în 2008, când inaugurau centura, tăiau panglica pe un obiectiv care nu avea nici măcar certificat de urbanism, nu mai vorbim de finanțare.

Documentația pornită de Dan Șova în 2013 a dus, pe 1 aprilie 2015, la semnarea contractului, în prezența domnului Victor Ponta, prim-ministru la acea vreme. A urmat un eșec răsunător al firmei din Turcia, care a început lucrările pe 30 mai 2016, în prezența ministrului Transporturilor de atunci. Au urmat doi ani în care s-a făcut rezilierea contractului și s-a organizat o licitație pe care băcăuanii au urmărit-o cu sufletul la gură.

Am o mențiune specială pentru cei 10 parlamentari PSD și ALDE, care au susținut totdeauna guvernele care au făcut posibil momentul de astăzi, dar mai ales Guvernul Dăncilă. O Viorica Dăncilă jignită de domnul Ludovic Orban! Orban, care pentru pentru Bacău e o fantomă și ar trebui să tacă, să nu vorbească despre aeroport, centură.

Vreau să amintesc de cei doi parlamentari PNL de Bacău, doamna Tudorița Lungu și domnul Ionel Palăr, pentru demersul unic în istoria politicii băcăuane, de a iniția și semna o moțiune împotriva ministrului băcăuan al Transporturilor. Nu știu cum se simt ei astăzi, probabil un sentiment de jenă îl au, pentru că municipiul și județul în care trăiesc amândoi are câteva obiective puse pe roate de ministrul pe care l-au vrut jos, în vara acestui an.

Dincolo de obiectivele care s-au făcut sau se vor face, nu trebuie trecută cu vederea licitația pentru refacerea pistei Aeroportului Internațional „George Enescu”. Este lansată și, la finalul lunii, se vor deschide ofertele.

Sunt convins că, de această dată, Centura Bacăului va avea un deznodământ fericit, pentru că băcăuanii o așteaptă de mulți ani. Odată finaliat acest obiectiv, calitatea vieții băcăuanilor se va îmbunătăți.

Fără a fi patetic, vreau să spun, parafrazând, că «Maurul Lucian Șova și-a făcut datoria»… Nu vreau să continui… Ar fi bine să nu plece, vedem ce ne va rezerva viitorul.

De azi, Bacăul are un motiv în plus să creadă în Moș Crăciun!”

„M-am străduit să fiu căpitanul care vede aisbergul la timp!”

Discursul ministrului Transporturilor, Lucian Șova:

„Sunt sigur că viața locuitorilor din Bacău va fi mai bună. Așa cum le-am spus și, departe de casă, unor muncitori din Bacău, sunt mândru să fiu băcăuan, iubesc Bacăul, așa cum iubesc România!

Noi, cei de aici și cei care ne sunt apropiați arătăm că un municipiu, un județ pot fi conduse în interesul cetățenilor.



Sunt circa 325 de zile de când conduc Ministerul Transporturilor, mereu primul gând a fost la ceea ce am de făcut acolo.

Timpul nu mai are răbdare cu noi, trebuie să conștientizăm că minutul în slujba comunității este foarte scurt și trebuie folosit.

Am avut, la Ministerul Transporturilor, așteptări mai mici, dar am constatat că se pot face lucruri bune. M-am străduit să fiu căpitanul care vede suficient de departe, astfel încât să observe aisbergul la timp. Împreună cu echipa, am evitat impactul cu un aisberg.

Îl felicit pe domnul director Narcis Neaga, pentru că CNAIR este campioana absorbției fondurilor europene, dintre companiile care se ocupă de infrastructură. Au o realizare de aproape 120% față de țintele asumate la început, ceea ce înseamnă că șantierele au avansat într-un ritm mai mare decât cel pe care îl vizau la sfârșitul anului 2017.

Pentru a fi eficient ca persoană, îți trebuie două ingrediente: să fii harnic și cinstit. În plus, trebuie să ai susținere, lucru pe care l-am simțit din partea celor din locul din care vin, a parlamentarilor, primarilor, consilierilor locali și județeni.



A fost un an foarte bun, sunt mulțumit că am avut ocazia să arăt și, în al doilea rând, pentru că am produs rezultate. Nu aș fi putut produce rezultate fără șefii companiilor din Ministerul Transporturilor.

Azi e un moment de bilanț, dar și de start pentru o nouă dimensiune. Trebuie să fim conștienți că avem forța și calitatea care pot genera mai mult. De la fiecare dintre noi un pic mai mult poate fi pentru toți foarte bine.

Închei mulțumindu-i senatorului Dragoș Benea pentru susținerea pe care mi-a arătat-o și spun că eu sunt Lucian Șova, ministrul Transporturilor, fac bine ce știu și știu bine ce fac. Să știți, PSD #promisiuneasovatine întotdeauna!”

În câteva zile, urmează ca CNAIR să emită ordinul de începere a lucrărilor la centura Bacăului.

Detalii tehnice

Varianta de ocolire a Municipiului Bacău va traversa lunca dintre râurile Siret și Bistrița, tranzitând zonele administrativ teritoriale ale localităților Luizi, Călugăra, Sărata, Nicolae Bălcescu, Letea Veche, Săuceşti, Iteşti şi Hemeiuş.

Se va construi un nod rutier, la intersecţia cu DN 2F, care va asigura atât accesul spre și dinspre autostradă cât și legătura cu Centrul Municipiului Bacău.

Lucrarea este amplasată la sud, est şi nord de Bacău şi presupune realizarea unui sector comun cu traseul autostrăzii A7, a unor conexiuni cu DN 2 la sud și la nord de municipiul Bacău și a unor conexiuni cu DN 15 și cu DN 11, la vest de municipiu.

