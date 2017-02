Spitalul Județean Bacău: cum te internezi cu amigdalită și ieși cu depresie

O mamă și fetița ei de doi ani ajung, într-o noapte de iulie 2013, din cauza unei nesuferite răceli a micuței, la urgențele din cadrul Secției de Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Bacău. Venit medic de gardă, consultat, palpat, dat verdict scurt, la obiect și profesionist: amigdalită și internare.

Mădălina ROTARU

Mama și fiica sunt conduse în salonul pentru supraveghere și tratament de specialitate. După restabilirea temperaturii corpului micuței bolnăvioare, mama își face curaj să ațipească puțin, fetița era căzută deja într-un somn apăsător, agitat, să tot fi fost orele 3.00 – 4.00, dumincă spre luni. În scurt timp însă, începe povestea. Nu una legată de actul medical în sine. Acesta a fost desfășurat, pe toată perioada spitalizării, de către medicii responsabili și de către asistentele medicale, cu profesionalism. Mama ține chiar să mulțumească sincer celor trei medici care i-au monitorizat și consultat fetița, dr. Aurelia Țaga, medic primar pediatru, directorul medical al SJU Bacău, dr. Elena Niță, medic primar pediatru Primiri urgențe Pediatrie și dr. Gabriela Fetecău, medic primar pediatru precum și asistentelor medicale care au administrat tratamentul.

Povestea pe care mama dorește să o împărtășească are ca subiect ATITUDINEA unora dintre angajații unității medicale. O poveste nici măcar nouă, dar care trebuie reamintită în speranța că ea va avea, într-o bună zi, un final fericit.

Salonul 7, la parter, Corpul A

După circa o oră de somn chinuit în patul din salonul mamă-copil în care au fost repartizate – nu se luminase încă – mama și fiica internate primesc prima vizită medicală. „Cum e fetița”, „N-a mai făcut febră”, „Bravo”, comportament civilizat, vorbit în șoaptă, tratament administrat, „La revedere”, „La revedere, dacă e nevoie de ceva ne anunțați”, „Vă mulțumesc”, „Multă sănătate”. Ușa se închide.

După zece minute, să fi fost șase de acum, o „vijelie” trântește ușa de perete, în deschidere, aprinde lumina, face ceva asemănător spălatului cu mopul pe cimentul – podea din salon, repetă mișcarea pentru camera de baie din salon, trântește un coș de gunoi, trântește ușa băii și a salonului și iese. Fără cioc-cioc, fără bună dimineața, nu tu la revedere, nu tu nimic. Adio somnul fetiței, mama, oricum, nu-l mai are demult.

Cu privirea țintită în tavan, aiurită de vizita neașteptată, mângâindu-și pe creștet copila, mama începe să fie cuprinsă de o stare tot mai apăsătoare de „inexplicabil”. O ustură, deja, nările și ochii de la dezinfectantul în abundență administrat cimentului-podea, iar un nod mare i se pune în gât. Se află într-o încăpere de spital din România pe care abia acum începe s-o observe. Pereții scorojiți, jegoși, fereastra murdară, așternutul pătat, da, pătat prospăt cu ceva roșu închis (s-a consolat, după ce a „consultat” cu unghia murdăria proeminentă, cu ideea că e doar gem). Și-a potolit lacrimile, fetița are nevoie de mama ei calmă, blândă, înțeleaptă. Cu ochii ațintiți în tavan, mama răsuflă ușurată că, în fine, fetița ei a reușit să adoarmă din nou.

Pentru zece minute. Că o altă „vijelie” trântește ușa în deschidere, aprinde lumina, se apropie de masa de sub fereastra murdară și spune sec, impertinent: „Să nu văd nimic pe masă! Îți iei toate bagajele și ți le pui aici, pe dulap”. „Bună dimineața – răspunde mama. Desigur, îmi cer scuze, o să le mut imediat, cum mi-ați arătat dumneavoastră”. Vijelia pleacă. Pentru nici o oră. Ușa se trântește din nou de perete, iar vijelia strigă de pe hol, din fața unui cărucior cu mâncare pentru pacienți: „Vrei să mănânci? Adu-ți cană dacă vrei ceai, că eu n-am de unde să-ți dau”. Mama o refuză pe doamnă, pentru a doua oară politicos, și închide în liniște ușa de la Salonul 7, parter.

Fetița ațipește din nou. Mama intră în baie. Hârtie igienică nu-i, iar vasul de WC are, cine știe de când, urme de fecale și urină, iar de perie de curățat, nici vorba. Iese, amară, și se îndreaptă spre robinetul din cameră. Un fir de păr stă, cine știe de când, cine știe al cui, lipit de chiuvetă. Pe mamă o bușește plânsul și, profitând de somnul fetiței, se abandonează lui…

O nouă vizită medicală, medicul consultă fata, profesionalism, comportament civilizat. „Măcar atât”, recunoaște mama în sinea ei. „Fetița s-a restabilit, suntem nevoiți să vă trasferăm în alt salon știți, acesta este pentru urgențe – comunică medicul, mamei. Va veni cineva, mai târziu, să vă conducă. La revedere, multă sănătate micuței”. Fetiței i se fac analize amănunțite.

