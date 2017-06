Turcii de la Eko Insaat Ve Tic As au reclamat la DIICOT Bacău subcontractorii care le-ar fi cerut bani în plus

Întreruperea lucrărilor la șoseaua de centură a Bacăului și plecarea turcilor de la Eko Insaat Ve Tic AS se lasă cu scandal și plângeri la DIICOT.

După mai bine de 70 de zile de la întreruperea oricărei legături cu presa, timp în care a fost ținta unor acuzații, compania care a renunțat la contractul de execuție a șoselei ocolitoare a făcut câteva precizări importante.

Într-un drept la replică referitor la afirmațiile unei femei de afaceri ce a pretins că Eko Insaat Ve Tic As a plecat fără să-și achite facturile către firmele cu care a executat lucrări, compania din Turcia reclamă presiuni psihice și fizice asupra propriilor angajați. Firma de construcții consideră că femeia care a ieșit în presă nici măcar nu are o legătură oficială cu subcontractorii pe care i-a avut Eko Insaat Ve Tic As. Acuzațiile formulate de turci includ chiar și „lipsire de libertate în mod ilegal” și „hărțuire”.

Firma din Turcia anunță că unele plăți se vor face conform prevederilor contractuale, după ce CNAIR va plăti lucrările executate deja. Amintim că, potrivit firmei turcești, toți banii încasați drept avans au fost returnați CNAIR de Eko Insaat Ve Tic As.

Explicațiile Eko Insaat Ve Tic As:

„Situaţia de fapt este radical diferită, iar declaraţiile făcute de doamna N., coroborate acţiunilor sale de violenţă fizică şi psihică exercitate asupra reprezentanţilor noştri, prin complicitatea altor 5-6 persoane cu care se deplasează zilnic la sediul societăţii noastre, ne fac clar că suntem victima unei acţiuni organizate şi curent puse în practică de intimidare în scopul determinării angajaţilor noştri la efectuarea unor plăţi fără corespondent în lucrări executate şi în alte condişii decât cele contractual convenite, astfel cum deja s-a întâmplat, operându-se faţă de societatea reprezentată de doamna N. două plăţi nedatorate.

Este adevărat că între societăţile noastre a intervenit un Acord de subcontractare a unor lucrări, însă acesta nu a putut fi finalizat întrucât a intervenit rezilierea contractului principal. În condiţiile în care contractul nu a putut fi finalizat, aşadar nu au fost executate toate lucrările pentru care s-a convenit preţul contractului, doamna N. solicită plăţi care depăşesc valoarea agreată a contractului.

Mai mult, preţul lucrărilor executate de acest subcontractor nu este încă scadent, dat fiind că potrivit acordului de subcontractare societatea noastră va achita subcontractorului preţul lucrărilor sale în termen de 30 de zile de la data la care societatea noastră încasează efectiv de la CNAIR valoarea respectivelor lucrări, iar până în în acest moment CNAIR SA nu a făcut nicio plată către societatea noastră, cu titlu de preţ al lucrărilor.

Însă, în vederea unor plăţi nedatorate, doamna N. a cointeresat un grup de subcontractori ai propriei societăţi, faţă de care are probabil propriile debite, semnificative deducem din fervoarea violenţei acestora, împreună cu care exercită presiuni fizice şi psihice asupra angajaţilor noştri, în încercarea de a-i determina să procedeze la astfel de plăţi.

Urmare a exercitării acestor presiuni, societatea noastră a achitat deja companiei reprezentate de doaamna N. suma de 267.835,74 lei (facem precizarea că în cadrul unui alt contract, de închiriere utilaje, societatea noastră a achitat către această societate suma de 430855 lei şi că nu au fost niciun fel de probleme în executarea acestui contract, atât timp cât proprietarul utilajelor nu a solicitat plăţi nedatorate).

Mai mult, din cercetarea unui Raport de interogare emis de Registrul Comerţului am aflat cu stupoare că doamna N. nu are nicio legătură cu firma pe care pretinde că o reprezintă, nefiind nici asociat şi nici administrator. În fapt, asociatul unic şi administratorul acestei societăţi este un domn în vârstă de 72 de ani despre a cărui existenţă nu am ştiut până în acest moment şi cu care nu am luat nicio formă de contact pe întreaga perioadă a negocierii şi executării Acordului de subcontractare.

