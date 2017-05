Turcii care ar fi trebuit să facă Centura Bacău, acuzați că au dat țepe constructorilor locali

Turcii de la Eko Insaat Ve Tik As sunt acuzați că le-au făcut firmelor românești cu care au colaborat pagube cifrate la sute de mii de euro.

Străinii își trec activele pe alte firme lăsând compania debitoare o cochilă goală. Mai mult, ei încasează avansurile generoase acordate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România (CNAIR) pe lucrări, după care dispar cu banii în țara lor.

Potrivit Digi 24, recenta reziliere a contractului semnat de CNAIR cu firma turcă Eko Insaat Ve Tic pentru centura Bacău este un astfel de caz. Firma turcă a încasat un darnic avans de 15% din lucrare, respectiv 77 milioane lei, după care a reziliat contractul când stadiul lucrările nu era nici măcar 3%.

Plecarea turcilor fără să își plătească datoriile riscă să aducă în faliment cel puțin o firmă de construcții. Anna Nițulescu, patron al firmei care a subcontractat lucrările la centură de la turci, afirmă că aceștia au urmărit de la început să înșele statul.

”Am de recuperat 1,79 milioane lei, lucrări care le-am făcut ca subcontractor, de atunci până acum. Am făcut o mie de demersuri, notificări, somații, adrese către ANAF, către Corpul de control al primului ministru, la Departamentul de luptă antifraudă. M-am adresat aceste instituții căci ei refuză din punct de vedere comercial orice colaborare. Au premeditat totul, au venit să încaseze avansul și să plece. Nu am nicio speranță să îmi recuperez banii”, spune Nițulescu, întrebată dacă are de gând să apeleze la procedurile legale posibile în astfel de situații, cum ar fi înscrierea la masa credală.

Turcii au făcut mai multe inginerii financiare ce fac urmărirea datornicului imposibilă, spune Nițulescu. ”La licitație au participat cu firma de la Ankara, apoi după ce au câștigat au făcut sucursală la București. Au închis-o și în 2015 au deschis sucursală la Bacău. Mai mult, în 2016 au mai deschis o firmă cu același acționariat în Bacău și au mutat parte din utilaje, stații de asfalt beton pe cealaltă firmă. Contractul meu era cu sucursala din Bacău, acțiunea a fost premeditată”, se plânge ea. Nițulescu mai spune că are informații potrivit cărora turcii au transferat avansul încasat de la CNAIR în Turcia.

Contractul centurii a fost semnat în luna aprilie 2015. Firma turcă Eko Insaat Ve Tic AS s-a aflat la prima sa lucrare în România. Ei au primit contractul, deşi au cerut cu 90 de milioane de lei mai mult peste cea mai bună ofertă. Turcii au reuşit să primească contractul, deşi au cerut un preţ de 393,88 milioane lei, fără TVA, cu 90 de milioane de lei mai mare decât cel solicitat de firma Sa&Pe ce îl are în spate pe cel mai puternic constructor român, Dorinel Umbrărescu. Oferta turcilor a fost mai slabă financiar şi decât cea depusă de firma Pa&Co, aparţinând lui Costel Căşuneanu. Aceasta a cerut cu 40 de milioane lei mai puţin decât Eko Insaat Ve Tic. (integral, pe digi24.ro)

Eko Insaat Ve Tic As a anunțat că renunță la Centura Bacău la începutul lunii aprilie 2017, la doi ani după semnarea contractului.