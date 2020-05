10 semne că websitul dvs. actual are nevoie de o schimbare totală

In mod frecvent, websitul dvs. va creea prima impresie a potenţialilor clienţi asupra afacerii dvs. Există șanse mari ca persoane care nu au auzit de afacerea dvs. să doreasca să afle mai multe informatii folosind website-ul dvs.

Websitul dvs. trebuie sa aiba o forma grafica si un continut impecabile; el reprezinta brandul dvs. Dacă însă website-ul dvs. web are un aspect mediocru, dacă conversiile dvs. sunt reduse incercati sa il refaceti. Veți impresiona mai multe persoane cu website-ul dvs. modern, iar clienţii vor fi convinși să cumpere de pe website-ul dvs.

Iată câteva cazuri în care este posibil să aveți nevoie de un nou website pentru afacerea dvs.:

1. Website-ul dvs. arată învechit

Aruncați o privire pe website-ul dvs.; daca va creeaza impresia ca nu arata prea bine ganditi-va ca aceeasi impresie o vor avea toti cei care il vor accesa. Chiar daca aveti continut de calitate pe site-ul dvs., dacă aspectul acestuia nu tine cont de tehnologiile actuale si nu creeaza impresia de profesionalism utilizatorii vor prefera alte situri cu o tinuta „moderna” .

La fel cum vă schimbaţi stilul vestimentar în funcție de ultimele tendințe veti avea nevoie și de o transformare care să a modernizeze websitul. Dacă site-ul dvs. pare demodat este timpul să planificați un makeover total care va face ca websitul dvs. să arate simplu şi extraordinar în același timp.

2. Rezultatele dorite se lasă aşteptate

Aveti un bounce-back (rata de respingere) ridicat desi utilizatorii care ajung pe situl dvs. sunt in numar mare? Este in mod clar un motiv de ingrijorare deoarece websitul dvs. nu este pe deplin funcțional dacă nu obțineți rezultatele pe care le așteptați. Scopul unui site web este de a atrage utilizatori, de a crește conversiile și vânzările; nu veți putea realiza vânzări doar aducand trafic pe site-ul dvs. Nu uitati: trebuie sa va convingeti publicul dvs. tinta sa va revina pe websitul dvs. cat mai des; oferiti continut nou si de calitate sau reduceri si promotii daca aveti un magazin online.

Verificați in detaliu website-ul dvs. – call to action, fonturile, schemele de culori, plasarea meniului etc.

3. Websitul dvs. a fost construit pe o temă prestabilită

Daca v-aţi început activitatea online cu o temă gratuită pe un CMS precum WordPress e timpul sa o schimbati! Va fi o investiție minima dar cu efecte majore asupra website-ului dvs. și veți putea să beneficiati de functionalitati suplimentare. O temă gratuită va duce la limitări de conținut, design generic, cod excesiv, restricții de licență și funcționalitate slabă. Insa motivul cel mai important pentru a nu lua în considerare o temă gratuita este lipsa de unicitate.

Cu un site personalizat, vă prezentați online afacerea într-un mod profesionist.

4. Există o modificare în obiectivele dvs. de conținut

Content marketingul este unul dintre cele mai convingătoare modalități de a ajunge la noi clienți. Dacă conținutul de pe website-ul dvs. este optimizat SEO, sunteti pe calea corecta! Websitul dvs. va avea şanse mai mari de a se clasifica bine în rezultatele cautarilor iar potențialii clienți vă vor găsi cu ușurință.

Dacă deţineţi un website cu conţinut de calitate, il puteti utiliza pentru a genera conversii. Dacă însă nu obtineti rezultate luati in considerare rescrierea continutului sau schimbarea subiectelor pe care le abordati in articolele dvs.

5. Websitul dvs. este plictisitor

Dacă aveţi conţinut de calitate, interesant, pe website-ul dvs. asigurati-va ca prezentarea este pe masura. Adăugaţi noi combinaţii de culori, fonturi noi, imagini noi – ideea este că websitul dvs. nu ar trebui să arate simplu. Dacă aveţi o rată mare de respingere, veţi observa o schimbare pozitiva după modernizarea acestuia.

6. Obiectivele dvs. s-au schimbat

Ce se întâmplă dacă obiectivele pentru care aţi creat websitul s-au schimbat ? Daca v-ati dorit initial stabilirea unei relații cu clienții insa acum obiectivul s-a modificat ? Ilustraţi acest lucru prin intermediul website-ului dvs. iar dacă site-ul dvs. nu este în concordanță cu obiectivele dvs. analizati cum puteti sa il modificati.

