UPDATE! O nouă AVARIE la rețeaua de apă! Bacăul rămâne „pe uscat” cel puțin două zile

UPDATE 2! Primarul Cosmin Necula a anunțat că țeava din cauza căreia s-a produs avaria va fi reparată până mâine, însă abia de luni va fi reluat programul normal. Până atunci, se va da drumul la rezerva orașului, pentru câteva ore.

„Spre deosebire de situațiile anterioare, Bacăul dispune de stocuri de apă ce vor fi furnizate în cursul acestei seri, timp de 2-3 ore” – Cosmin Necula.

UPDATE! CRAB Bacău a dat un comunicat de presă, pe care îl redăm mai jos:

„In data de 14.01.2017, in jurul orei 9.30, s-a produs o avarie la conducta de transport apa bruta din barajul Poiana Uzului, pe tronsonul dintre Stejarul si Statia de Tratare Barati, in localitatea Valea Budului.

Ca urmare a acestui fapt s-a oprit furnizarea apei din aceasta sursa si se va restrictiona programul de furnizare al apei in mun. Bacau si com. Margineni, pentru zilele de 14-15.01.2017, in functie de consumurile inregistrate si stocurile de apa din rezervoare”

În scurt timp va avea loc o ședința a Comitetului Local pentru Situații de Urgență pe tema avariei. Vă vom ține la curent!

Alimentarea cu apă a Bacăului este întreruptă, după ce, sâmbătă dimineață, pe aducțiunea de la Valea Uzului s-ar fi produs o nouă avarie majoră.

Petruș Rădulescu, directorul tehnic al Companiei Regionale de Apă Bacău (CRAB) a confirmat pentru Ziarul de Bacău situația. „Acum 20 de minute, am primit primele semnale, investigăm o posibilă avarie la aducțiunea de la Valea Uzului, între Stejaru și Bacău”, a precizat Rădurescu.

Potrivit directorului tehnic de la CRAB, o echipă a fost trimisă pe teren, ca să identifice problema. Din primele informații, se pare că apa va lipsi de la robinete cel puțin două zile.

Avarii similare s-au mai produs pe 17 ianuarie 2015, când băcăuanii nu au avut apă la robinete mai multe zile, dar și pe 27 aprilie 2015, 29 mai 2015, 7 august 2015, 7 septembrie 2015, 10 ianuarie 2016, 20 aprilie 2016, 22 iunie 2016. De altfel, ultima avarie a dus la schimbarea fostului director general al CRAB, compania având și acum conducere interimară.