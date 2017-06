Stagiu de Krav Maga în onoarea lui Dan Botezatu. Cunoscutul jandarm karateka a murit acum 9 ani

Au trecut 9 ani de la moartea iubitului jandarm și karateka Dan Botezatu. Un karateka fantastic, atât în probele de kata cât și în cele de kumite, un militar decorat la plutoanele speciale ale Jandarmeriei, un mare campion al Bacăului.

Duminica trecută, în vechiul său dojo, au venit să-și aducă aminte de Dănuț și să îl cinstească așa cum merită un grup de peste 20 de centuri negre din diverse discipline marțiale (karate, judo, ninjutsu). Și cum se putea întâmpla mai frumos, decât printr-un stagiu de Krav Maga cu un maestru din Italia pe care Dan și-a dorit enorm să îl aducă în țară încă din 2008.

Foști elevi, colegi de antrenament sau de serviciu, precum și alți campioni ai Bacăului au venit să participe la acest stagiu comemorativ organizat chiar de clubul care poartă numele lui Dan. Familia sa a fost de asemenea prezentă: mama Elena și fiica lui Dan, Anda, au primit din partea organizatorilor mici papirusuri prin care li s-a mulțumit că au fost adevărate raze de soare ce au luminat viața campionului.

Din partea foștilor elevi de la Unitatea Militară 01034, col.(r) Vrânceanu Costel i s-a înmânat o plachetă, pentru că în 1995, după ce Botezatu înființase clubul sportiv Dynamic Karate și avea nevoie de un dojo, acesta i-a oferit o sală unde să formeze campioni. Din acea sală de sport a unității au ieșit mulți oameni de valoare.

Un alt karateka de vază prezent la stagiu a fost sensei Dan Smalbergher (5 Dan), un veritabil vârf de lance în karate-ul național și internațional, rugat la acest stagiu să facă încălzirea dinainte de antrenament.

Stagiul a fost condus de maestrul Emilio Buffardi de la Vigorlegio Kombat Team din Torino, care s-a simțit onorat să comemoreze 9 ani de la dispariția campionului nostru.

După 2 cursuri de Tactical Police ținute cu luptătorii Serviciului de Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Bacău – în data de 16 iunie, precum și cu plutoanele antitero din cadrul IJJ și Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacău – în data de 17 iunie, maestrul a acceptat duminică invitația Clubului Sportiv „Dan Botezatu” de a lucra cu cei prezenți tehnici de Krav Maga. S-au lucrat tehnici articulare, apărare împotriva atacurilor de cuțit și amenințare cu pistolul.

Ionuț Cășeru, antrenor la CS Dan Botezatu: „Am promis acum mult timp că numele lui Dan nu se va stinge odată cu trecerea lui în veșnicie. Consider că astăzi a fost un stagiu reușit, chiar dacă nu au putut participa decât jumătate din cei pe care i-am anunțat. Am reușit după 9 ani să îl aducem în Bacău pe maestrul Buffardi, urmând să continuăm antrenamentele cu dânsul în toamna acestui an la un curs de instructori în Krav Maga. Mulțumesc tuturor celor prezenți la stagiu și mai ales celei care a făcut posibil acest eveniment, doamna Irina Măgirescu-Cernat, o fostă elevă a lui sensei Vrâceanu și apoi a lui Dan. Noi ne aducem aminte…” (sursa: comunicat de presă)