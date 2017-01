Trei copii cu vârste între 4 luni și 2 ani au murit arși în casă, la Parava

Trei copii cu varste intre patru luni si doi ani au pierit duminica seara, arsi de vii in casa, in Parava, judetul Bacau, anunta Pro TV. Se pare ca mama i-a lasat nesupravegheati pentru a merge sa scoata apa si cand s-a intors a gasit casa in flacari. Pompierii ajunsi la fata locului nu au mai putut face nimic.

Tragedia a avut loc in localitatea Parava, din judetul Bacau. Mama crestea singura cei trei copilasi cu varste de patru luni, un an si doi ani pentru ca tatal era plecat la munca in strainatate. Duminica seara, femeia i-a lasat in casa dormind si a plecat sa ia apa din sat. Intre timp, casa a fost cuprinsa de flacari. O echipa de la jandarmi care patrula prin zona a vazut incendiul si a intervenit pana sa ajunga pompierii.

Imediat, a ajuns acasa si mama copiilor, care a incercat cu disperare sa-i salveze, insa era prea tarziu. „Am ajuns si am vazut ca se chinuiau sa arunce cu zapada, noi am sarit cu galeti, dar degeaba. Si apoi a scos copilul si era mort. Am inceput a plange”, a spus mama copiilor.



Medicii sositi la fata locului nu au putut decat sa declare decesul copiilor. Autoritatile au deschis o ancheta pentru a decide cum s-a intamplat totul si mai ales pentru a afla daca mama se face vinovata de tragedie. (sursa: Pro TV)