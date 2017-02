Street Food Festival vine în Bacău. Au început înscrierile pentru cei care vor să participe ca vânzători

Celebru festival dedicat gurmanzilor va veni în acest an și în Bacău. Street Food Festival este unul dintre evenimentele naționale care vor fi atrase în municipiul nostru în cadrul proiectului “Bacău – Capitala Tineretului din România”.

În această perioadă organizatorii au început înscrierile la festival. “Invităm pe toți cei care dispun de un FOOD TRUCK, WINE BAR, COFFEE BIKE, sau pur si simplu gătesc prea bine și vor să se promoveze, să acceseze link-ul oficial și să se înscrie, pentru a participa la acest eveniment”, susțin organizatorii. Evenimentul va avea loc, cel mai probabil, în toamna acestui an. “Acest eveniment este doar unul din cele pe care le vom atrage în Bacău în cadrul proiectului BCTR (Bacău – Capitala Tineretului din România, n.r.), alături de Jazz in the park, Street Delivery, etc. Street Food Festival este un mod de a impulsiona domeniul HORECA din Bacău”, a declarat Gabriel Postolache, președintele Federației Tinerilor din Bacău, structura care gestionează titlul “Bacău – Capitala Tineretului din România”

Street Food Festival a debutat în 2016 în orașe ca Iași, Cluj sau Oradea și s-a bucurat de mare priză la public. Festivalul găzduiește zeci de vendori cu food trucks, vanuri, rulote și standuri, cu preparate din peste 10 bucătării internaționale, inclusiv produse mai puțin cunoscute, surprinzătoare, care debutează pe piața din România și fac parte dintr-un adevărat tur gastronomic. Nu lipsesc berile artizanale românești și internaționale, precum și concerte în fiecare seară a festivalului.