2020, un an plin pentru pasionații sporturilor electronice

Suntem în plin progres al tehnologiei, așa că sporturile electronice câștigă din ce în ce mai mult teren, iar pentru anul 2020 se anunță evenimente grandioase pe scena gaming-ului mondial.

Anul 2019 a marcat o etapă importantă pentru piața sportului electronic, care a depășit un miliard de dolari în tranzacții, iar specialiștii în domeniu susțin că este de așteptat ca veniturile să crească de la un an la altul. Dacă anul trecut s-a ajuns la 1,1 miliarde de dolari (cu 26,7% mai mult decât în 2018), se așteaptă ca în 2022 suma totală să urce până la aproximativ 1,79 miliarde de dolari.

Expansiunea continuă a numărului de fani ai sporturilor electronice a determinat chiar și casele de pariuri să introducă în ofertă piețe Esports, iar acestea sunt din ce în ce mai consistente cu fiecare an ce trece. Nu toți operatorii de gambling licențiați ONJN în România au astfel de secțiuni, însă putem spune că unii excelează la acest capitol. De exemplu, în oferta Unibet pariuri Esports putem paria pe Call Of Duty, CS:GO, Dota 2, League Of Legends sau Overwatch. Mai mult decât atât, Unibet este și partener oficial al echipei Astralis și are drepturi de imagine globale asupra Counter-Strike: Offensive Global (CS: GO). Astralis este chiar echipa favorită să câștige sezonul al treilea de Counter-Strike Global Offensive, la o cotă de 1.55 pe site-ul agenției de pariuri menționate.

Împinși de la spate de suflul exploziei de popularitate a sporturilor electronice în ultimul deceniu, organizatorii de competiții măresc și ei constant premiile acordate la cele mai importante evenimente din 2020. Nu sunt deloc puține, dat fiind faptul că se anunță un an special din toate punctele de vedere. Cupa Mondială la Fortnite, The International sau Campionatul Mondial League Of Legends sunt doar câteva dintre evenimentele deja programate anul acesta. Mai mult decât atât, se poartă discuții pentru ca sportul electronic să fie introdus ca sport oficial și la Olimpiada de Vară. Nu va fi cazul la Tokyo 2020, însă e destul de probabil să se întâmple asta la Paris 2024.

Fortnite Cupa Mondiala

Fortnite este unul dintre cele mai populare jocuri electronice. În primăvara trecută erau înregistrați peste 250 de milioane de utilizatori pe site-ul oficial al jocului. Totuși, se cuvine să spunem că este destul de posibil ca o parte bună dintre acele conturi deschise să fie inactive, dar oricum numărul este unul foarte mare.

Va fi a doua ediție a Cupei Mondiale din istoria jocului. În 2019 turneul a fost dominat de americani, utilizatorul Bugha a terminat pe primul loc și a fost remunerat cu un premiu total de 300.000 dolari. El a fost urmat de Psalm și EpikWhale, jucători americani, care au câștigat 180.000, respectiv 120.000 dolari.

Data exactă și locul unde se va desfășura nu au fost făcute publice de către organizator, dar se zvonește că urmează să se joace în vară.

The International

Este cel mai așteptat turneu de DotA 2 din 2020. The International aduce la linia de start cele mai bune 18 echipe din lume și pentru a face și mai atractivă competiția, pune la bătaie premii record pentru sportul electronic. Anul trecut s-a ținut la Shanghai (China), acolo unde OG s-au impus pentru a doua oară consecutiv. A fost cel mai de succes turneu și cel mai bine remunerat. 34,33 milioane de dolari a fost suma totală pe care organizatorii au pus-o la dispoziție. Jumătate din această sumă au revenit echipei câștigătoare.

The International 2020 revine de data aceasta în Europa. După o așteptare de nouă ani, cel mai spectaculos turneu de DotA 2 se reîntoarce pe bătrânul continent. Stockholm (Suedia) găzduiește ediția de anul acesta. Ea este programată să se dispute în perioada 18-23 august 2020 și aduce la linia de start cele mai bune 18 echipe ale momentului.

Major CS:GO

Fanii jocurilor FPS sunt din nou întâmpinați cu evenimente unul și unul. Counter-Strike Global Offensive este unul dintre cele mai populare jocuri pe calculator din prezent. Întreg anul este presărat cu evenimente, unele mai importante, unele regionale. Major însă, este cu siguranță cel mai așteptat. Cu premii totale de un milion de dolari, acesta urmează să se dispute în luna noiembrie.

În perioada 2-15 noiembrie se vor disputa atât meciurile din faza grupelor, cât și cele din fazele eliminatorii. La finalul turneului, echipa câștigătoare merge acasă cu un premiu de 500.000 dolari, finalista cu 150.000, iar echipa de pe locul al treilea încasează 70.000. Anul trecut Astralis a fost cea care s-a impus, învingând-o pe AVANGAR în ultimul act.

Aceste evenimente nu sunt singurele programate în calendarul 2020 al sportului electronic, dar sunt cele mai așteptate de către fanii acestor trei jocuri. Milioane de fani de pe întreg globul au urmărit în 2019 aceste competiții, grație platformelor de streaming live.