3 bandiți care au marcat istoria Vestului Sălbatic

În secolul al XIX-lea a fost apogeul a ceea ce astăzi cunoaștem ca fiind Vestul Sălbatic. Era o perioadă a cowboy-ilor, indienilor, haiducilor și pistolarilor.

Legendele privind Vestul Sălbatic au dăinuit ani în șir și există câteva personaje arhicunoscute, precum Billy the Kid, Bufallo Bill sau Jesse James.

Despre viața din Vestul Sălbatic s-au făcut numeroase melodii country, precum Root Hog or Die sau The Texas Rangers.

De asemenea, s-au făcut și numeroase filme western, iar printre cele mai cunoscute se află Django Unchained (2012), The Hateful Eight (2015) și The Magnifecent Seven (2016).

Cei mai cunoscuți oameni din Vestul Sălbatic

1. Billy the Kid – Cunoscut și sub numele de William Henry Bonney sau Henry McCarty, Billy the Kid a trăit doar 21 de ani. El s-a născut în noiembrie 1859 și a fost ucis în iulie 1881. Billy the Kid s-a făcut remarcat pentru faptul că a ucis peste 20 de oameni ai legii. A început viața de neleguit încă de când avea 12 ani. Prima crimă a comis-o pentru că un bărbat i-a insultat mama. Apoi, la 16 ani a fost arestat pentru un jaf, însă a evadat și a devenit hoț de vite în Arizona. În 1881 a fost condamnat la moarte prin spânzurare pentru uciderea unui șerif, dar a evadat din închisoare, după ce a ucis și doi paznici. La câteva luni distanță, el a fost împușcat mortal.

2. Butch Cassidy – A trăit între 13 aprilie 1866 și 7 noiembrie 1908. Activitatea nelegiuită a început-o pe când avea 23 de ani. A început cu jaful unei bănci, alături de frații săi, furând aproximativ 21 de mii de dolari. A mai furat și niște cai și a stat un an și jumătate în închisoare. Apoi, în 1896, el a înființat gruparea Wild Buch. Alături de prietenii săi, Butch Cassidy a jefuit mai multe bănci, iar apoi și-a îndreptat atenția către trenuri, fiind un expert. Cel mai cunoscut jaf comis de Butch Cassidy a fost cel al trenului Union Pacific, din iunie 1899. În ultimii ani de viață a fugit în Argentina și Bolivia. El a fost ucis de poliția din Bolivia.

3. Jesse James – Născut pe 5 septembrie 1847, Jesse James a fost unul dintre cei mai temuți bandiți din Vestul Sălbatic. A comis numeroase jafuri de bănci și trenuri și a comis, de asemenea, și multe crime. Împreună cu Frank, frații James erau recunoscuți pentru brutalitatea de care dădeau dovadă. Totuși, unele legende îl mai prezintă pe Jesse și ca fiind un fel de Robin Hood al acelor vremuri, dar nu există vreo dovadă că a împărțit vreun bun cu cineva.

Cel mai cunoscut jaf pe care l-a comis a fost cel al unui tren din Adair, Iowa, în urma căruia au fost furați 3.000 de dolari, echivalentul a peste 100 de mii de dolari în banii din zilele noastre. Totodată, Jesse James s-a făcut remarcat și prin faptul că în timpul unor jafuri a purtat masca tipică a Ku Klux Klan-ului. El a fost ucis în 1882 de Robert Ford, unul dintre oamenii din gașca sa, după ce autoritățile au pus o recompensă de 10 mii de dolari pe capul său, iar acesta l-a trădat.