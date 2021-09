3 sfaturi de modă pentru femei gravide

Sunteți însărcinată! Felicitări – acum încercați să aflați cum să vă descurcați cu dulapul dvs. pentru următoarele nouă luni. Desigur, cele mai bune haine de gravide nu sunt un singur model, care se potrivește tuturor. Există o mulțime de modalități de abordare a îmbrăcămintei pentru gravide, dar mai mult decât orice, este o oportunitate de a încălca tot felul de „reguli” de stil. Specialiștii în modă de la revista Glamour au discutat cu editorii de modă și bloggerii incredibil de eleganți care au trecut deja prin acest pas, pentru a afla sfaturile și trucurile lor pentru haine de gravide.

Pentru unele dintre aceste femei, realitățile stilului de maternitate erau departe de fantezii: „Întotdeauna mi-am imaginat că, atunci când eram însărcinată, aș purta rochii strâmte drăguțe, tocuri, bikini – la fel cum se îmbracă celebritățile când sunt însărcinate ”, își amintește Victoria Sanchez Lincoln, consultant de modă, stilist și fost director de modă la Real Simple și In Style. „Dar când eram însărcinată, aveam burta uriașă, picioarele și gleznele umflate – în general totul era mărit și nu într-un mod bun … Atunci mi-am dat seama că trebuie să mă îmbrac pentru noua formă a corpului. ”

Luați în considerare să faceți mai puține cumpărături și mai rar.

„Nu cumpărați nimic cât mai mult timp și purtați ceea ce aveți până în ultimul moment posibil”, sugerează Stella Bugbee, președinte și redactor-șef al revistei The Cut din New York. „Apoi, cumpărați lucruri încet. Corpul dvs. se schimbă atât de mult în fiecare lună, așa că cumpărați una sau două perechi de pantaloni care se potrivesc, apoi creșteți mărimea după cum este necesar. De asemenea, lenjeria care se poate întinde este o necesitate.”

Pentru acele haine gravide pe care probabil le veți purta mai puțin de un an – și s-ar putea să nu doriți să mai vedeți niciodată după – căutați oferte la branduri de maternitate la prețuri accesibile. „Am avut nevoie să cumpăr doar câteva elemente de maternitate pe care le-am combinat cu îmbrăcămintea obișnuită: am cumpărat colanți de maternitate, bluze, sutiene și rochii ușoare”, spune Sanchez Lincoln.

Dacă efectuați o achiziție de modă importantă în timp ce sunteți gravidă, luați în considerare alegerea unui lucru pe care îl puteți purta (și doriți) să-l purtați pe termen lung. „Am cumpărat doar câteva piese cheie și le-am purtat mereu”, spune Julia Restoin-Roitfeld, fondatorul Romy and The Bunnies și al blogului Less Is More. „Nu vrei să cheltuiți prea mult pe haine de gravide pe care nici măcar nu le veți putea privi atunci când copilul este aici.”

Un lucru la care să nu economisiți, potrivit bloggerului, stilistului și creatorului RadSwan, Freddie Harrel este lenjeria intimă. „Cumpărați sutiene – bune! – și blugi și pantaloni cu benzi elastice, care salvează viețile.”

Dacă cumpărați ceva, asigurați-vă că se poate mări, odată cu dvs.

Cumpărați piese care se pot întinde pe măsură ce vă crește burta, spune Restoin-Roitfeld. Fosta directoare de stil Glamour, Shilpa Prabhakar Nadella, a apreciat cu adevărat acest lucru în timpul celei de-a doua sarcini – „când aveam deja acasă un copil mic”. A cumpărat o pereche de pantaloni pe care crede că a purtat-o ​​de peste 100 de ori, datorită unei talii elastice super-flexibile. „La începutul sarcinii, i-am purtat pe talie, așa cum era de așteptat, dar când burta mea a început să crească, i-am lăsat să stea sub burta”, spune ea. „Din moment ce erau negri, erau ușor de îmbrăcat cu o bluză mai drăguță sau cu un cardigan supradimensionat sau din tricot pentru o vizită rapidă la magazinul alimentar sau o cină informală.” Cea mai bună parte? Îi mai poartă și acum.

Studiați-vă garderoba existentă pentru piese neașteptate, prietenoase.

„Veți fi surprinsă de câte piese puteți purta în timpul sarcinii”, spune Nasiba Adilova, cofondatorul The Tot. „Purtați fuste mai sus pe talie sau purtați o rochie cu o curea, pentru a vă oferi din nou talie. Fiți creativă! ” Michelle Lee, redactorul-șef al Allure, ne spune că s-a trezit căutând din ce în ce mai multe rochii mulate pe corp când era însărcinată: rochia plus „un blazer asemănător anilor ’80, cu mânecile împinse în sus pentru a prezenta încheieturile mâinilor, care au fost singura mea parte a corpului [neafectată de sarcină] după un timp și un toc mic și gros – acesta este un costum de lucru instantaneu pentru femeile însărcinate”.

Mai mult, o tendință sau un stil (să spunem, buline sau rochii maxi) către care s-ar putea să nu gravitați în mod obișnuit ar putea deveni MVP-ul dulapului dvs. în acele nouă luni: „Mi-a plăcut să port dungi când am devenit foarte mare, ceea ce a fost ciudat, dar mi-a plăcut cam cât de mult mi-a accentuat burta uriașă”, își amintește Stella Bugbee. „Aveam o rochie întinsă cu dungi bleumarin și albe, care a devenit o cămașă lungă când burta mea a devenit foarte mare.”

Femeile însărcinate care nu doresc să anunțe imediat pot folosi cu siguranță trucul acestui designer de costume de la Hollywood. „Mi-am ascuns a doua sarcină mult timp la locul de muncă, până în a șasea lună, purtând sacouri deschise”, spune Bugbee. „Așa ascund burta gravidă în seriale, atunci când vedeta este însărcinată în viața reală. Nimeni nu vă poate vedea în profil.”