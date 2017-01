Ucigasul fetitei a fost arestat

– o instanta a Tribunalului Bacau a emis ieri mandat de arestare de 29 de zile pe numele lui Dorin Grozavu, care este acuzat ca a ucis o fetita de 10 ani – copila a fost omorita pentru ca se urcase intr-un pom fructifer, iar acest gest l-a enervat la culme pe criminal – acesta a fortat-o sa coboare din copac si pentru ca minora tipa a tras-o de par in locuinta si a lovit-o in cap cu un picior de scaun – pentru ca fata nu a murit pe loc, criminalul i-a infipt in git o surubelnita – dupa ce fetita nu a mai rasuflat, autorul oribilei crime a intretinut relatii sexuale cu aceasta, dupa care a ingropat-o pe malul riului Negel

Ramona IONESCU, Claudiu TANASESCU

Dorin Grozavu, principalul suspect de comiterea crimei din cartierul CFR, a primit ieri, din partea unei instante a Tribunalului Bacau, mandat de arestare pentru 29 de zile, sub acuzatia de omor calificat. El a fost retinut de politisti la citeva ore dupa ce a ucis o fetita de zece ani, Elena I., de care a abuzat sexual si pe care, ulterior, a ingropat-o in curtea casei sale, pe malul riului Negel. Fetita locuia impreuna cu mama si fratele ei in zona Garii Bacau. Luni, ea plecase la locuinta bunicii sale din cartierul CFR ca sa se joace cu prietenii pe care ii avea in zona. Luni seara, minora s-a dus la casa cu nr. 53 de pe str. Militari sa-i returneze bicicleta lui Dorin Grozavu, vecin pe aceeasi strada cu bunica sa. Fata a intrat in curte, a abandonat bicicleta linga gard si s-a urcat intr-un par sa manince fructe. Odata cu lasarea serii, Dorin Grozavu, aflat in stare de ebrietate, s-a intors la domiciliu si enervat de faptul ca fata se urcase in copac fara acordul sau a inceput sa arunce cu pietre dupa ea, obligind-o sa coboare. In tot acest timp, fetita s-a impotrivit, insa, in cele din urma Grozavu a tras-o din copac. Pentru ca minora continua sa tipe, acesta a apucat-o de cap, i-a pus mina la gura si a tras-o in una din camerele casei. Copila a continuat sa se zbata in miinile agresorului, iar acest lucru l-a intaritat si mai mult pe barbatul de 34 ani. Cu mintea tulbure, acesta a apucat un picior de scaun si a lovit-o pe fetita in zona capului. Aflata in agonie, fetita inca mai rasufla, moment in care agresorul a luat o surubelnita pe care a infipt-o de mai multe ori in gitul copilei. Conform raportului legist, dupa ce fata a murit, criminalul a intretinut raporturi sexuale cu victima. Pentru a sterge urmele crimei, Dorin Grozavu, s-a dus in spatele casei, a sapat o groapa de aproximativ 1 m pe malul riului Negel si a ingropat-o pe Cristina.

Inculpatul a fost retinut

La nici 24 de ore, politistii au descoperit oribila crima si l-au retinut pe suspect. „Inculpatul a fost retinut pentru 24 de ore incepind cu ora 15.30. In fata organelor de ancheta a recunoscut comiterea faptei, desi initial a spus ca nu stie nimic despre dispratia fetei. A ucis-o cu singe rece in seara zilei de 9 august, in jurul orei 20.00, dupa ce i-a aplicat mai multe lovituri cu obiecte contondente pentru a-si atinge scopul de a o ucide, fiind sub influenta bauturilor alcoolice si suparat de gestul minorei pe care o gasise la domiciliul sau. Inculpatul a incercat sa-si stearga urmele infractiunii, in sensul ca a inlaturat mijloacele de proba pe care noi le-am mai gasit la fata locului si s-a preocupat sa scape de cadavru. Ulterior a dezbracat-o pe minora si a ingropat-o pe malul drept al riului din spatele casei lui. Inculpatul recunoaste un raport sexual cu victima, afirmind insa ca acest raport s-a petrecut dupa ce fetita a decedat. Noi am facut toate demersurile necesare, am recoltat toate probele de trebuinta si vom stabili pe cale medico legala daca se confirma sau nu aceasta agresiune sexuala”, a declarat Felix Banila procurorul de caz. Acesta precizeaza faptul ca inculpatul este recidivist. Anterior comiterii acestei fapte, Dorin Grozavu a fost condamnat in numeroase rinduri pentru furt calificat, violare de domiciliu, iar in ultima vreme pentru fapte de tilharie. „Ultima condamnare o are la o pedeapsa rezultanta a inchisorii de 9 ani de zile. A fost eliberat in 2009 si mai avea de executat aproximativ 3 ani de inchisoare”, a adaugat procurorul Banila. Autorul este cercetat in prezent pentru omor deosebit de grav, urmind sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 29 de zile. Fapta sa poate fi pedepsita cu pina la 25 ani de inchisoare. (Ramona IONESCU)

I-a spus mamei lui ca nu a dormit din cauza tintarilor

Dorin Grozavu nu a avut somn noaptea, dupa crima. Mama lui, Rodica Cociorva, spune ca la sase dimineata s-a dus la el si l-a gasit treaz. „Era in casa suparat. L-am intrebat daca ii este rau si mi-a spus ca nu are nimic, doar ca nu a putut dormi fiindca l-au piscat tintarii. Nici prin cap nu mi-a trecut despre ce facuse. El sta in casa mea. E fiul meu din prima casatorie. Eu m-am mutat cu noul barbat in casa din fata si nu am auzit nimic. Este foarte rau. L-am lasat singur aici si a distrus toata casa. Este foarte rau si bea foarte mult. Acum ii faceam evacuarea pentru ca nu se poate sta linga el. Ma batea si pe mine cit eram aici de zicea ca ma omoara. Acum sa plateasca pentru fapta lui”, a declarat mama criminalului. Cit despre remuscari, nimic. Femeia spune ca ea nu a vazut cadavrul fetitei, dar ca vecinii i-au povestit ca micuta nici macar nu fusese ingropata. „La betie a sapat o groapa mica si miinile si picioarele fetei erau pe afara. Mi-au povestit vecinii care au vazut. A venit politia si apoi am aflat si eu de ce a facut Dorin. Acum sa stea la puscarie si sa nu ii mai dea drumul de acolo vreodata”, a precizat femeia. (Claudiu TANASESCU)

FOTO: Kaysha.net