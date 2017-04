Străzile Prelungirea Bradului și Calea Bârladului, cele mai proaste din Bacău. Primăria nu poate interveni deocamdată

Prelungirea Bradului și Calea Bârladului sunt primele în topul celor mai proaste străzi din oraș. Din păcate, Primăria nu poate interveni deocamdată pentru asfaltarea sau peticirea celor două artere, din diverse motive.

În cazul Prelungirii Bradului, conducerea Primăriei susține că ar putea să o asfalteze și astăzi, dacă nu ar fi nevoită să stea după E.On, care de aproape un an de zile are de efectuat o serie de lucrări. “Prelungirea Bradului este o situație inedită. E.On trebuia de aproape un an de zile să facă o lucrare pentru schimbatul rețelelor, însă, din diverse motive au tot amânat. Dacă ar fi după noi, am putea asfalta imediat. Avem în desfășurare un contract de asfaltare a străzilor. Însă nu putem turna asfalt ca apoi să vină E.On să sape iar. De aceea îi așteptăm pe ei să intervină”, a declarat Cosmin Necula, primarul Bacăului.

Calea Bârladului a făcut victime

Situația este mai gravă în cazul străzii Calea Bârladului, unde deja au avut loc accidente grave, soldate cu victime, din cauza stării carosabile. Aici este vorba despre un contract desfășurat de Compania de Apă Bacău, pentru înlocuirea rețelei. Lucrarea a fost câștigată de o firmă din București, care, conform declarațiilor primarului Cosmin Necula, “își bate joc de băcăuani”. Lucrările durează de anul trecut, iar fima nu a adus drumul la starea inițială, șoferii fiind nevoiți să circule pe contarsens pentru a nu-și strica mașinile.

Din păcate, Primăria nu poate interveni în această situație. “Tot ce ține de noi, am făcut. Le-am dat mai multe amenzi, însă degeaba. Lucrarea aparține CRAB și ei trebuie să vegheze la buna execuție. Singura posibilitate, pe care încep să o iau în calcul, este să interpretez că este pusă în pericol siguranța cetățenilor, iar atunci se schimbă discuția. Sper totuși ca firma din București să remedieze problemele”, mai spus primarul. Asta înseamnă că deocamdată nu sunt motive de bucurie pentru șoferii băcăuani, care vor fi nevoiți să mai suporte craterele și șanțurile de pe cele două artere din municipiu.