Voluntarii turci de la Onesti sint incintati de frumusetea femeilor din municipiu

Pina pe 7 martie, la Onesti vor mai activa, ca voluntari, cei doi turci sositi in oras pe 9 februarie, Mehmet Sinan Cork (23 de ani, student la economie) si Yasin Basaran (17 ani, elev la un liceu de arta), ambii din orasul Siirt. Cei doi au fost inclusi in proiectul „Overlooking difficulties”, din cadrul Serviciului European de Voluntariat, actiune care face parte din programul „Youth in action” si care este realizata si de Asociatia de Tineret Onestin din Onesti. In municipiul de pe Trotus, turcii au ajutat la campania umanitara „Tineri pentru suflete tinere”, sprijinindu-i pe ceilalti voluntari de la Onestin sa faca martisoare sau sa stringa fonduri pentru Cosmin Acatrinei, tinarul de 27 de ani care are nevoie de 50.000 de euro pentru o interventie medicala ce i-ar salva viata. Mehmet si Yasin au activat si la Centrul rezidential „Alexandra”, unde au confectionat bratari, felicitari sau martisoare, dar si la Colegiul National „Grigore Moisil” si la Grupul Scolar din Tirgu Ocna, unde au prezentat ideea de voluntariat, dar si un curs despre islamism, fiind sprijiniti de voluntarii de la Onestin, coordonati de Madalina Pelin. „Mi-a placut manastirea de la Tirgu Ocna, dar la fel de mult mi-a placut si la licee, pentru ca am comunicat foarte bine cu elevii”, ne-a spus Mehmet Sinan Cork, studentul turc. Insa acesta ne-a spus foarte categoric ca nu vrea sa auda de carne de porc, si nici de alcool. In schimb, cei doi au participat la o multitudine de actiuni, cum ar fi emisunea realizata la un post de radio local, activitatile sportive sau cursurile de limba turca predate la Centrul de informare al asociatiei Onestin. „Elevii de la Onestin sint foarte saritori si foarte intelegatori”, a apreciat Mehmet.

„Nu prea am vazut femei urite”

Cei doi turci se afla pentru prima data intr-o tara straina si au fost placut impresionati de frumusetea onestencelor. „Fetele sint foarte frumoase aici – ne-a spus Yasin Basaran. Peste tot sint fete frumoase. De cind sintem aici, nu prea am vazut femei urite”. In schimb, turcii au vazut alte lucruri urite la Onesti. „Taximetristii sint tigani”, spune Mehmet, care a fost deranjat de faptul ca taximetristii i-au cerut mai multi bani decit trebuia, mizind pe faptul ca el nu este din zona si nu cunoaste locurile si preturile. Dar cele mai multe experiente la Onesti au fost placute pentru turci. „Imi place si limba romana si am invatat multe cuvinte”, ne-a mai explicat Mehmet, care a mai spus ca i-a placut si complexul Nevila, dar chiar si cursurile de crestinism la care a participat. „Voluntarii turci sint foarte sociabili si se integreaza repede, chiar daca nu stiu bine limba – a apreciat Adelina Pavelescu, coordonatorul proiectului de voluntariat al asociatiei Onestin. Ei s-au descurcat foarte repede si sint si foarte deschisi”. Cei doi voluntari turci vor pleca pe 8 martie, dar in locul lor vor veni alti doi turci, care vor continua activitatile incepute de predecesorii lor. (George MARTIN)