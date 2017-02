Trupa Vița de Vie și-a anulat concertul din Bacău, ca să participe la proteste

Trupa Vița de Vie și-a anulat concertul din Bacău, ca să participe la protestele împotriva ordonanțelor „Grindeanu”. Membrii trupei și-au anunțat decizia pe Facebook, unde au precizat că banii de bilete încasați vor fi restituiți.

„Am decis sa reprogramam concertele de weekendul acesta, respectiv Bacau si Iasi. In aceste zile tensionate, locul nostru, al tuturor, nu este in club ci in strada. Acolo trebuie sa ne facem simtita prezenta, acolo trebuie sa se faca auzite vocile noastre! Biletele deja cumparate pot fi returnate in locul din care au fost achizitionate iar banii vor fi restituiti integral. Ne cerem scuze pentru orice neplaceri create si va multumim pentru intelegere”, a precizat trupa Vița de Vie.