În scopul protejării intereselor legitime ale societăţii noastre am formulat şi depus la DIICOT-Serviciul Teritorial Bacău, o plângere penală împotriva grupului (…) organizat de doamna N. (…).

În concluzie, nu suntem în prezenţa unor acţiuni deliberate şi frauduloase operate de societatea noastră în scopul prejudicierii unor interese legitime ale subcontractorilor săi, ci în prezenţa unei încercări aflate sub incidenţa ilicitului penal de obţinere a unor sume nedatorate, prin exercitarea unor presiuni fizice şi psihice constante şi continuate.

Este adevărat că doamna N. a făcut o serie de „demersuri, notificări, somaţii, adrese către ANAF, către Corpul de control al primului ministru, la Departamentul de luptă antifraudă“, care au avut drept consecinţă acţiuni de control extinse ale acestor instituţii. Concluziile acestora, cum ar fi ANAF, au fost în sensul deplinei respectări a legii române de către societatea noastră pe parcursul întregii activităţi.

În ceea ce priveşte afirmaţiile profund eronate, mai grav, voit mincinoase, ale doamnei N. privind „ingineriile financiare“ pretins operate de societatea noastră, înfiinţarea sucursalei a avut loc în raport de prescripţii fiscale, care obligă societatea la înfiinţarea de sucursale, în cazul firmelor străine câştigătoare a licitaţiilor având ca obiect acordarea de contracte publice, în scopuri fiscale şi pentru facturare, efectuare de plăţi şi încasări, scop în care, prin act adiţional, sucursala este împuternicită de firma-mamă.

Iniţial s-a construit o sucursală la Bucureşti, în lipsa oricăror organizări în fiinţă la Bacău, respectiv a organizării de şantier pentru care se făceau demersuri sau, cel puţin, a unui birou de colaborator. Pe măsură ce societaatea se apropia de momentul atacării organizării de şantier la Bacău, societatea şi-a făcut birouri în această localitate şi a decis să mute sucursala la acest sediu, unde dealtfel urma să-şi desfăşoare activitatea.

Înfiinţarea unei firme cu naţionalitate română, ale cărei părţi sociale sunt integral deţinute de societatea noastră, a devenit necesară în raport de faptul că a fost necesară achiziţionarea unui teren pentru înfiinţarea organizării de şantier (toate demersurile noastre făcute în scopul dobândirii prin închiriere de la diverse autorităţi publice sau alte persoane fizice sau juridice care deţineau terenuri cu poziţii convenabile prin raportare la zona de lucrări eşuând, obligând compania noastră să angajeze noi fonduri neprevăzute pentru bua execuţie a contractului, astfel încât executarea lucrărilor să nu fie întârziată), iar companiile de altă naţionalitate decât cele române nu pot dobândi în proprietate terenuri în România.

Aşadar, raţiunea înfiinţării acestei companii este una ce ţine de buna execuţie a contractului şi nicio ipoteză rezonabilă de lucru de intenţii frauduloase de afectare a intereselor subcontractorilor.

Oprirea proiectului constituie o imprejurare nedorita si nefericita pentru societatea noastra, care are deplina intelegere a importantei regionale a acestui proiect de investitii, motiv pentru care ne-am exprimat repetat intreaga disponibilitate pentru o cat mai rapida si facila predare a santierului si conservare a lucrarilor, astfel incat atribuirea noului contract si astfel executia lucrarilor sa poata interveni cat mai rapid.

Insa, o astfel de decizie nu implica nici prejudicierea bugetului de stat si nici incalcarea legii. Societatea noastra si-a executat si isi va executa toate obligatiile cu caracter financiar fata de CNAIR S.A, potrivit Contractului de lucrari incheiat, astfel cum a procedat si in ceea ce priveste avansul acordat, care a fost, ca urmare a rezilierii contractului de catre CNAIR S.A., integral incasat de CNAIR S.A., prin virarea sa de catre institutia bancara emitenta a scrisorii de garantie bancara de rambursare a avansului“. (Sursa: pasaje din dreptul la replică Eko Insaat Ve Tic As).

Ce se întâmplă cu șoseaua de centură a Bacăului

CNAIR a fost anunțată la finalul lunii martie 2017 despre intenția de reziliere a contractului. Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor, a informat, în urmă cu două săptămâni, că până la finalul anului 2017 se va scoate la licitație contractul de proiectare și executare a centurii Bacăului.