Aproape ora 12.00, a doua „vijelie” aparținând personalului administrativ al SJU Bacău revine în forță. Trântește ușa și strigă: „Vrei mâncare? Dacă da, vină să-ți iei!”. „Fiți amabilă – se ambiționează mama în politețe – ce aveți de mâncare?”…

Fetița ațipește din nou. Pentru jumătate de oră când, prima vijelie de data aceasta, trântește ușa iar, dă cu mopul, intră-n baie și se răstește indignată la mamă. „Să iei pamperșii de aici. În coșul asta nu se pun pamperși”. „Desigur – răspunde mama – mă scuzați. Poate îmi spuneți dumneavoastră unde să-i pun?”. „Scrie la intrarea pe palier, de ce nu citești regulamentul?”. Trântește ușa după ea. Mama strânge pamperșii din coș, îi pune într-o pungă și-i lasă tot în baie, cu intenția, desigur, de a-i duce la „locul lor”. După zece minute, mama e anunțată să-și ia bagajele și fata pentru a fi mutate. Concomitent, prima vijelie trântește din nou ușa în deschidere, ia sacul din coșul de gunoi din baie, trântește ușa. Mama se duce în baie, ia punga cu pamperși, iese pe palier, întreabă unde-i locul pentru depozitat pamperși, găsește locul, e la cinci metri mai încolo de Salon și depozitează punga cu pamperși. Lângă sacul din coșul de gunoi luat de vijelie în urmă cu două minute. „Eh… Bine că ne mutăm!”.

Salonul 12, la etajul patru, Corpul D

Luni, ora 14.00. Mama și fiica ajung în noul salon. Pățită, mama își depozitează bagajele în locul dedicat, răsuflă ușurată că, aici, la capitolul curățenie se stă bine, își ia fetița de doi ani de mânuță și pășește în afara salonului, pe palier, pentru a citi „Regulamentul”. Pe palier, mame cu alți copii se dezmorțeau. Mama face trei pași și este apelată din capătul palierului de, se pare, o nouă „vijelie”. „Hei, la ce cameră ești?”. „La 12”, zice mama. „Și ce cauți pe palier? – țipă vijelia la ea.Treci imediat în salon, n-ai voie să părăsești camera”.

Mama a ajuns la capătul răbdărilor. „Și de ce trebuie, doamnă, să țipați așa? Și de când sunt eu, TU pentru DUMNEAVOASTRĂ? Am ieșit pe palier să citesc REGULAMENTUL – se aude vocea mamei peste tăcerea brusc așternută – că n-am de unde să știu ce am voie și ce n-am voie să fac dacă nu citesc regulamentul. Iar în salonul din care nu am voie să ies, DOAMNĂ, nu este afișat nici un regulament nimic!”. Mama s-a întors în salon, sub caldele priviri de mulțumire ale celorlalte mămici din saloanele de pe palier. Ba, chiar și ale unora dintre colegii „vijeliei” cu numărul trei.

Din acel moment, mama a fost tratată cu respect. Trecând astfel, mai ușor peste celelalte neajunsuri trăite pentru încă o noapte. Ca neajunsul legat de masă: „Doamnă, dacă vreți mâncare pentru fetiță, puteți veni să luați. Dumneavoastră, dacă vreți să mâncați, trebuie să mergeți la subsol”. „Da – zâmbește, amar, mama în sine – la subsol, lăsându-mi copilul care merge pe picioarele lui și vorbește în salon singură, cu o ușa care nu se închide”…

Sau ca neajunsul legat de lipsa lenjeriei: „N-avem, doamnă, să vă dăm ceva de învelit. Abia ne descurcăm să recuperăm cearșafurile de la un pat la altul”. Mama și-a învelit fiica, peste noapte, cu prosopul, cearșaful de pe patul vecin având în mijloc o gaură largă cât gura unei căldări.

După două nopți și două zile trăite ca două luni în spital, mama și fiica au fost externate. Fetița sănătoasă, dar obosită, mama – în pragul unei căderi nervoase, fericită în același timp la gândul „acasă, dulce casă”.

Mama sunt eu

Mama mulțumește din nou, cu toată sinceritatea, cadrelor medicale și personalului care s-au comportat profesionist și civilizat cu pacientul pentru că așa le-a fost educația dată și formarea profesională aleasă. Mama trage, însă, iar aceasta cu toată considerația, un semnal de alarmă către conducerea unității medicale cu privire la nevoia de se interveni în corectarea, acolo unde este necesar, a educației unor angajați. De fapt a lipsei de educație, lipsă ce dăunează grav unei imagini și așa nu foarte bune a unității medicale în ansamblul ei. Că sunt și pacienți problemă, mama știe, dar așa cum ea a relatat toate cele de mai sus făcând referire la UNII salariați, are pretenția, din partea celor din urmă de a înceta să mai bage TOȚI pacienții în aceeași oală…