Pe măsură ce obiectivele dvs. se schimbă, website-ul dvs. trebuie să se tina pasul prin conținut si design noi.

7. Lipsa traficului pe website

Dacă websitul dvs. este online de ceva timp însă nu are un trafic constant poate fi momentul potrivit pentru a crea un nou site web. Concentrati-va și pe conceperea unei noi strategii de SEO pentru noul website.

Dacă efectuați modificările corecte pe site-ul dvs. web veți obține cu siguranță traficul dorit dar va trebui să încercați lucruri noi.

Mulți factori pot afecta performanțele SEO ale website-ului dvs. – viteza de încărcare a website-ului care la randul ei depinde de existenta unui serviciu de gazduire web de calitate, cu infrastructura optimizata si suport de top, cuvintele cheie, conținutul și adaptarea conţinutului pe diverse dispozitive.

8. Website-ul este dificil de navigat

Chiar daca aveti un număr considerabil de vizitatori pe websitul dvs. aceştia nu vor rămâne mult timp pe websitul dvs. dacă nu vor găsi ceea ce caută intr-un timp scurt. Trebuie ca aceştia să dea multe click-uri pentru a găsi ceea ce caută? Au dificultati in a intelege cum functioneaza websitul si cum pot ajunge la informatiile dorite?

Experiența utilizatorului pe site-ul dvs. și funcționalitatea websitului ar trebui să se sincronizeze.

Aruncați o privire atentă asupra website-ului dvs. din punctul de vedere al noilor vizitatori. Gândiți-vă la aceste lucruri: ca vizitator nou, ați avea suficientă răbdare pentru a căuta ceea ce doriţi ? Website-ul dvs. este ușor de navigat? Dacă websitul dvs. este prea complicat proiectati-l din nou si incercati să îmbunătăţiti experienţa utilizatorilor.



9. Datele analitice şi poziţia în poziția în motoarele de căutare nu arată bine

Este important să urmariti statisticile pentru a cunoaşte performanțele site-ului dvs. web. Cu toate acestea, nu ar trebui să vă preocupați doar de numărul paginilor vizualizate și de vizitatori. Care este rata de respingere a site-ului dvs.? Este foarte mare? Vizitatorii petrec foarte puțin timp pe site-ul dvs. web? Aveți un număr mic de pagini vizualizate per vizită? Toți acești factori indică faptul că website-ul și conținutul dvs. nu au un impact corect.

Este important să analizați poziţia în clasamentul motoarelor de căutare. Clasificarea website-ului dvs. este corectă pentru cuvintele cheie pe care oamenii le folosesc pentru a găsi produsele și serviciile dvs.? Sau compania dvs.? Dacă răspunsul dvs. este „nu”, există posibilitatea ca website-ul dvs. să nu fie perfect optimizat pentru SEO. Dacă luaţi în considerare dezvoltarea unui nou website, asigurați-vă că paginile websitului sunt optimizate la maxim pentru a obține cele mai bune rezultate.

10. Websitul nu este în ton cu brandul dvs.

Website-ul dvs. ar trebui să fie întodeauna în concordanță cu brandul dvs.

Marca, produsele și misiunea dvs. ar putea evolua în timp și ar trebui să fie întotdeauna descrise prin intermediul site-ului dvs. web.

Websitul dvs. ar trebui să evolueze și el. Dacă credeți că acesta nu ține pasul cu valoarea mărcii dvs., este timpul să faceți unele schimbări majore. Dacă aveți un site web frumos proiectat care prezintă perfect valorile afacerii dvs., clienții și potențialii dvs. clienţi îşi vor aminti acest lucru. Website-ul dvs. ar trebui să poată comunica faptul că are soluții pentru utilizatorii care navighează pe website-ul dvs.

Câteva concluzii

Alături de punctele menționate mai sus este esențial să vă asigurați că website-ul dvs. este responsive și arată bine pe ecranele dispozitivelor mobile. Majoritatea utilizatorilor vor naviga pe websitul dvs. utilizând dispozitivele mobile si nu ar trebui sa aiba probleme de acces. Dacă ați făcut multe modificări asupra website-ul dvs. dar credeți că acesta nu funcţionează aşa cum ar trebui, proiectati un website complet nou; va fi un castig si pentru utilizatorii noi dar si pentru cei care au vazut websitul anterior si vor aprecia evolutia.