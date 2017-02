VIDEO – Un bărbat din Buhuși și-a incendiat soția, în fața celor doi copii

Scene dramatice s-au petrecut miercuri seara intr-un fast food din orasul Buhusi, judetul Bacau. Un barbat i-a dat foc sotiei, de fata cu doi dintre copiii lor, potrivit Pro TV.

Dupa atac, victima a reusit sa ajunga la spital cu arsuri la cap si pe maini, iar individul a fugit impreuna cu baiatul cel mic, de 2 ani. Camerele de supraveghere au suprins momentul.

Inainte sa ii ea foc sotiei , barbatul in varsta de 36 de ani a lovit o zdravan pe femeie. Apoi chiar acolo la masa unde erau impreuna cu doi copii si mama ei, individul a incendiat-o. La un moment dat, flacarile l-au ajuns si pe el si disperat a iesit in strada. In acest timp, in ajutorul femeii cuprinse de foc au sarit mama si cei mici. In imagini se vede cum au luat niste haine si le-au pus peste ea. Femeia a reusit sa ajunga singura la spitalul aflat in imediata apropiere. Din cauza arusurilor grave, victima a fost trimisa la Piatra Neamt.

Politia este acum pe urmele barbatului care dupa atac a disparut cu unul dintre copii. Din primele informatii, se pare ca barbatul si a premeditat gestul pentru ca a venit pregatit sa ii dea foc sotiei.