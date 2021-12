15 specii de trandafiri care îți vor înnobila grădina

Trandafirii sunt flori care impresioneaza printr-o bogata istorie care dateaza de peste 35 milioane de ani. Cultivarea speciilor de trandafiri a pornit din China, acum 5000 de ani in urma. Trandafirii de gradina sunt raspanditi din cele mai vechi timpuri in mai mult de 100 de specii si 2000 de soiuri, adaptati climei si solului fiecarui continent.

Specii populare de trandafiri de gradina

Cele mai cunoscute specii de trandafiri de gradina sunt trandafirii cataratori si trandafirii de dulceata. Prima categorie este unica specie de trandafiri cu flori care infloresc pe tulpina. Cel de-al doilea tip este cunoscut datorita parfumului intens,culorii puternice de roz si a texturii petalelor, ceea ce ii recomanda pentru prepararea dulcetii.

Trandafirul Honey Vanilla isi trage denumirea din culoarea similara cu cea a vaniliei. Butasii de trandafiri cresc repede, formeaza tufe splendide cu flori grupate, mari si rotunde cu petale numeroase. Florile taiate rezista in vaza si doua saptamani.

Rose de Rescht impresioneaza prin textura petalelor de trandafiri puternic parfumate, de culoare rosu-liliachiu. Acestia pot fi inclusi in categoria florilor de toamna. Petalele devin mov pe masura ce se apropie toamna, anotimp in care infloreste abundent. Din acesti trandafiri se obtin dulceturi si siropuri delicioase. Specia poate fi plantata individual sau in grupuri pentru garduri vii.

Cele mai parfumate tipuri de trandafiri sunt trandafirii rosii Chrysler Imperial. Acestia se recunosc dupa bobocul lung cu petale in nuante de rosu inchis. Petalele sunt catifelate si foarte mari. Specia infloreste repetat pana toamna. Se recomanda plantarea trandafirilor in gradini, terase si spatii insorite sau expuse la lumina.

Trandafirii salbatici vor da un aer interesant si romantic gradinii, iar o buna ingrijire va aduce cu sine flori si fructe in culori diferite, in functie de specie.

Fragonard este printre putinele specii de trandafiri de gradina cu flori duble roz, care atrage prin robustete si parfumul inconfundabil. Momentul prielnic pentru inflorire incepe de primavara si dureaza pana toamna tarziu. Cand ajunge la maturitate poate atinge inaltimi de la 80 cm pana la 100 cm.

Trandafirii Teahibrid infloresc in mod repetat pana toamna si sunt rezistenti la inghet. Trandafirul Teahibrid are forma medie si inaltimea la maturitate atinge 70-130 cm. Adesea ii gasim in buchetele de trandafiri care infrumuseteaza localurile de nunti sau ghivece care ornamenteaza interioarele, dar si pe terase si gradini. Distanta de plantare este de 1.5 m, pentru ca tufa de trandafiri sa se poata dezvolta si in directie orizontala.

Floribunda este o specie de trandafiri superbi, datorita florilor bogate si grupate, de dimensiuni mici sau medii. Inaltimea poate ajunge la 50 cm-110 cm si este floarea perfecta ca trandafir de ghiveci amplasat pe terasa sau in gradina.

Trandafirii urcatori (cataratori) pot fi plantati pe un perete, un gard sau o arcada. Trandafirul urcator are inaltimea minima de 2 metri. “Lawinia”, “Santana” sau “Compasiune” sunt cateva soiuri de trandafiri multicolori cu o gama uimitoare de culori de la alb imaculat la mov. Sunt o idee geniala daca vrei sa acoperi un gard sau un chiosc de gradina.

Trandafirii pomisori sunt o optiune spectaculoasa pentru veranda, balcon, terasa si gradina. Butasii de trandafiri sunt de doua tipuri: cu flori mari si care ajung la 1.60-1.70 m dupa ce infloresc si categoria cu flori grupate care, in timpul infloririi cresc pana la 1.20-1.50 m. Acestia adora locurile cu multa lumina si se dezvolta la temperaturi de 16-18 °C noaptea si 18-24 °C ziua. In timpul repausului vegetativ, pentru a proteja planta, temperatura optima trebuie sa fie de 2-4 °C.

Trandafirii pitici (Rosa hybrid) sunt arbusti ornamentali, din categoria trandafirilor de ghiveci sau pentru jardiniera. Trandafirii pitici infrumuseteaza decorul si uneori cresc mai mult decat trebuie. Este recomandata taierea periodica pentru a stimula inflorirea. Sunt considerate flori de primavara, deoarece procesul de inflorire se desfasoara incepand cu primavara, pana in sezonul de toamna. Au capacitatea de a rezista la temperaturi de 25-26°C si 5-10 °C.

Trandafirii Damask sunt trandafiri roz intens, cu parfum intens si flori bogate. Acestia ocupa topul soiurilor de trandafiri pentru productia de dulceata si siropuri.

Trandafirii Grandiflora sunt un mix intre trandafiri floribunda si trandafiri hibrizi. Aceasta specie ofera flori mari si ajung sa creasca pana la 2.5 m.

Rosa Rugosa sau trandafirii de dulceata este specia care produce flori roz si apare de la finalul verii pana la inceputul toamnei. Acest tip de trandafiri atinge inaltimi de pana la 1.8 m si poate supravietui si cu cantitati reduse de apa. Locul ideal pentru Rosa Rugosa sunt gardurile vii sau granitele. Pot fi plantati solitari, in combinatie cu alti arbusti, aranjament decorativ in gradini, parcuri sau in ronduri pe langa alei.

Pinguin este specia de trandafiri albi cu nuante de crem si roz. Sunt folositi in buchetele de trandafiri pentru mirese sau inclusi in orice aranjament floral. Perioada de inflorire incepe din cursul lunii mai pana toamna.

Rosa Graham Thomas este una dintre cele mai indragite specii de trandafiri. Specia aceasta de trandafiri galbeni cu nuante rosiatice care se distinge printr-un parfum aparte are o rezistenta deosebita inflorind repetat pana toamna tarziu.